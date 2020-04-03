مصدر الصورة GettyImages Image caption رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك

أطلق رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية، عبدالله حمدوك، حملة "القومة للسودان" لدعم الموازنة العامة واحتياجات البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية وتحديات مواجهة وباء كورونا.

وقال حمدوك للشعب السوداني الخميس: "إن الحكومة الانتقالية واجهت عقبات كثيرة منذ توليها السلطة في البلاد، على رأسها الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة إرث كالح للفساد والإهدار والتبديد لموارد الدولة، والعزلة الاقتصادية لعقود طويلة نتيجة لسياسات النظام السابق".

وأضاف: "بينما كنا نكافح لحل الأزمة الاقتصادية، ظهر فيروس كورونا الذي أثر بشكل هائل على الاقتصاد العالمي ولم يكن السودان استثناء".

ودعا حمدوك خلال كلمته الشعب السوداني "للتبرع الجماعي لمساعدة السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة".

#القومه_للسودان

وما أن أنهى رئيس الوزراء السوداني خطابه حتى أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وفي عدد من الدول العربية، وسم#القومه_للسودان الذي كان من أكثر الوسوم انتشارًا في السودان، ومتصدرا قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في قطر.

وحصد الوسم أكثر من 40 ألف تغريدة، رحب من خلالها الشعب السوداني بالحملة، مطالبين جميع السودانيين في الداخل والخارج بالتبرع من أجل إنقاذ الوطن.

فقالت أمل أبو عيسى: "المبادرة تهدف إلى زرع حب الوطن في نفوس الأبناء وتربية النشء على سلوك البناء والتعمير، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على أبناء الوطن في المساهمة بتطوير وتعمير هذا الوطن الغالي، ‏أعز مكان وطني السودان".

وقال أباذر حسن: "القيمة الأساسية من الحملة التوحد حول هدف واحد كما أنجز الشعب ثورته السلمية، ورغم المواقف والتباين في الآراء من وضع الحكومة في إنجاز منجزات الثورة رأينا كيفية التفاعل اللامحدود مع خطاب بث في دقائق لاستنهاض الهمم في خدمة الوطن، نمتلك كنزا غاليا وهو الشعب السوداني".

وفي المقابل رأى البعض أن الحملة لن تنجح في إنقاذ السودان، بل ستؤجل سقوط الدولة.

فقال إبراهيم غندور: "فشل حكومة حمدوك يرجع إلى اعتمادها على مؤتمر أصدقاء ‫السودان‬ الذي تأجل ثم ألغي بسبب كورونا‬ وخطاب (القومة للسودان‬) فقط سيأجل السقوط".

وقال محمد كودي: "قديما قالوا أموال السودان بالخارج ستحل كل أزماته، حينما استلموا السلطة من الكيزان تبخرت تلك الوعود باسترداد المال المنهوب من البنوك الإنجليزية والماليزية والآن يتجهون للشحاذة الحرامي لو أعطيته كل ما تملك لن يقدم خدمة للوطن".

تجمع المهنيين السودانيين

وقد أشاد تجمع المهنيين السودانيين بخطوة رئيس الحكومة.

واعتبر التجمع أنها: "جاءت في إطار تدابير متنوعة ناقشتها قوى الحرية والتغيير مع الحكومة من أجل استقطاب الدعم الشعبي لتمويل الموازنة العامة، وهي خطوة إلى جانب إسهامها الكبير في دعم الموازنة، تجعل من أمر التعامل مع تحديات البلاد الاقتصادية وقضايا الأمن القومي شأناً وطنياً وهمًّا نتشارك جميعا في تدابير تجاوزه".

ودعا التجمع الشعب السوداني في الداخل والخارج والأجسام المكونة له والشركاء في قوى الحرية والتغيير إلى "دعم الحملة والانخراط فيها حتى يتجاوز السودان التحدي الاقتصادي والوباء الماثل".