مصدر الصورة Twitter Image caption الشاب علي العساني

أثار مقتل شاب سوري في تركيا في غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقارير الواردة من تركيا فإن الشاب السوري علي العساني ( 19 عاما) قضى نحبه بعد أن أطلق شرطي تركي النار عليه "لمخالفته" قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاما.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k7ybnd99 علي شاب سوري قتل على يد شرطي في أضنة، الشرطة قالت إنها نبهته للتوقف وعندما تجاوزها أطلقت النار على قدمه

الفيديو والصور توضح أنه قتل من الأمام برصاصة في القلب

نحن في تركيا نتمتع بحقوق الإنسان ومن حقنا أن نسأل أين قاتل علي؟

أين كاميرات المراقبة؟

أظهروها للناس#AliyiÖldürenlerNerede pic.twitter.com/wd7zw1gYOJ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

ووقعت الحادثة يوم الإثنين في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد إذ أصيب العساني برصاصة في صدره أثناء محاولته الهرب من إجراءات التفتيش القائمة بسبب حظر التجوال المفروض في البلاد.

وكانت السلطات التركية قد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منها فرض حظر تجول الشباب دون الـ 20 عاما ومن هم فوق الـ 65 عاما.

"أين قتلة علي؟"

أعرب مغردون عن استيائهم الشديد وسخطهم إثر مقتل الشاب السوري على يد الشرطة التركية، وتصدر وسم #أين_قتلة_علي (#AliyiÖldürenlerNerede) تويتر في تركيا.

وتفاعل مغردون عرب معه بشكل واسع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ومستنكرين استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @madwar_siba لروحك السلام يا صغيري والقصاص لقاتلك..والصبر لقلب والدتك..

توفي علي العساني 19 عاماً أمس في مدينة أضنة التركية برصاصة في صدره أطلقها شرطي تركي أثناء محاولة علي الفرار من دورية الشرطة خلال ساعات الحظر وطلبها لأوراقه الثبوتية.

نطالب بمحاكمة الفاعل والعدالة في دولة القانون .. pic.twitter.com/1kXjn1zl67 — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

وحسب بيان رسمي أصدرته ولاية أضنة التركية، فقد أصيب الشاب علي العساني "بالخطأ" بعد إطلاق "رصاصة تحذيرية" عليه عند عدم امتثاله لإنذار التوقف عند نقطة التفتيش.

وهذا ما انتقده مغردون، إذ استنكر البعض استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي عوضا عن المطاطي "وكأنهم في ساحة حرب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Eman_Hussien199 نطالب بإنزال أشد العقاب بحق الشرطي الذي قام بإطلاق النار على الشاب السوري علي العساني بـ (اضنة) الذي يبلغ من العمر 19 عاماً دون رحمة !!

كان بإمكانه إطلاق الرصاص المطاطي فهما ليسا في ساحة حرب ليُستخدم الرصاص الحي !!!#AliyiOElduerenlerNerede — Eman Hussien (@Eman_Hussien199) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

ومن جهتها، أعلنت السلطات التركية إحالة الشرطي المسؤول عن حادثة القتل إلى التحقيق، وأكدت على متابعة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات القضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waelwanne علي العساني شاب سوري يبلغ 19 عاماً قتل على يد الشرطة التركية لمخالفته " إجراءات التفتيش "!

المخالفة الوحيدة التي ارتكبها علي هو سوريته فقط، دمنا مستباح من القريب والبعيد. لو كان تركياً لما تجرأ عناصر الشرطة على غرز رصاص الغدر في صدره. إلى رحمة الله ياعلي.. pic.twitter.com/zQyTLwx4UH — وائل عبد العزيز | Wael Abdulaziz (@waelwanne) ٢٧ أبريل ٢٠٢٠

وتداول مغردون رسما للشاب يظهره ملقيا على الأرض بعد إصابته بالصدر إلى جانب عبارة "علي - 19"، مشيرين إلى سخرية "حماية علي من فيروس كوفيد 19 عبر قتله".