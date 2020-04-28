علي العساني: غضب بعد مقتل شاب سوري بنيران الشرطة التركية "لتجاوزه حظر التجوال"
أثار مقتل شاب سوري في تركيا في غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقارير الواردة من تركيا فإن الشاب السوري علي العساني ( 19 عاما) قضى نحبه بعد أن أطلق شرطي تركي النار عليه "لمخالفته" قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاما.
ووقعت الحادثة يوم الإثنين في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد إذ أصيب العساني برصاصة في صدره أثناء محاولته الهرب من إجراءات التفتيش القائمة بسبب حظر التجوال المفروض في البلاد.
وكانت السلطات التركية قد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منها فرض حظر تجول الشباب دون الـ 20 عاما ومن هم فوق الـ 65 عاما.
- الأعراض: فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟
- احتمالات الوفاة: فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟
- من الأكثر عرضة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟
- كيف ينتشر؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟
"أين قتلة علي؟"
أعرب مغردون عن استيائهم الشديد وسخطهم إثر مقتل الشاب السوري على يد الشرطة التركية، وتصدر وسم #أين_قتلة_علي (#AliyiÖldürenlerNerede) تويتر في تركيا.
وتفاعل مغردون عرب معه بشكل واسع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ومستنكرين استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي.
وحسب بيان رسمي أصدرته ولاية أضنة التركية، فقد أصيب الشاب علي العساني "بالخطأ" بعد إطلاق "رصاصة تحذيرية" عليه عند عدم امتثاله لإنذار التوقف عند نقطة التفتيش.
وهذا ما انتقده مغردون، إذ استنكر البعض استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي عوضا عن المطاطي "وكأنهم في ساحة حرب".
ومن جهتها، أعلنت السلطات التركية إحالة الشرطي المسؤول عن حادثة القتل إلى التحقيق، وأكدت على متابعة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات القضية.
وتداول مغردون رسما للشاب يظهره ملقيا على الأرض بعد إصابته بالصدر إلى جانب عبارة "علي - 19"، مشيرين إلى سخرية "حماية علي من فيروس كوفيد 19 عبر قتله".