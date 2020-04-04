لين الشيشكلي تثير غضب السعوديين، فما القصة؟

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا، بعد انتقاد لين الشيشكلي، إحدى نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قوائم الطعام المقدمة لها في الحجر الصحي الذي تخضع له في ماليزيا على حساب السفارة السعودية في كوالالمبور.

وانتقدت الشيشكلي، في مقطع نشرته عبر حسابها في انستغرام، قائمة الطعام التي قدمت لها بأحد الفنادق التي حجزتها سفارة المملكة في ماليزيا للسعوديين الذين لم يتمكنوا من العودة للسعودية، بسبب إجراءات تعليق السفر التي اتخذتها غالبية دول العالم للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allahim بعد أن تنتهي الأزمة وبعد أن تقدم لهم الخدمات الإنسانية من مملكة الإنسانية ... اشحنوهم لديارهم التي قدموا منها .. هذه الكائنات لا تستحق أن تحمل أعظم جواز في هذا العالم (نقطة) #لين_الشيشكلي



pic.twitter.com/rWu4TfUAda — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ٣ أبريل ٢٠٢٠

ومع انتشار المقطع المصور، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #لين_الشيشكلي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في المملكة حاصدًا أكثر من 55 ألف تغريدة، طالبوا من خلالها السلطات المختصة بسحب الجنسية من لين ومحاسبتها.

فقال عبدالله الخريمي: "أطالب الحكومة بالتفريق بين السعودي الأصل والمجنس بأن تظهر ذلك في نوع هويته وفي طريقة تعاملها معه وأن يكون هناك نظام لسحب الجنسية منه في حالة إخلاله بالنظام أو تغيرت ولاءاته، وبهذه الطريقة سيعرف أنه مهدد بفقدان الجنسية وسيحترم نفسه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khuraimi اطالب الحكومة بالتفريق بين السعودي الأصل والمجنس بأن تظهر ذلك في نوع هويته وفي طريقة تعاملها معه وأن يكون هناك نظام لسحب الجنسية منه في حالة اخلاله بالنظام او تغيرت ولاءاته، وبهذه الطريقة سيعرف انه مهدد بفقدان الجنسية وسيحترم نفسه #لين_الشيشكلي — Abdullah Alkhuraimi (@khuraimi) ٤ أبريل ٢٠٢٠

وقال ضيغم: "وطن لا نحميه ولا نخاف عليه لا نستحق العيش فيه. يجب أن تحاسب فضلا عن سحب الجنسية وهذا أقل عقاب لها وأمثالها ولمن تسول له نفسه الإساءة لهذا الكيان العظيم وشعبه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @xfahadnsawadi #لين_الشيشكلي

وطن لانحميه ولا نخاف عليه لانستحق العيش فيه. يجب ان تحاسب هذه الامعه فضلا عن سحب الجنسية وهذا اقل عقاب لها وامثالها ولمن تسول له نفسه الاساءه لهذا الكيان العظيم وشعبه... #سحب_جنسية_لين_الشيشكلي — ضيغم (@xfahadnsawadi) ٤ أبريل ٢٠٢٠

شكر للسفارة السعودية

ومن جهة أخرى، أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص السعوديين العالقين في ماليزيا، وسم‏‫#شكرا_للسفاره_السعوديه_بماليزيا‬ ، ناشرين من خلاله صورًا ومقاطع فيديو لتجربتهم خلال الحجر الصحي في كوالالمبور.

فقال محمد الزهراني: "بمجرد تواصلي مع السفارة تم نقلي إلى الفندق في نفس الوقت ووجدت تعاملا أكثر من راقي من قبل منسوبي السفارة. ‏وتوفير جميع الخدمات اللي ممكن أحتاجها في الغرفة أو الخدمات الصحية عند الحاجة، شكرا منسوبي السفارة، شكرا وطني العظيم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MALZAHRANI17 #شكرا_للسفاره_السعوديه_بماليزيا



بمجرد تواصلي مع السفارة تم نقلي الى الفندق في نفس الوقت و وجدت تعامل اكثر من راقي من قبل منسوبي السفارة.

وتوفير جميع الخدمات اللي ممكن احتاجها في الغرفة او الخدمات صحية عند الحاجة.



شكرا منسوبي السفارة.

شكرا وطني العظيم. pic.twitter.com/wf2iUxo59e — MOHAMMAD ALZAHRANI (@MALZAHRANI17) ٣ أبريل ٢٠٢٠

وقالت سارة: "السكن بهيلتون مجاناً 3 وجبات يومية من مطاعم منوعة توفير خدمة النقل للمستشفى عند الحاجة مدفوع التكاليف موظفين السفارة موجودين على مدار اليوم معانا في الفندق، سمعة بلدي خط أحمر، ربي يردنا لأهلنا سالمين بس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @s__a__h90 #شكرا_للسفاره_السعوديه_بماليزيا السكن بهيلتون مجاناً ٣ وجبات يومية من مطاعم منوعة توفير خدمة النقل للمستشفى عند الحاجة مدفوع التكاليف موظفين السفارة موجودين على مدار اليوم معانا في الفندق .. سمعة بلدي خط أحمر !! ربي يردنا لأهلنا سالمين بس pic.twitter.com/5o1xh4DtKy — سَارة، 🤍 (@s__a__h90) ٣ أبريل ٢٠٢٠

رد لين الشيشكلي

وردت لين الشيشكلي على الانتقادات التي طالتها، وقالت عبر انستغرام إنها تعاني من مشاكل صحية وترفض التشكيك بولائها لوطنها، وإنها ليست الوحيدة في الحجر المستاءة من الطعام، وإنها حاولت إيصال صوتها للسفارة مباشرة لكن رد الموظف عليها كان ”بنبرة غير لائقة“.

وأضافت لين، أن الهدف من الفيديو، كان لإيصال صوتها للسفارة، وليس الإساءة لبلدها أو تشويه صورته، مطالبة بتقدير ظروفها التي تعيشها في الغربة في ظل أزمة كورونا.

ومن جهته غرد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود قائلا: "‏يا ‫لين الشيشكلي‬ دامك تبي توصلي رسالتك للسفارة أظن في أرقام وشخصيات تقدري توصلي لهم رسالتك، حتى لو كنتي تبي توصليها عن طريق التواصل الاجتماعي تراك تخاطبي السفارة السعودية وليس الأمريكية أو البريطانية، ما أحد يشكك بولاء أحد لكن في المقابل لا تستغفلي الناس وتفكري الناس ما تفهم".