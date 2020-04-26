رموز تعبيرية احتفالا برمضان على تويتر والمنصة تسجل ارتفاعا كبيرا في المحادثات

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أعلن تويتر عن تسجيل المنصة حوالي 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي.

واحتفالا بشهر رمضان، أطلقت الشركة وسوما جديدة ُتظهر رموزا خاصة عند استخدامها بعدة لغات منها العربية.

الرسوم التعبيرية التي تظهرها الوسوم تحاكي الأشياء التي اعتاد الناس على ترقبها وتناولها في رمضان كالهلال والتمر وكوب اللبن والفانوس الرمضاني.

كما كشفت الشركة أن الإيمان والطعام والترفيه كانوا من أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام الأشخاص الذين قصدوا المنصة الشهر الماضي للحديث عن رمضان.

ووفقا للبيانات التي كشفت عنها تويتر كانت كل من السعودية ومصر من بين الدول العشر الأولى التي غردت عن رمضان على مستوى العالم.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت السعودية في المركز الأول تليها كل من مصر والكويت والإمارات وعمان.

وفي مجال الطعام كشفت بيانات تويتر عن أنواع الأطباق التي أثارت اهتمام مستخدمي المنصة.

وجاءت الحلويات في المركز الأول تليها كل من المعجنات والسلطات والشوربات.

وفي مجال الترفيه كانت الممثلة الجزائرية أمل بشوشة الأكثر ذكرا على المنصة.

فيما كان كل من الممثل المصري آسر ياسين والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور من بين أكثر الشخصيات نشاطا وتغريدا على تويتر.