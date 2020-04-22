ناشد عدد كبير من الطلبة في كل من لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول العربية، السلطات المعنية النظر في السنة الدراسية والامتحانات النهائية التي تأثرت في ظل تفشي وباء كوفيد19.

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السعودية | #عيالك_يطلبونك_ياملك_سلمان

أطلق طلاب جامعيون في المملكة العربية السعودية وسم #عيالك_يطلبونك_ياملك_سلمان ناشدوا من خلاله الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النظر إلى وضعهم الدراسي والحصول على 20 درجة متبقية من تقييمهم الدراسي.

وطالبوا، من خلال الوسم الذي تجاوز عدد المشاركات فيه 171 ألف تغريدة، بإلغاء الاختبارات النهائية أسوة بطلاب التعليم العام.

فقالت شموخ: "تكفي يا ملكنا، اسعد قلوب الطلاب الجامعيين وعطنا ال20 درجة الباقية، طلبنا هذا مو إهمال أو كسل منا لأن الكثير ختم مذاكرة المواد لكن ظروف الاختبار برمضان صعبة جدا صعبة، واحنا بذات نستاهل ال20 درجة أكثر من طلاب التعليم العام لأن طول الأزمة احنا ملتزمين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sh_488 #عيالك_يطلبونك_ياملك_سلمان

تكفى ياملكنا اسعد قلوب الطلاب الجامعيين وعطنا ال20 درجة الباقيه، طلبنا هذا مو إهمال او كسل منا لان الكثير مختم مذاكرة المواد لكن ظروف الاختبار برمضان صعبه جدا صعبه ، واحنا بذات نستاهل ال20 درجة اكثر من طلاب التعليم العام لان طول الازمه احنا ملتزمين💔 pic.twitter.com/kjObYhJeW1 — شموخ⛅️. (@sh_488) ٢١ أبريل ٢٠٢٠

وأعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قبل أيام عبر حسابه الرسمي في تويتر، قرار الوزارة بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @minister_moe_sa استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم. pic.twitter.com/eck9Wk6nCY — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) ١٦ أبريل ٢٠٢٠

مصر | #الاكتفاء_ببحث_لسنوات_التخرج

ومن السعودية إلى مصر حيث دشن طلابها وسم#الاكتفاء_ببحث_لسنوات_التخرج ، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في مصر، حاصدًا أكثر من 207 آلاف تغريدة.

وطالبوا من خلال الوسم باستبدال الامتحانات التقليدية بطرق تقييم أخرى، خوفا من عدوى فيروس كورونا المستجد.

فقال محمد سعيد: "طيب وبعدين في تعب الأعصاب ده محاضرات أون لاين ومش عارفين نوصل نت وبنشحن كروت فكه، ودلوقت بتأجلوا الامتحانات لحد ما نخلص من الكورونا ونضيع سنه من حياتنا علي الفاضي طبقولنا البحث وريحونا من الهم ده".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohamed66710085 طيب وبعدين في تعب الأعصاب ده محاضرات اون لاين ومش عارفين نوصل نت وبنشحن كروت فكه

ودلوقت بتأجلوا الإمتحانات لحد ما نخلص من الكورونا ونضيع سنه من حياتنا علي الفاضي طبقولنا البحث وريحونا من الهم ده#الاكتفاء_ببحث_لسنوات_التخرج — Mohamed Saied (@Mohamed66710085) ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، بيانًا نفت فيه ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام المختلفة بشأن الاكتفاء بأبحاث طلاب الفرق النهائية، طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والامتياز في الجامعات المصرية.

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لبنان | #الغاء_الامتحانات_الرسمية

وأخيرا إلى لبنان حيث أصدر "تجمع الطلاب" بيانا قال فيه: "منذ 17 تشرين (تاريخ بدء المظاهرات في لبنان) والتلاميذ والأهالي والمدارس يتخبطون ببعضهم وكانت البداية في غياب لأكثر من شهر كامل للتلاميذ عن صفوفهم وعلمهم في المدارس، وفي المرحلة الثانية في أواخر شباط انقطع التلاميذ لمدة شهرين عن المدارس في ظل وباء كورونا الذي ضرب العالم ولبنان".

وأضاف البيان: "الإفادة لا مفر منها ليس هرباً من تقديم الامتحانات الرسمية إنما لأننا لم نستطع لتاريخه أن نستحصل على ثلث المنهج الدراسي المخطط له في هذه السنة".

وتفاعل لبنانيون مع وسم #الغاء_الامتحانات_الرسمية الذي تصدر المشهد في لبنان بأكثر من 21 ألف تغريدة مطالبين وزير التربية بإلغاء الامتحانات الرسمية.

فخاطب يوسف الأمين وزير التربية قائلا: "معاليك، لم يسجل عليك أي ملف فساد و لا سرقة وكلك مسؤولية ووعي، ولكن احذر غضب الرب وغضب الشعب .. الثورة الطلابية قادرة على تحقيق مطالبها بنفسها والسلطة للشعب دائما، إلغاء الامتحانات الرسمية هو الحل".

ومن جهته قال وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، طارق المجذوب، إنّه "على صعيد مصير السنة الدراسية هناك 14 سيناريو يدرسها المديرون العامّون والمدارس والتربويّون، وفي كل سيناريو هناك نتائج منبثقة منها والهدف الرئيسي منها هو إراحة الأهل والتخفيف عن الطلاب، وجعل التربية في مكانتها السابقة".

وأضاف: "الامتحانات الرسمية سينظر إليها من منظار هذه السيناريوهات الـ14، وفي كل سيناريو هناك أوضاع معينة في المواد يمكن أن ينظر فيها بحيث تكون ميسّرة وأسئلتها ميسّرة للطلاب، ونتمنى أن ننجز السنة الدراسية من دون استخدام وقت من فصل الصيف، والّا يكون الطالب مستنفد القوى ليكون مرتاحاً".