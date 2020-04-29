مصدر الصورة Twitter Image caption مسلسل "الاختيار"من بطولة الممثل أمير كرارة

تصدر مسلسل "الاختيار" حوارات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. فقد أشاد به فنانون ومشاهير وشيوخ، ووصفته دار الإفتاء المصرية "بالفن الهادف"، لكن نقادا اعتبروا أن فيه "تسيسا" للدراما المصرية ويحمل بين طياته "ترويجا" للأجندة الحكومية.

وتدور قصة المسلسل حول حياة الضابط أحمد منسي، الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء في عام 2017.

كما يظهر المسلسل أيضا الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي، الذي أدين في قضايا "إرهاب" وأعدم في مارس / آذار 2020.

"فتوى دينية لمشاهدة مسلسل"

وقد شاركت دار الإفتاء المصرية في الترويج للمسلسل عبر وسم #مسلسل_الاختيار قائلة: "لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها".

وعلى إثر ذلك زاد الجدل حول المسلسل و"انخراط" الدين والسياسة مع الدراما.

إذ اعتبر مغردون ابداء رأي دار الإفتاء بأي مسلسل "خارج نطاق عملها".

وتساءل الناشط الإعلامي والحقوقي المصري هيثم أبو خليل ساخرا: "هل ينفع الصيام بدون مشاهدة مسلسل الاختيار؟"

كما وصف مغردون موقف دار الإفتاء بأن فيه "دعما واضحا لسياسة الدولة".

كما نشر "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" الرسمي التابع لدار الإفتاء المصرية تدوينة مطولة ضمت مجموعة من "إنجازات" المسلسل.

وأشار إلى أن المسلسل "قضى على آمال جماعات الإرهاب في تشويه الجيش المصري" و"أحبط أكثر من 800 إصدار مرئي ومسموع ومقروء للجماعات الإرهابية".

وقد استغرب مغردون ذلك معتبرينه "تجارة بالدين" و"دعاية بغطاء فتوى دينية".

"عمل وطني" أم "تلميع لصورة الجيش"

دعا الداعية الإسلامي المعروف الحبيب علي الجفري لمشاهدة المسلسل قائلاً: "لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل #الاختيار دون تردد".

وفي السياق نفسه، أشادت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي بالمسلسل واصفة إياه بـ "هدية مصر لأمة العرب التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها".

أما الإعلامي أسامة جاويش فقد علق المسلسل بسلسة تغريدات تحدث فيها عن "عدم ارتباط قتل الضابط منسي بالإخوان المسلمين"، وانتقد "ربط اللحية والنقاب بالإرهاب والأفكار المتطرفة"، كما وصف المسلسل بأنه "يشوه التاريخ الحديث".

من جهة أخرى، طالبت الإعلامية هالة سرحان السلطات المصرية بعرض المسلسل "بدون إعلانات" وذلك "احتراما لقيمة العمل الرائع الوطني".