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انقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بين مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض لها، فكيف بدأت القصة؟

نشر رسام الكاريكاتير الفلسطيني، محمود عباس، صورة تجسد أزمة النفط التي طالت العالم العربي من خلال رجل يركض بزيه العربي وبرميل نفط يتدحرج خلفه.

لم يمر الكاريكاتير مرور الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ اعتبر مستخدمون أنه يسيء للمملكة.

#فلسطين_ليست_قضيتي

ودشن المستخدمون وسم #فلسطين_ليست_قضيتي ليكون من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في السعودية حاصدا أكثر من 31 ألف تغريدة.

وقال مستخدمو هذا الوسم إن قضيتهم الأساسية هي وطنهم السعودية وليست القضية الفلسطينية.

فقال أحمد موسى: "فلسطين ليست قضيتي وليس من واجباتنا أن نتحمل تقاعس وجُبن وفساد من يدعّون أنهم أصحاب حق...".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MosaAhKSA #فلسطين_ليست_قضيتي

وليس من واجباتنا ان نتحمل تقاعس وجُبن وفساد من يدعّون انهم اصحاب حق

سفالتهم كفيلة بأن تعيد لهم حقوقهم — احمد موسى 🇸🇦 (@MosaAhKSA) ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

وفي المقابل رأى سعوديون أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم وقضية أجيال سعودية سبقتهم، ولكنهم رفضوا ما وصفوه "بالتطاول على المملكة العربية السعودية".

فقال الصحفي السعودي مالك الروقي: "فلسطين ليست قضيتي‬ وحدي بل قضية أجيال سعودية قدمت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية العادلة، منذ عهد الملك عبدالعزيز الذي أرسل جيشه للدفاع عن شرف القدس وملوك الأسرة المباركة من بعده، من يسيء لوطننا سنلقمه حجراً ولن نصمت، وفي المقابل نحن شعب وحكومة نعرف واجباتنا التي يجب أن نقوم بها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alrougui #فلسطين_ليست_قضيتي وحدي بل قضية أجيال سعودية قدمت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية العادلة..

منذ عهد الملك عبدالعزيز الذي ارسل جيشه للدفاع عن شرف القدس وملوك الأسرة المباركة من بعده

من يسيء لوطننا سنلقمه حجراً ولن نصمت

وفي المقابل نحن شعب وحكومة نعرف واجباتنا التي يجب أن نقوم بها pic.twitter.com/5OTY1yW6so — مالك الروقي (@alrougui) ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

#فلسطين_قضيتي

وفي رد على الوسم الذي انتشر في السعودية، أطلق مدافعون عن القضية الفلسطينية وسم #فلسطين_قضيتي الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في عدد من الدول العربية، نذكر منها الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وقطر وحتى المملكة العربية السعودية التي انطلق منها الوسم الأول.

وحصد الوسم أكثر من 77 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون بالاعتذار للشعب الفلسطيني لما لحقهم من إساءة.

فقال الدكتور عبدالله نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، المحتجز لدى السلطات السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017: "علينا أن نكون واضحين جداً، فلسطين قضيتي‬ وقضية كل سعودي وخليجي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aalodah وعلينا أن نكون واضحين جداً: #فلسطين_قضيتي وقضية كل سعودي وخليجي..

وأنظمة التطبيع والاستخذاء لاتملك شرعية شعبية وتعرف أنها تتناقض مع أبسط قيم الشعب نفسه..ولذلك هي تعملها في السر فقط لأن التصهين هو ماحاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس! — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

ومن جهة أخرى، اعتبر البعض أن مستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني، هو "من يقف وراء الحملة المسيئة للقضية الفلسطينية" على حد قولهم.

فقال نظام المهداوي: "لم يتغير شيء، منذ أن وقع كبيرهم بحافره على وثيقة التنازل عن فلسطين حتى يومنا هذا حيث أطلق ‫سعود القحطاني‬ ذبابه تحت هاشتاغ '‫فلسطين ليست قضيتي '‬، ظلت القيادة السعودية الخنجر المسموم الذي طعن وما زال يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم".

النفط

وتراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل.

وتأثرت أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية بعاملين رئيسيين: تراجع الطلب العالمي والصراع الواضح والمعلن بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا بسبب الخلافات على حجم الإنتاج اليومي.