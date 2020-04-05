فيروس كورونا: وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تثير الجدل بعد زيارتها لإيطاليا

مصدر الصورة Getty Images Image caption تُثار في مصر مخاوف كبيرة من تفشي الوباء بسبب الكثافة السكانية العالية

أثارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد جدلاً جديداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وصولها إلى إيطاليا لتقديم مساعدات طبية.

وكانت زايد قد وصلت إلى إيطاليا يوم السبت 5 أبريل/نيسان في زيارة رسمية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للمساهمة "في تخفيف العبء عنها في محنتها الحالية".

ووصلت زايد برفقة طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وكمامات واقية ومواد تطهير، بالإضافة إلى وفد من القوات المسلحة المصرية.

وتظهر الشحنة صورة العلمين المصري والإيطالي مرفقة بعبارة "من الشعب المصري إلى الشعب الإيطالي" المكتوبة باللغتين العربية والإيطالية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @luigidimaio Gli aiuti medici che stanno arrivando in questi giorni dall’estero sono fondamentali per sostenere i nostri ospedali. Oggi anche Egitto 🇪🇬 e Ucraina 🇺🇦 hanno dimostrato di essere solidali con il nostro popolo. Un gesto che abbiamo molto apprezzato. pic.twitter.com/S2gPMWWVwb — Luigi Di Maio (@luigidimaio) ٤ أبريل ٢٠٢٠

أين الكمامة؟

وأثارت زيارة زايد موجة من الانتقاد والسخرية من قبل المصريين، وأول ما لفت انتباه المغردين كان عدم ارتداء زايد لكمامة واقية، على عكس وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي استقبلها مرتديا الكمامة.

وتعجّب مغردون من عدم ارتداء زايد للكمامة، خاصة في ظل الإرشادات اليومية التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب مثل ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات وغسل الأيدي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k________om طوال اليوم ينصحوننا بإرتداء القناع والجوانتيات والحرص على التباعد وترك مسافة لا تقل عن متر بيننا وبين بعضنا البعض ثم وزيرة الصحة التحفة تضرب بكل هذا عرض الحائط صحيح هو أنتِ ما تعرفيش إن فيه دكتور مات في بورسعيد وكان بيدور على جهاز تنفس صناعي اللي أنت رايحة تهادي بيهم #إيطاليا ؟؟ pic.twitter.com/uiG1y9deWZ — قلم حر٠٠🖤🖤 (@k________om) ٤ أبريل ٢٠٢٠

واعتبر مغردون أن وزيرة الصحة "غير مسؤولة" لعدم ارتدائها الكمامة في إيطاليا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedBehiry جربت البس كمامة شوية كنت هافطس، ربنا يكون في عون كل اللي مضطر يلبسها خصوصا الأطباء.

النكتة ان وزيرة الصحة رايحة إيطاليا و مش لابساها، مش عشان فدائية، ولكن عشان "ماتقرفوناش بقى" بلا كمامة بلا وجع قلب.

و عمرو أديب يطلع يجعر في الناس و يقولهم: هو انتو ليه مش حاسين بالمسئولية؟ — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) ٤ أبريل ٢٠٢٠

كما انتقد فريق من المغردين تبرع مصر لبلدان أخرى بالكمامات في حال غيابها عن السوق المصري وارتفاع أسعارها إن توفرت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EL__masry__ هالة زايد #وزيرة_الصحة وصلت ايطاليا ومعاها طيارتين عسكريتين محملين بالمساعدات الطبيه هدية من السيسي للشعب الايطالي



وفي نفس الوقت الشعب المصري مش لاقي الكمامة اللي كانت بجنيه وبقت بـ10 جنيه … — الـمـصـــــــــرى (@EL__masry__) ٤ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh بأي عقل؟ وبأي منطق؟ وما الفائدة من هذا العبث؟



تنفيذا لتعليمات السيسي

وزيرة الصحة المصرية بدون كمامة في إيطاليا برفقة وزير الخارجية الإيطالي دي مايو لتقديم مساعدات طبية



أطباء مصر دون كمامات والجميع يشكو نقص التجهيزات في مواجهة كورونا



العالم في حالة استنفار ومصر تبحث عن الشو pic.twitter.com/Yart4OmJa0 — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) ٤ أبريل ٢٠٢٠

أما البعض فقد دعا إلى وضع زايد في "الحجر الصحي فور عودتها من إيطاليا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedAb09882740 ياريت نعمل تريند أن وزيره الصحه بعد رجوعها من ايطاليا تدخل حجر صحي لمده ١٤ يوم بلاش استهتار — Ahmed bk omar (@AhmedAb09882740) ٥ أبريل ٢٠٢٠

"مساعدة حقيقية" أم "رشوة سياسية"؟

وتساءل مغردون عن "الغرض الحقيقي" لزيارة زايد لإيطاليا، إذ اعتبرها البعض مجرد "لفتة استعراضية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drassagheer ذهاب وزيرة الصحة إلى #الصين والآن في إيطاليا هو استمرار لسياسة "اللقطة" والظهور في الصورة مهما كانت النتيجة !

مع تقديرنا لتعاون الجميع ضد #كورونا، ولكن كيف أجامل إيطاليا أو حتى أبيع لها مستلزمات صحية والطواقم الطبية في #مصر لا تجد كمامات أو مطهرات وانتشار العدوى بينهم أصبح مخيفا؟ — د. محمد الصغير (@drassagheer) ٤ أبريل ٢٠٢٠

وربط آخرون الزيارة بقضية توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، معتبرينها محاولة لتحسين العلاقات.

في المقابل، عبر مغردون عن "فخرهم" بما تقوم بهم الحكومة المصرية من تقديم مساعدات "للدول المنكوبة" في أوقات الأزمة، ودعمهم لوزيرة الصحة هالة زايد، مدافعين بدورهم عنها ومنددين بالانتقادات التي تتعرض لها الوزيرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP بعد زيارة الصين وزيرة الصحه تسافر الي إيطاليا ، المرض يتراجع في الصين ، غدا سيتحدث العالم عن هذا القائد العظيم عبدالفتاح السيسي والأيام بيننا ،بارك الله فيه وفي جهده لإنقاذ البشرية ومتابعة أحوال الدول المنكوبة ،إنه القائد الإنسان بمعني الكلمة ،تحيا مصر ويحيا القائد الجسور — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢١ مارس ٢٠٢٠

كما وصفتها الفنانة المصرية رشا مهدي بأنها "خير سفير للمرأة"، مستخدمة وسم #تحيا_مصر .

ولم تكن هذه المرة الأولى التي زارت فيها وزيرة الصحة المصرية بلداً أجنبياً في غرض المساعدة الطبية، إذ سبق لها زيارة الصين، حيث بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهذا ما أشار له مغردون، معتبرين مصر للمرة الثانية "أحق" من أي مساعدة خارجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Yasoo_109 مش عارفه وجود وزيرة الصحه في الصين وحاليآ في ايطاليا وارسال مساعدات طبيه لايطاليا برغم ان الوباء موجود عندنا في بلدنا دا صح ولا غلط.. كنت سامعه حكمه قبل كده بتقول..

اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع..

يعني بلدنا اولئ بكل جهودات وزيره الصحه والمساعدات الطبيه.. محتاجين تفسير 🤔 — Yasoo فاشخه القرود 🤗 (@Yasoo_109) ٤ أبريل ٢٠٢٠