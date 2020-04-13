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يتنفس بعض الناس الصعداء قليلا مع اقتراب شهر رمضان، في ظل استمرار حالة الإغلاق المفروضة في معظم البلدان العربية بسبب جائحة فيروس كورونا، لعل الصيام يكون أسهل مع الحجر الصحي.

ويترقب البعض الآخر ذلك الشهر لعلهم يقضون وقتا أكثر متعة، عبر مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي يتميز بها شهر رمضان.

لكن التطورات التي شهدها العالم هذا العام قد تمنع ظهور بعض المسلسلات على الشاشات العربية.

فالإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها العديد من البلدان العربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منذ آذار/ مارس الماضي، منعت الكثير من صناع الدراما من اللحاق بالموسم الرمضاني 2020.

مشاهد وحلقات غير مكتملة

توقف التصوير في دول عديدة بينها سوريا ولبنان والكويت، فيما لا تزال الكاميرات تعمل في دول أخرى من بينها مصر والإمارات.

قرار منع الفعاليات التي تتضمن التجمعات لم يؤثر على تصوير الدراما في مصر إلا أسبوعا واحدا، بعد تصريحات أدلى بها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد فيها استمرار التصوير بشكل يومي وسط "تعقيم شديد"، وعدم وجود قرار رسمي بوقف تصوير المسلسلات حتى الآن.

ومع استمرار أعمال التصوير ارتفعت بعض الأصوات المناهضة لذلك القرار.

ففي مصر، وجّه محمد إبراهيم المحامي بالاستئناف العالي، إنذاراً ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، طالبه فيه بإيقاف تصوير كافة الأعمال الفنية، والالتزام بقرار الدولة بحظر التجول وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي. كما ناشده إيقاف التصوير حفاظاً على سلامة الفنانين وتطبيقاً للقوانين.

وفي تونس أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بياناً، يوم الأربعاء، أعلنت فيه السماح باستئناف تصوير الأعمال الدرامية الرمضانية في تونس، لافتة إلى أهمية هذه الأعمال في التخفيف من وطأة الحجر الصحي على التونسيين "وتحفيزهم على أن يلزموا بيوتهم عبر توفير مادة درامية تلفزيونية تونسية تجعلهم يعيشون شهر الصيام في ظروف أقرب ما تكون إلى ما اعتادوا عليه من أجواء رمضانية".

#لازم_نكمل_تصوير

وفي لبنان أطلق عدد من الممثلين اللبنانيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا خلالها وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إلى السماح لهم باستكمال تصوير المسلسلات التي تجمّدت إثر التعبئة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحت وسم #لازم_نكمل_تصوير ، تعالت صرخات الممثلين الذين طالبوا الدولة بإيجاد آلية لعودة العمل، واستكمال تصوير المسلسلات الخاصة بشهر رمضان.

وعبرت الممثلة سيرين عبد النورين عن أملها بالعودة إلى التصوير بعد مراعاة أدق الشروط الصحية.

وفي نفس السياق اعتبرت الممثلة ماغي بو غص، أن قرار منع استكمال أعمال التصوير سيؤثر على أحوال آلاف العائلات، متسائلة عن المانع من العودة إلى التصوير بعد خفض شركات الإنتاج أعداد فريق العمل وحجرهم بفندق طيلة فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.

وفي مداخلة لها عبر برنامج تلفزيوني مصري أشارت الفنانة إلهام شاهين إلى أن عدد العاملين المتواجدين في استديوهات التصوير لا يقل عن 20 فردًا، وهو ما يشكل خطرًا في انتشار فيروس كورونا.

وقدمت الفنانة المصرية اقتراحا "على المسلسلات التي لا يزال تصويرها قائمًا سعيًا للحاق بالموسم الرمضاني، وهو التوقف عند الحلقة الـ 15، على أن تعرض باقي الحلقات بعد انتهاء أزمة كورونا"، وبذلك يضمن المنتجون والممثلون التواجد على الشاشة في رمضان دون التسبب في أي أذى للعاملين حسب تعبيرها.

غضب عبر مواقع التواصل

نقاش إكمال التصوير من عدمه أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر قسم كبير من المغردين عن غضبهم من المخاطرة الصحية التي يقوم بها المنتجون والممثلون.

فرأى محمود عادل أن في استمرار التصوير "استغلال لوجود الناس في المنازل وهي فرصة ذهبية للمنتجين".

واعتبر عبد الله علي أن شركات الإنتاج والممثلين يحرصون على المال أكثر من الصحة.

وسخر يامن سلمان من حديث الممثلين عن استئناف أعمالهم في حين لا يجد الكثيرين قوت يومهم.

في المقابل اعتبر هادي قدوح أنه، وبالرغم من الأزمة الصحية والحجر المنزلي، إلا أنه لا يستطيع تخيل رمضان من دون مسلسلات.

وقارنت ريتا حرب بين الدراما والعمل الإعلامي. فالإعلام حسب تعبيرها أكمل مهامه بالرغم من حظر التجول والحجر المنزلي.