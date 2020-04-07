ليلة القبض على مشاهير السوشيال ميديا في السعودية

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أثار نجم "سناب شات" السعودي أبو مطلق الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسخر من اللهجة الكويتية، ما دفع العديد من المغردين للمطالبة بالقبض عليه.

وبحسب مغردين فقد اعتقلته السلطات السعودية بتهمة "بث الفتنة الأهلية بين السعودية والكويت".

وظهرت أنباء اعتقاله للضوء عندما بدأ وسم #أبو_مطلق في الانتشار عبر مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية والكويت.

فقال سعد بن عبدالله المفرح: "عملية تنظيف لبعض التافهين الذين نقلوا صورة مشوهة عن هذا الوطن العظيم بتصرفاتهم وثقافتهم وتفاهتهم وفكرهم وسطحيتهم ووقاحتهم وجشعهم وانحطاطهم الخلقي، هؤلاء الجهلاء كارثة على هذا الوطن يجب تأديبهم وإعادتهم لنقطة الصفر فقير واغتنى، طبيعي يكفر بالنعمة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allmas2014 #ابو_مطلق#مشاهير_الفلس

عملية تنظيف لبعض التافهين الذين نقلوا صورة مشوههة عن هذا الوطن العظيم

بتصرفاتهم وثقافتهم وتفاهاتهم وفكرهم وسطحيتهم ووقاحتهم وجشعهم وانحطاطهم الخلقي

هؤلاء الجهلاء كارثة على هذا الوطن يجب تأديبهم وإعادتهم لنقطة الصفر

فقير واغتنى ... طبيعي يكفر بالنعمه. — سعيد بن عبدالله ال مفرح (@allmas2014) ٥ أبريل ٢٠٢٠

ويحظى"سناب شات" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل "إنستغرام" و "تويتر" بشعبية كبيرة في السعودية ودول الخليج الأخرى، وقد اكتسبت مشاركات أبو مطلق الفكاهية إعجابًا كبيرًا في هذه الدول.

ونشر حساب "معتقلي الرأي" المناهض للحكومة السعودية، المقطع الذي قيل إن أبو مطلق اعتقل بسببه.

وعلق الحساب بالقول: "أنباء عن اعتقال مشهور السناب ‫أبو مطلق‬ على خلفية المقطع المرفق الذي يقوم فيه بـ "تقليد" اللهجة الكويتية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت يطالبون السلطات السعودية بالإفراج عنه، إذ يتصدر وسم اسمه قائمة الترند هناك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m3takl 🔴 أنباء عن اعتقال مشهور السناب #ابو_مطلق على خلفية المقطع المرفق الذي يقوم فيه بـ "تقليد" اللهجة الكويتية، و رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت يطالبون السلطات السعودية بالإفراج عنه، حيث يتصدر وسم اسمه قائمة الترند هناك. pic.twitter.com/MxcPhR8nWI — معتقلي الرأي (@m3takl) ٦ أبريل ٢٠٢٠

ودعا الناشط الحقوقي الكويتي، أحمد المطيري، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح أبو مطلق، وقال إن المواطن السعودي ليس لديه أي نية على الإطلاق لإحداث خلاف دبلوماسي بين المملكة والكويت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmdAlmaimoni لمن لايعرف #ابو_مطلق هو انسان على فطرته وعلى نيته ولا له اي نوايا سياسية او فتن او غيره ف هو المعيل الوحيد لاسرته بعد وفاة امه الله يرحمها ويغفر لها وكلنا نعلم ان هو ضحية شهرة وعدم وعي لذلك نتمني من الجميع النظر له بعين الانسانية والمطالبة #الحريه_لابومطلق pic.twitter.com/pkEHbOukeW — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) ٦ أبريل ٢٠٢٠

وسنت دول الخليج في السنوات الأخيرة الماضية قوانين تسمح لها بمعاقبة أولئك الذين ينتقدون ليس فقط قادتهم وسياساتهم الحكومية، ولكن أيضًا سياسات دول الخليج الأخرى.

"#القبض_علي_هاني_حلواني"

ونبقى في السعودية حيث انتشر وسم #القبض_علي_هاني_حلواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وطالب مستخدمون من خلاله السلطات المختصة باعتقال نجم "السوشيال ميديا" بعد تداولهم مقطع فيديو وصف "بالمقزز"، يظهر من خلاله الحلواني وهو يملأ كوبا من مياه المرحاض لإعداد شاي لزوجته التي شربته دون أن تدري بالمقلب، ما أثار غضب المتابعين.

فقال عبد اللطيف آل الشيخ: "للأسف أن مثل هذا الكائن يجاهر بالقذارة ومع أهل بيته، حسب ما فهمت أن متابعيه بمئات آلاف، أتمنى أن لا يراه أحد بعد اليوم في أي برنامج من برامج السوشال ميديا".

وفي وقت لاحق، ظهر الحلواني في مقطع فيديو آخر أكد فيه أنه حذف مقطع الفيديو فور نشره بعد أن شاهدته زوجته ونبهته من إمكانية مشاهدة أطفال للمقطع وتقليد ما ورد فيه، منتقدا من قام بنشر الفيديو وروجه على نطاق واسع، على حد قوله.