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أثار رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة لبنانية في ذكرى اندلاع الحرب الأهلية غضباً عارماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قارن الرسم بين "ملثم فلسطيني" من عام 1975 يقابله فيروس كورونا في عام 2020.

وأعاد الكاريكاتور الجدل والنقاش حول "أزمة العنصرية" في لبنان، إذ اعتبره مغردون "صادماً" و"مسيئاً للشعب الفلسطيني".

"حرية تعبير" أم "تأجيج لمشاعر العنصرية"

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرسم الذي اعتبره كثيرون "إهانة" للشعب الفلسطيني، إذ يظهر في الرسم ملثم يرتدي الكوفية التقليدية التي تمثل "رمزاً للمقاومة وللقضية الفلسطينية".

ووصف الكاتب والسياسي اللبناني غسان جواد الكاريكاتور بـ "قمة العنصرية"، مضيفاً أن "الفلسطينيين اعترفوا بدورهم في الحرب واعتذروا عنه أكثر من مرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 هذا الكاريكاتور في "الجمهورية" قمة العنصرية وقلة الأخلاق والسقوط..

الفلسطيني اعترف بدوره في الحرب واعتذر عنه أكثر من مرة..

مخيلة بعض اللبنانيين مريضة بالوهم و الإسقاطات الحقيرة..تبا لكم pic.twitter.com/I7CDVxGEbH — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ١٤ أبريل ٢٠٢٠

كما استنكر الإعلامي محمد أبو عبيد الرسم خاصة في وقت "يتحد فيه العالم لمحاربة جائحة كورونا".

وأضاف أنه "على يقين إن هذا التصرف لا يمثل اللبناني الوطني الوفي".

مطالبات بالاعتذار

وقد أدانت حركة حماس الكاريكاتور، وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحماس إن الكاريكاتور "يؤجج المشاعر العنصرية، ويستحضر الحرب الأهلية، متجاوزاً إجماع الفلسطينيين واللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، على ضرورة تجاوز تلك المرحلة الأليمة".

ورداً على ذلك، أصدرت صحيفة "الجمهورية اللبنانية" توضيحاً ذكرت فيه أن "نشر الكاريكاتور المذكور، لا ينطلق من أي أبعاد، ولا من خلفية نكئ جراح الماضي، أو استهداف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية أو الإساءة إليها".

لكن كثيرا من المغردين رفضوا ذلك ووصفوه بأنه "عذر أقبح من ذنب".

وعلّق أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على الرسم وقال إنه "لا يليق بصحيفة ومنبر وطني من منابر الحرية"، كما طالب بسحبه من الصحيفة.