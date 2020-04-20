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وجه مصريون عالقون في عدد من الدول العربية والأجنبية نداءات استغاثة إلى حكومتهم لمساعدتهم في العودة إلى بلدهم، بعد أن ضاقت بهم كل السبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وثقت جانبا من "احتجاج عمال مصريين عالقين في الكويت، حيث تم التحفظ عليهم في مراكز إيواء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @h3BB3rnQvDeFwit صفحة مصريون في الكويت تنشر مقاطع لعمالة مخالفة لقانون الإقامة في الكويت والكويت ألغت كل غرامات المخالفات عليهم ووضعتهم بمقر للوقاية من إصابتهم بكورونا مع الغذاء والدواء.. يعتصمون عن الأكل مطالبين دولتهم مصر برفع منع باستقبالهم.. pic.twitter.com/JCXRnFKzYG — سفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان د.زهير العباد (@h3BB3rnQvDeFwit) ١٩ أبريل ٢٠٢٠

"صرخة استغاثة"

وبحسب الفيديو المتداول، فقد أعلن العمال المحتجون الدخول في إضراب عن الطعام، في حين حاول رجل أمن كويتي تهدئتهم وإقناعهم بفك الإضراب.

وردد العمال شعارات تندد "بتجاهل الحكومة (المصرية) لمطالبهم بالعودة إلى بلدهم"، في وقت استقبلت فيه باقي الدول رعاياها، وفق قولهم.

وقد تبين أن هؤلاء العمال الغاضبون من بين عشرات المصريين الذي وقعوا ضحايا "تجارة الإقامات"، ثم سلموا أنفسهم للسلطات الكويتية للاستفادة من قرار يعفي مخالفي قانون الإقامة من الغرامات والتكفل بإيوائهم حتى حجز تذاكر سفرهم، حسبما ذكره نشطاء كويتيون.

من جهتها، دعت القنصلية المصرية رعاياها المتضررين إلى "تسجيل بياناتهم في مكتب شؤون العمال، حتى تتخذ الإجراءات القانونية بحق تجار الإقامات".

كما أفادت ‫وزارة الخارجية المصرية بأنها "تعمل على إجلاء 270 امرأة وطفلا في مراكز الإيواء بالكويت في القريب العاجل".

"#ابعاد_سارة_شلبي"

وفي سياق متصل، أثار حديث سارة شلبي، وهي إعلامية مصرية مقيمة في الكويت، عن أحوال العمال المصريين غضب مغردين كويتيين، لما رأوا فيه من تقليل من جهود بلادهم الداعمة للوافدين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وطالب بعضهم بطردها عبر تدشين وسم #ابعاد_سارة_شلبي ، في حين دافع البعض الآخر عنها.

وتطرقت شلبي في سلسلة مقاطع مصورة إلى ما وصفته "بمعاناة العمال المصريين" خاصة أصحاب الإقامات المخالفة.

وأثنت الإعلامية على الجهود الكويتية في رعاية المقيمين، ثم ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإجلاء العمال المخالفين، مشيرة إلى أن "بعضهم ظلوا مقيمين في صحراء كبد في بيوت أشبه بحاويات حديدية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @na9r_altamimi لماذا #ابعاد_ساره_شلبي ؟

انا شفت كلامها بالعكس كانت تشيد بالجانب الكويتي وكلامها بالفيديو اللي منتشر لها كانت تنادي وتلوم الجانب المصري بالتخلي عن ابناء بلدهم ونقض الاتفاق اللي كان بين وزارات الخارجية للطرفين وتطالبهم بفتح الطيران.

وهذه اجزاء من الفيديو الذي لم يظهر لي الهاشتاق. pic.twitter.com/z99rHlGsB6 — ناصر التميمي (@na9r_altamimi) ١٨ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @na9r_17 #ابعاد_ساره_شلبي



من هي !!؟

هي عنصر فعال في الفيز المخالفه التي تشترى بفلوس

وهي من تساعد تكديس المصريين في الكويت

لكن !!

كورونا فضحها لان ببداية للمرض انذرتهم بسحب بفلوسهم مافي شغل .. واستنوا للصيف لانها تعرف تتحايل على قوانين الدولة

👇🔥بعتراف منها pic.twitter.com/wPB0TFJck3 — Na9r_moteri🇰🇼 (@na9r_17) ١٩ أبريل ٢٠٢٠

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ما قالته شلبي بشكل مستقل، إلا أن نشطاء في بعض دول الخليج سبق أن نشروا فيديوهات قالوا إنها "لعمال مصريين انتهت إقامتهم، لتتقطع بهم السبل في الصحراء خلال محاولتهم العودة لديارهم".

وكانت الحكومة المصرية أجلت عددا من رعاياها من دول أجنبية وعربية أخرى.

ولكن كحال باقي الدول، عطلت التدابير الوقائية التي اتخذها العالم للحد من انتشار فيروس كورونا عمليات إجلاء المسافرين والمغتربين، خاصة الطلاب والعمال.

وتزيد تلك الإجراءات الوقائية من معاناة ضحايا تجارة الإقامات المزورة أو أولئك الذين انتهت عقود عملهم في دول الخليج.

من المسؤول؟

وتباينت آراء المغردين حول أوضاع المصريين العالقين في الخارج.

بعضهم أنحى باللائمة على الحكومة المصرية، منددا بما وصفوه بالشروط التعجيزية التي تفرضها على الراغبين في العودة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed65346090 لماذا لا يتم استغلال البواخر السياحية لنقل العالقين من الكويت الى مصر خاصة أن هذة الرحلة تستغرق حوالي ١٤ يوم في البحر و هى مدة الحجر الصحى المطلوب فقط المطلوب طاقم إشراف طبى بجوار الطاقم البحرى وطبعا السفن دى هتكون أرخص بكثير من تكلفة الطائرات مع تكاليف الإقامة فى الحجر الصحى — Mr.Mohamed (@mohamed65346090) ٢٠ أبريل ٢٠٢٠

واستدل بعضهم بمقطع قديم لعمال مصريين في ميناء ضبا السعودي وهم يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن صرفوا كل مدخراتهم المالية ومنع من الدخول إلى مصر،

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها AlMasry AlYoum تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها AlMasry AlYoum حقوق نشر الصورة AlMasry AlYoum AlMasry AlYoum

عمرو يسري يناشد السيسي

كذلك ظهر الفنان المصري عمرو يسري، في مقطع فيديو، باكيا مناشدا السيسي مساعدته للعودة للبلاد قادما من الولايات المتحدة، موضحا أن الحكومة وفرت طائرتين لإجلاء العالقين في واشنطن.

وعبر بوجود بنود خاصة يجب أن يوافق عليها المسافر قبل ركوب الطائرة. وأتبع عمرو المقطع بمقطع آخر يحذر فيه من تأويل كلامه.

وانتقد كثيرون فكرة تحميل كل العائدين من الخارج لتكاليف الحجر الصحي الإلزامي. فالمبيت ليلة واحدة في فندق بمنطقة مرسى علم قد يكلف الفرد مبلغ 25 ألف جنيه مصري.

غير أن الرئيس المصري أعلن عن تخصيص مداخيل "صندوق تحيا مصر" لتغطية نفقات الحجر الصحي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Beshoy09238829 رساله استغاثه من المصريين العالقين بالمغرب عددهم 166 مصرى عالق

للاسف دة الوضع الى احنا فيه حاليا للعالقين ياتدفع قيمه الحجر الصحى 10000 جنيه والتذكرة 670 دولار يامتنزلش والسفارة بتقولك ده قرار الحكومه المصريه.

على الرغم من قرار السيد الرئيس بتكليف صندوق تحيا مصر بالحجر الصحى. — Beshoy (@Beshoy09238829) ١٦ أبريل ٢٠٢٠

وفي الإطار ذاته، عبر مغردون عن تعاطفهم مع العالقين، ودعوهم إلى "التحلي بالصبر، والتنبه إلى الجهات التي تسعى إلى توظيف أوضاعهم لتصفية حسابات مع الحكومة المصرية".

وأكدوا أن ما يحدث لا يقتصر فقط على مصر، بل يمتد ليشمل باقي دول العالم.

الحكومة المصرية تتدخل

وقد حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع أواخر الأسبوع الماضي، حكومته على مواصلة الجهود الحالية لإعادة رعاياه العالقين في الخارج.

وأكد السيسي على ضرورة أن تضع الحكومة جدولا زمنيا لإعادة العالقين في أقرب وقت، على أن يراعي التدابير المتخذة للحد من فيروس كورونا.

كما أعلنت السلطات المصرية عن تنظيم 11رحلة استثنائية لإجلاء العالقين في دول عدة من بينها لبنان والكويت.

وسيخضع جميع الركاب العائدين للحجر الصحي في فندق بمنطقة مرسى علم لمدة 14 يوما، التزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وسبق أن أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن جملة من الأولويات والضوابط لإجلاء العالقين، مؤكدة أنها تنظر إلى الجميع بعين المساواة.

وقسمت العالقين إلى خمس فئات، وأعطت الأولوية للمسافرين بغرض الزيارة أو العلاج أو أي شخص لا يمتلك راتبا أو مسكنا في الخارج.