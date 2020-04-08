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أشعلت سيدة أعمال كويتية من أصول مصرية، اسمها داليا بدران، مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحات اعتبرها البعض مهينة للشعبين الكويتي والمصري.

ونشرت بدران عبر حسابها في تويتر عدة تغريدات أثارت مطالبات بإسقاط الجنسية عنها، من خلال وسم #سحب_جنسيه_داليا_بدران الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في الكويت.

فقالت بدران في التغريدة الأولى: "سيكون الطريق للخروج من خندق الشيطان الآن، أن يتكفل كل منزل باستضافة 2-3 من العمال المصريين الذين علقوا في البلاد ومشاركتهم نفس الطعام والشراب وفي المقابل يقوم هؤلاء بأعمال يحتاجها أصحاب البيت إلى أن يحين موعد الرحيل، كونوا كاللطيف الودود حتى يتوب الله علينا أجمعين".

وهذا ما اعتبره مصريون وكويتيون إهانة للشعب المصري، فقال مشعل العيبان: "في هذه التغريدة إهانة للمصريين، وتريدهم أن يكونوا خدامين في البيوت كغسل الصحون والسيارات، لا نرضى على أشقائنا هذه المهن، هم الآن معززين مكرمين في بيوتهم والإيجارات سقطت عنهم والأكل والشرب يصلهم إلى بيوتهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mashal49911 #سحب_جنسيه_داليا_بدران

في هذه التغريده اهانة المصريين

وتريدهم ان يكونوا خدامين في البيوت كغسل الصحون والسيارات !

لا نرضا على اشقائنا هذه المهن

هم الان معززين مكرمين في بيوتهم والاجارات سقطت عنهم والاكل والشرب يصلهم الى بيوتهم pic.twitter.com/7KFNM1z9UP — أ.مشعل العيبان (@mashal49911) ٧ أبريل ٢٠٢٠

وفي الثانية قالت داليا بدران: "أقترح لو رحل الجيش الأمريكي عن بلادنا أن نطلب من السيد الرئيس المصري لو تكرم بإرسال الجيش المصري وبعض الصاعقة لحمايتنا من الأعداء في الداخل قبل الخارج، ويتفرغ الجيش الكويتي لحماية الحدود حتى تنحسر الحرب الكورونية".

فرد أبو مشاوي على بدران بالقول: "‏‫داليا بدران‬ هذى الأشكال لا بد أن تعرف حجمها، تهديد أمن الكويت أعتقد لا بد من عقاب صارم وتهددنا بقوات خارجية، ومن المقصود بالأعداء من الداخل، هي تحدثت بصفتها شخص مصري، ثانيا استهزأت بالجيش الكويتي وتقول يتفرغ لحماية الحدود من الفيروسات وهذي إهانة للجيش الكويتي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ABUOMSHARY #داليا_بدران هذى الاشكال لابد ان تعرف حجمها .. تهديد امن الكويت اعتقد لابد من عقاب صارم وتهددنا بقوات خارجيه .. ومن المقصود بالاعداء من الداخل . هى تحدثت بصفتها شخص مصرى . ثانيا استهزأت بالجيش الكويتى وتقول يتفرغ لحماية الحدود من الفيروسات وهذى اهانه للجيش الكويتى 🇰🇼 — أبومشارى (@ABUOMSHARY) ٤ أبريل ٢٠٢٠

وهذا ما فتح الباب لكثيرين في الكويت للحديث عن التجنيس، ورفضهم لما وصفوه بالتجنيس العشوائي.

فقال عيسى المهمل: "شنو تتوقعون من عملية التجنيس العشوائي أو المبني على الواسطات؟ لا وفي بعضهم يتكلمون عن ولائهم لبلدهم الأم وعلني، قانون الجنسية يحتاج إلى تعديل لأن التجنيس العشوائي أو المبني على مصلحة سبّب خلل بالتركيبة السكانية وحتى الثقافات دخيلة علينا بمجتمعنا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALMHMMEL #سحب_جنسيه_داليا_بدران

شنو تتوقعون من عملية التجنيس العشوائي أو المبني على الواسطات ؟



لا وفي بعضهم يتكلمون عن ولائهم لبلدهم الأم وعلني !!



قانون الجنسية يبيله تعديل لأنه التجنيس العشوائي أو المبني على مصلحة سبّب خلل بالتركيبة السكانية

وحتى الثقافات دخيلة علينا بمجتمعنا . — عيسى المهمّل (@ALMHMMEL) ٧ أبريل ٢٠٢٠

وبعد الحملة التي تعرضت إليها سيدة الأعمال، قامت بحذف حسابها من موقع تويتر.

مدافعون عن داليا بدران

وفي المقابل دافع عدد من المغردين عن داليا بدران، معتبرين أن "ما قالته لا يعتبر إهانة"، وأن "الهجوم عليها فقط لأنها متجنسة".

فقال صقر الغيلاني: "‏كيف يتحول اقتراح إلى إهانة؟ هل أهانت الكويت بشكل مباشر لكي يتسابق المحامين برفع دعاوي والمطالبة بعقابها؟ يبدو لي أن الهجوم عليها لأنها متجنسة وهذا يشكل خللا أخر أن المتجنس يتم النظر إليه بدونية من أصحاب الجناسي الأولى، هذا أيضا تحول خطير باعتبار أي رأي مخالف لإهانة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaqerG كيف يتحول اقتراح الى اهانة؟ هل اهانت الكويت بشكل مباشر لكي يتسابق المحامين برفع دعاوي والمطالبة بعقابها؟

يبدو لي ان الهجوم عليها لانها متجنسة وهذا يشكل خلل اخر ان المتجنس يتم النظر اليه بدونيه من اصحاب الجناسي الاولى. هذا ايضا تحول خطير باعتبار اي رأي مخالف لإهانة #داليا_بدران pic.twitter.com/bMKy2VvjFY — صقر الغيلاني (@SaqerG) ٦ أبريل ٢٠٢٠

وقالت مغردة أخرى: "كويتية من أصل مصري غردت وأخطأت التعبير فهل تستحق تغريدتها كل هذا الهرج واللغط بالحديث، هل تستحق كل ما وصفت به من خيانة وتدليس، هل تستحق الطعن بولائها والمطالبة بسحب جنسيتها..."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sunset1331 #داليا_بدران

مذيعة كويتية من أصل مصري غردت وأخطأت التعبير فهل تستحق تغريدتها كل هذا الهرج واللغط بالحديث. هل تستحق كل ما وصفت به من خيانة وتدليس و و و ...

هل تستحق الطعن بولاءها والمطالبة بسحب جنسيتها!!

غريب أمر مل من يشحع على ذلك والأغرب من يدعي العدالة بالحكم وهو حتى لم يحسن — صبغ أحمر (@sunset1331) ٦ أبريل ٢٠٢٠

ومن جهتها، تقدمت المحامية الكويتية دلال الملا ببلاغ رسمي للنائب العام الكويتي، ضد داليا بدران، تتهمها فيه بزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.

وأكدت الملا "أن السيدة داليا بدران نشرت سلسلة تغريدات خلال الأيام الماضية تضمنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا".