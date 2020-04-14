مصدر الصورة Twitter Image caption عبدالرحيم الحويطي

عاد الجدل مجددا حول قبيلة الحويطات السعودية بعد أنباء عن مقتل أحد أفراد القبيلة "لرفضه الرحيل عن منزله وتركه من أجل تأسيس مشروع نيوم"، بحسب ناشطين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج باسم الناشط السعودي عبدالرحيم الحويطي، إذ تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر الحويطي وهو يتحدث عن تفاصيل قصته مع السلطات السعودية وما قال إنها مراحل "ترحيل أهالي قرية الخريبة لبناء مشروع نيوم".

”مشروع وطني“ أم ”تهجير قسري“؟

وكان نشطاء، يعتقد أنهم من أبناء الحويطات، قد أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير/ كانون الثاني 2020 للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم .

وتباينت الآراء بين من يناشدون الحكومة السعودية "إعادة النظر في قرار نقلهم من المنطقة"، وبين من يرى أن السلطات السعودية تمارس "التهجير القسري" و"الإرهاب" بحق سكان المنطقة الأصليين.

وأكد الفريق الأول دعمه لرؤية المملكة 2030 ومشاريعها التطويرية لكن عددا من مؤيديه "يرفضون فقط خطط ترحيلهم وترك ذكرياتهم خلفهم".

أما الفريق الثاني فقد اتهم قوات الأمن "بتشريد أبناء قبيلة الحويطات لتحقيق أهداف ولي العهد محمد بن سلمان".

وشارك ناشط حقوق الإنسان السعودي عبدالله الجريوي مقطعا مصورا يظهر "اشتباكات مع قوات الأمن لإجبار عبدالرحيم أحمد الحويطي على الخروج من البيت" والتي أدت، حسب قول الجريوي، إلى "مقتل عبدالرحيم الحويطي مخلفاً ورائه ولدا وبنتين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdullah96wa #الحويطات

في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين... https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) ١٣ أبريل ٢٠٢٠

وفي حديث مع بي بي سي عربي، قال الخبير العسكري السعودي حسن الشهري إنه "ليس لديه معلومات عن أي حادثة قتل، ولكنه على دراية وثقة أن الحكومة السعودية عرضت على جميع أهل المنطقة تعويضات سخية، وقوبلت بتعاون كبير من أهالي المنطقة لخدمة المشروع الوطني والإقليمي".

وتفاعل مغردون مع قصة الحويطي مستخدمين وسوم #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي و #نيوم و #ضد_الترحيل_القسري .

كما اتهم الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف المصري السابق، السلطات السعودية "بقتل مواطن لبناء مشروع سياحي".

وعلى عكس ذلك، وصف فريق من المغردين الحويطي بأنه "إرهابي رفض التعويض ورفع السلاح".

وأضاف "إبراهيم" أن "حق الجماعة مقدم على حق الشخص".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @70sul من شاهد المقاطع وتسلسلها بالتحريض والتأليب وذهابه لنزع الولاء والانتماء ورفض التعويض ورفع واستخدام السلاح يتيقن أنه سيناريو تم اعداده في دهاليز قناة الجعيرة النتنة وتم تنفيذه بشراكة هذا المعتوه ..!!



القاعدة الشرعية العامة:

حق الجماعة مقدم على حق الشخص#الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) ١٤ أبريل ٢٠٢٠

ما هو مشروع نيوم؟

في إطار رؤية 2030، يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بناء مشروع ”نيوم“ العملاق لينافس وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا والترفيه.

وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع.

وتقطن في هذه المساحة قبيلة الحويطات العربية العريقة، كما تتوزع في الأردن وفلسطين وسيناء بمصر.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة في عام 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

وأضاف بأن المشروع سيضخ مبلغ 100 مليار دولار في الإنتاج الاقتصادي.