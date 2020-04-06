مصدر الصورة GettyImages Image caption صورة لمواطن سعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية لتسجيل السعوديين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) في معظم دول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن هذه الخطوة تأتي "إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين".

ومن جهته قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي في تويتر: "انطلاقاً من عناية القيادة أيدها الله بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FaisalbinFarhan انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. #عودة_آمنةhttps://t.co/gxCqZ6xYVM — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) ٥ أبريل ٢٠٢٠

ومع انتشار القرار، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #عودة_آمنة ليكون من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في السعودية حاصدًا أكثر من 40 ألف تغريدة شكروا من خلالها الملك وولي عهده، ومتمنين عودة آمنة لجميع السعوديين الذين يرغبون بالعودة إلى وطنهم.

فقال علي بن محمد الجالوق: ‏"عودة آمنة إلى الوطن الآمن السعودية إلى الرعاية الصادقة والضيافة الكريمة إلى الإنسانية الحقة، عودة آمنة إلى وطنكم الشامخ الذي آثَرَ صحة الإنسان وحياته وحفظ له كرامته، إنها لفتة أبوية حانية من سيدي سلمان حفظه الله وأسبغ عليه وعلى الوطن الصحة الدائمة".

وقال لبيب: "ما ألطف توجيهات خادم الحرمين الشريفين وعنايته بالمواطنين، أسموها ‫"عودة آمنة‬"، لمن يرغب أنه يرجع للوطن من الخارج، أي والله آمنة، عودة لوطنكم وقيادتكم وأهلكم هي الأمان الأكبر في هذه الحياة، الوطن لا غنى عنه، الملاذ الأول من كل أوجاع الحياة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amamas64 #عودة_آمنه إلى الوطن الآمن 🇸🇦إلى الرعاية الصادقة والضيافة الكريمة إلى الإنسانية الحقة،عودة آمنة إلى وطنكم الشامخ الذي آثَرَ صحة الإنسان وحياته وحفظ له كرامته، إنها لفتة أبوية حانية من سيدي سلمان _حفظه الله _وأسبغ عليه وعلى الوطن الصحة الدائمة. pic.twitter.com/ZzERqgv0F4 — علي بن محمد الجالوق (@amamas64) ٥ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LabeebHub ما ألطف توجيهات خادم الحرمين الشريفين وعنايته بالمواطنين، أسموها #عودة_آمنة، لمن يرغب أنه يرجع للوطن من الخارج، أي والله آمنة، عودة لوطنكم وقيادتكم وأهلكم هي الأمان الأكبر في هذه الحياة، الوطن لا غنى عنه، الملاذ الأول من كل أوجاع الحياة ♥️🇸🇦 pic.twitter.com/e7UFgjA1Mc — لبيب Labeeb (@LabeebHub) ٥ أبريل ٢٠٢٠

وبينت وزارة الخارجية أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من الأحد الخامس من أبريل/نيسان 2020، وسيستمر لمدة خمسة أيام.

وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً.

وعلى الصعيد الرسمي، فقد أعلنت وزارة السياحة السعودية تهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج.

ومن جهته، قال وزير الصحة توفيق الربيعة: "بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد حفظهم الله تقوم وزارة الخارجية بتنسيق عودة المواطنين في الخارج إلى الوطن. ونتشرف في الصحة باستقبال أبنائنا وبناتنا القادمين من الخارج في دور الضيافة الصحية لمدة (14) يومًا حرصاً على صحتهم وصحة أهاليهم".