مصدر الصورة Twitter Image caption مسلسل أم هارون

أثار مسلسل "أم هارون" الكويتي موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عرضه، حيث اعتبره مغردون "تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل" و "تشويه للحقائق التاريخية".

ويحكي مسلسل "أم هارون" قصة طبيبة يهودية في أربعينيات القرن الماضي، والتحديات التي واجهت أسرتها والجالية اليهودية في دول الخليج.

"مغالطة تاريخية"

واستاء الجمهور من ما وصفوه بأنه "خطأ تاريخي لا يغتفر"، إذ تداول مغردون مقطعا من المسلسل يظهر إعلان الانتداب البريطاني عن تأسيس دولة إسرائيل "على أرض إسرائيل وفي مدينة تل أبيب"، من غير أي ذكر لأرض فلسطين.

ووصف القيادي الفلسطيني باسم نعيم المسلسل بـ"العدوان الثقافي" تحت وسم #التطبيع_خيانة ، كما طالب بمقاطعته.

وأشار مغردون إلى أن "إسرائيل لم يكن لها وجود وقتها"، كما أضاف البعض أن الهدف مما جاء بالمسلسل هو "محو اسم فلسطين والهوية والفلسطينية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JaberDayi مغالطة تاريخية في الحلقة الأولى بـ مسلسل أم هارون .

فالإنتداب البريطاني كان على أرض "فلسطين" ولم يكن على أرض تسمى "إسرائيل" التي لم يكن لها وجود وقتها ، لكن كل همهم محو إسم فلسطين من الذاكرة......

نفسي أفهم صهاينة العرب هـ يستفيدوا ايه من تمكين إسرائيل و محو الهوية الفلسطينية ؟ — الدقـــــــ®ـــــــــر™ (@JaberDayi) ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه، وصف الصحفي عبدالباري عطوان المسلسل على أنه "أخطر حلقات التطبيع"، مشيرا إلى أنه "يشرع عودة اليهود إلى الجزيرة العربية وإلى خيبر بالذات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdelbariatwan مسلسل ام هارون هو احد اخطر حلقات التطبيع والتشريع لعودة اليهود إلى الجزيرة العربية وخيبر بالذات ومن يقول بغير ذلك لا يعرف التاريخ — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) ٢٦ أبريل ٢٠٢٠

وعلى عكس ذلك، قال المغرد عبدالعزيز السيف إننا "لا نستطيع تغيير التاريخ ومسح حقبة معينة بسبب مشاعرنا"، كما أشار إلى "ضرورة التمييز بين الصهيونية والدين اليهودي"، رافضا لطرح التطبيع.

بطلة المسلسل تثير الجدل

تقوم الفنانة الكويتية حياة الفهد ببطولة مسلسل "أم هارون".

وكانت الفنانة المخضرمة (٧٢ عاما)، والتي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، قد أثارت الجدل في بداية شهر إبريل نيسان بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بالكورونا من الكويت، عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وقد أشار المغردون إلى ذلك فقال "راشد" إن المسلسل يحاول "غرس مفهوم التعايش في حين بطلته لا تقبل باستقبال الأخوة الوافدين في بلدها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RAlhaimer مسلسل #ام_هارون يحاول غرس مفهوم التعايش بأبشع صورة



شمعنى اليهود؟ ليش مو المسيحيين اللي مازلو عايشين في الكويت؟



بطلة المسلسل مو راضية تتقبل الأخوة الوافدين وتبي تتقبل اليهود !!! — Dr.Rashed ALhaimer (@RAlhaimer) ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

وفي حوار سابق مع بي بي سي عربي، انتقدت الممثلة الكويتية حياة الفهد الاتهامات الموجهة لمسلسل "أم هارون" بالترويج لتطبيع الدول الخليجية مع إسرائيل.

وقالت الممثلة إن تناول "أم هارون" قصة يهود عاشوا في الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، لا يعني الدعوة للتطبيع، الذي أكدت معارضتها له بشكل شخصي.

كما أضافت أنها لا تتخوف من دعوات بعض نشطاء مناهضة التطبيع لمقاطعة المسلسل.

وأعربت عن استغرابها للضجة المثارة حوله "لمجرد استخدام اسم يهودي" فيه.

وسبق أن ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "مهتم" بالمسلسل، وعبر عن إعجابه بتصريحات بطلة المسلسل حياة الفهد، حينما اعترفت "بتواجد اليهود في كل مكان".

انتقادات فنية

وبعيدا عن الجدل القائم حول التطبيع، اعتبرت الكاتبة الكويتية دلع المفتي المسلسل "ساذجا" ، كما انتقدت الحوارات "السطحية التلقينية" والإخراج "المتواضع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dalaaalmoufti من أولها... أم هارون مسلسل ساذج، مباشر، حوارات سطحية تلقينية، إخراج تعبان لقصص غير واقعية في زمن لم يكن من المنطقي أن تجري به أحداث كهذه.



لكن حياة الفهد رائعة في تجسيدها للشخصية.#دلع_الناقدة #ام_هارون — دلع المفتي🎀 #في_المنزل (@dalaaalmoufti) ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

أما "ابتهال الخطيب" فقد ذكرت تفاصيل من المسلسل تجعله "بعيدا" عن الواقع الكويتي في فترة الأربعينيات، وتقول: "البنات متزينات دون عباءات، المدينة كأنها مناصفة بين مسلمين ومسيحيين ويهود، اللهجات من كل حدب وصوب. في مقطع يقول الأب عن بنته إنه لا حجة لها الآن في قبول الزواج بعد أن اشتغلت، كانت البنات تعمل في 48؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ebtehal_A الحلقة ٢ من"أم هارون"سمك لبن تمر هندي.الأحداث غير الأزمان،البنات متزينات دون عباءات،المدينة كأنها مناصفة بين مسلمين ومسيحيين ويهود،اللهجات من كل حدب وصوب.في مقطع يقول الأب عن بنته أنه لا حجة لها الآن في قبول الزواج بعد أن اشتغلت،كانت البنات تعمل في ٤٨؟أي ديرة هذه؟المفروض الكويت؟ — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) ٢٥ أبريل ٢٠٢٠

وفي المقابل، اعتبر مغردون المسلسل "مشوقا" ومن "الطراز الرفيع"، وأنه حفز بعضهم لقراءة تاريخ الكويت ومعرفة المزيد عن تنوع الأديان في بلادهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulazizluies #ام_هارون بداية موفقة جدًا عمل يبشـر بالخير وان شاء الله يستمر بهالحلاوة .. من زمان ماشدني مسلسل خليجي هالكثر ♥️👏🏼👏🏼👏🏼 — عبدالعزيز محمد لويس (@Abdulazizluies) ٢٤ أبريل ٢٠٢٠