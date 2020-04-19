حاز مقطع مصور منسوب للناشطة السعودية، هدى العمري، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وأثار ردود فعل متباينة.

مصدر الصورة youtube

وكان مغردون سعوديون قد تداولوا مقطعا قالوا إنه يظهر هدى العمري، المعارضة السعودية المقيمة في العاصمة البريطانية لندن، وهي تنام في شوارع المدينة.

انتشر الفيديو، الذي لم تتمكن بي بي سي من التأكد منه بشكل مستقل، على نطاق واسع خلال 15 ساعة الماضية وأعيد تداوله آلاف المرات.

وجاء اسم "هدى العمري" على رأس أكثر الكلمات بحثا على موقع غوغل، بينما احتل مركزا متقدما في لوائح العبارات الأكثر تداولا على تويتر مساء يوم السبت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haifa1x1 هربت من السعودية لتبحث عن الحرية فا لقت مرادها فوق الأرصفة.



استخدموها المرتزقة لتكون أداة ضد السعودية ثم احترقت



رسالة لكل بناتنا واخواتنا فيه مجندين خارج المملكة ممولين من قطر لغسل أدمغة البنات فلا تكونوا ضحية هالمؤامرة#هدى_العمري هوملس في لندن👇🏻

pic.twitter.com/nUEDMkNzOw — Haifa | هيفاء السديري (@Haifa1x1) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

"إلهاء الرأي العام" أم "تأليبه"؟

وانقسم المغردون السعوديون بين مصدق ومشكك لما جاء في الفيديو وآخر يتساءل عن الغرض من نشره.

ويرى قطاع من المغردين في المشهد المنسوب للعمري "عبرة لآخرين تعاونوا مع من سموهم بأعداء المملكة".

كما تداول هؤلاء فيديوهات قالوا "إنها توثق علمية استدراج هدى العمري من قبل معارضين سياسيين مقيمين في بريطانيا وتكشف زيف الشعارات التي يرفعونها"، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allahim #هدي_العمري

بغض النظر عن صحة المقطع فالنصيحة لمن انساق خلف شذّاذ الآفاق ؛الفقيه والعسيري و #طباقة_كندا أن يتخذ القرار الصح ويتجه لسفارة بلده ويرجع مع المواطنين المرحلين ، حتى ولو واجه عقوبات قانونية فهي ستكون أرحم من رحلة التشرد وبالنهاية العقوبة لها نهاية بس التشرد ماله نهاية — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sattam_al_saud هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية

فرسالتي لكل المغرر بهم عودوا إلى رشدكم وتوبوا فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها. pic.twitter.com/GTRE0fytcU — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

ويعد الأمير سطام بن خالد آل سعود من أوائل الذين أعادوا نشر الفيديو، إذ أرفقه بتغريدة بدأها: "هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال".

من جهة أخرى، عبر مغردون آخرون عن تعاطفهم مع العمري وطالبوها بالاعتذار والعودة إلى بلادها. واستعرضوا تصريحات سابقة للعمري وقرنوها بمقطع الفيديو الجديد المنسوب لها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kasirma لكل ساذج جعل #هدى_العمري قضية إنسانية متناسياً خيانتها للوطن ولقيادته هنا مقطع يؤكد خبث هذه الحرباء حيث تحاول في ظل وجود شخص بريطانيا يحاورها أن تقول جمل مفصلية لها دلالات حقوقية، مخفية حقيقة وضعها، عكس الاستعطاف ومسرحية مقطعها مع الشخص الخليجي "الشارع مكانك الصحيح"#Game_Over pic.twitter.com/giWhglyn13 — محمد القصير (@kasirma) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdullahAleadie احتراما لعشيرتها وقبيلتها العريقة .. اذا كانت حقيقة ترفعوا عن التحدث عنها .. واذا بتخوفون الهاربات عشان مايهربون ترى عقلياتهم تختلف عن تصوراتكم — عبدالله بن سليمان العيدي (@AbdullahAleadie) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

ولم تمض دقائق، حتى انخرط معارضون سعوديون في النقاش.

وخصص المعارض السعودي غانم الدوسري المقيم في لندن جزءا من تغريداته لتفنيد الاتهامات التي وجهها له البعض بـ "استغلال العمري من أجل تحقيق جملة من المكاسب السياسية والضغط على الحكومة السعودية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhanemAlmasarir واضح انك متوتر جالس تكتب وتحذف وتبلك وتشيل البلوك واخرتها طلعت بتغريدة غير مفيدة

يمديك تستعين بصديق عندك محمد ال الشيخ اللي كان يكتب في الساحات باسم ناب خله يفزع لك.

نصيحة انت ما يصلح لك تويتر خلك مع بدر عبدالمحسن سو له مساج https://t.co/VQIuWowM4g — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ١٩ أبريل ٢٠٢٠

واعتبر معارضون آخرون أن الهدف من نشر الفيديو هو "تشويه أصحاب الرأي المعارض وصرف أنظار السعوديين عن السجل الحقوقي في المملكة، خاصة بعد حادثة الحويطات".

في المقابل، وصف آخرون المقطع بأنه "تمثيلية تهدف للنيل من مكانة المملكة وتأليب الرأي العام الدولي ضدها".

ما الذي تضمنه المقطع؟ وما مدى صحته؟

مصدر الصورة ugc/youtube

ويظهر المقطع المثير للجدل رجلا يقترب من سيدة تفترش الأرض في شارع بلندن ليسألها عن جنسيتها ودينها.

بدا الاستغراب واضحا على المصور عندما أجابتها السيدة بأنها من السعودية، فاستعجلها بسؤال آخر معربا عن شكوكه: "سعودية وتنامي في الشارع؟".

فردت قائلة: "نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري ... أنا مشردة هنا في هذا البلد".

ثم أظهرت وثيقة بدت أنها بطاقة هوية عليها شعار المملكة السعودية دون إظهار تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد التي تم تغطيتها في مقطع الفيديو.

لم يظهر المقطع الذي تم تداوله بكثافة يوم السبت 18 أبريل/نيسان سوى جزء قصير من المقطع الأصلي.

وفي بحث أجرته مدونة بي بي سي ترند، توصلت إلى مقطع فيديو بمثابة تقرير صحفي يرصد أوضاع الناشطات السعوديات اللاتي لجأن إلى دول أوروبية وأجنبية.

ويعود المقطع الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، إلى مارس آذار 2019. وقد رفعته قناة تحمل اسم F&R Vision على موقع يوتيوب.

ولم يستن لنا التأكد من هوية أصحاب القناة، الذين اقتصر نشاطهم على رفع فيديو واحد.

وتضمن المقطع الحوار الكامل الذي دار بين السيدة، التي يعتقد أنها الناشطة السعودية، وبين رجلين يتحدث أحدهما العربية والآخر الإنجليزية.

واستغرق حديثهم حوالي 12 دقيقة اتضح خلالها أنها مقيمة في لندن منذ عام 2015. وأعربت المتحدثة عن أملها في العودة إلى السعودية حتى إن اضطر الأمر إلى محاكمتها.

حاولت بي بي سي الحديث مع الناشطة السعودية، لكننا لم نتمكن من الوصول إليها إلى حد كتابة هذه السطور.

ويوجد أكثر من حساب عبر مواقع التواصل يحمل اسمها وصورها.

وعرفت هدى العمري من خلال مقاطع مصورة تنقد فيها نظام الحكم في السعودية.

كما برز اسمها كواحدة من المدافعات عن حقوق المرأة في بلادها، لكن الكثير من الناشطات النسويات البارزات ينفين ذلك عنها.

لا يزال محتوى الفيديو محل أخذ ورد بين مؤيدي الحكومة السعودية ومعارضيها.

فقد انبرى كل طرف في كيل الاتهامات للطرف الآخر واتهامه بتحريف الحقائق.

في حين وصف قطاع آخر من المغردين مستوى النقاش بين الطرفين بالمبتذل، ودعوا إلى إجراء مراجعة كاملة لتنقيح الفضاء الافتراضي الخليجي من "الذباب الإلكتروني وخلايا الإخوان"، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullahalsaleh قذارة الذباب السعودي مع قضية #هدى_العمري

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يعيدوا نشر فيديوات قديمة لها وهي تنتقد السلطة

ثم يعيدوا نشر فيديو قديم لها وهي مشردة

ثم يحذروا شعبهم..هذا مصير من ينتقدنا

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بالله عليكم يا سادة..هل هؤلاء يريدون الخير لها أم يسعون الى ارهاب شعبهم وصد كل محسن عنها

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تفكرواااااااااااااا — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) ١٩ أبريل ٢٠٢٠