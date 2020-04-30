مصدر الصورة BBC/ Ismail Moneer Image caption أعاد القانون الجدل في المغرب حول حرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان

أثير جدل واسع في المغرب حول قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه مغردون بـ "قانون تكميم الأفواه" معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير.

قانون الكمامة

وتداول رواد مواقع التواصل نسخة من القانون المثير للجدل بشكل واسع.

فقد انتقد مصطفى سوينغا، المدون المغربي المعروف، عدم مشاركة الحكومة "لقرار يخص مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت".

ونصت المادة المتداولة على عدة بنود منها: "الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف".

ويذكر إن النسخة تم تهريبها من قبل مصدر حكومي.

كما اتهم فريق من المغردين الحكومة المغربية بإدراج القانون لـ "الانتقام" ممن سبق ودعوا لمقاطعة شركات ومؤسسات وطنية "متهمة بالفساد".

ووصف القيادي المعارض عبداللطيف وهبي المشروع بـ "قانون تكميم المغاربة"، مضيفاً أن من حق الشركات عرض منتجاتها ومن حق المواطنين معارضة تلك المنتجات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ouah1Abdellatif مشروع القانون المعروف بـ"قانون تكميم المغاربة"، هو قانون مرفوض حقوقياً، لأنه يحد الكثير من الحريات وسنواجهه كمعارضة تشريعياً وسياسياً بالرفض، فمن حق الشركات في القطاع الخاص القيام إشهارات لمنتوجاتها ومن حق المواطنين مقاطعة هذه المنتوجات.#قانون_2220 #قانون_الكمامة — Abdellatif Ouahbi (@Ouah1Abdellatif) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

وفي المقابل، عبر مغردون عن تعجبهم من رد فعل الأحزاب المغربية وعدم ثقتهم "حتى في المعارضة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rekia_soussii كنتعجب ل لي باقي كثيقوا الاحزاب المغربية

كل واحد فيهم كيسبها فالاخر،حتى المعارضة والله ماثيقتهم انا شخصيا للان كنعتبرهم دكاكين لا فائدة مرجوة منهم،ضررهم اكثر من نفعهم! وازمة كورونا زادت أكدت لي هذا الشي والكثير من الحقائب الوزارية ماعندها حتى معنى .#سمحولنا_#قانون_الكمامة — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

وتحت وسم #قانون_الكمامة، أشار الإعلامي المغربي يوسف بلهيسي إلى "استغلال" السياسيين لجائحة كورونا بغرض "تصفية حسابات ومكاسب انتخابية"، مضيفا أن ذلك "أخطر" من الجائحة ذاتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YBelhaissi #قانون_الكمامة#كورونا_المغرب

سيسجل التاريخ، عندما كان المغاربة يواجهون جائحة حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!!

أخطر من الجائحة — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) ٢٩ أبريل ٢٠٢٠

وفي السياق نفسه، انتقد مغردون التوقيت الذي قررت فيه الحكومة المغربية "التضييق" على حرية التعبير، مشيرين إلى محاولتها "تمرير قرارات مرفوضة" في ظل ظروف الحجر الصحي الاستثنائية، ومحذرين من تبعات ذلك على المواطن الذي "قد ينفجر في أي وقت".

كما عبر مغردون عن استيائهم من القانون، إذ قارن البعض بين قرار ارتداء الكمامة الإجباري، لمحاربة فيروس كورونا، وفرض قانون "لتكميم الأفواه"، مستخدمين وسم #يسقط_قانون2220

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hassan_khalile قاليك إجباري وضع الكمامة في ظل أزمة كورونا ، قلنا على الرحب و الساعة خدمة لمصلحة الوطن و صحة المواطن.

ساعا فهموها أنه باستطاعتهم وضع كمامة أبدية تكمم أفواهنا.#يسقط_قانون_2220 — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khadija627 فالوقت لي قلنا نديرو تصالح معكم ونديرو يد فيد لبناء مغرب ما بعد كورونا وجهتو لينا الضربة القاضية مكفاتكمش الكمامة زدتو بغيتو تكممو لينا حرية التعبير حتا هي.. #يسقط_قانون_2220 — 🕊🕊🕊 (@khadija627) ٢٧ أبريل ٢٠٢٠

وكذلك رفض القانون حقوقيون ومؤثرون ومشاهير وطالبوا بمقاطعته.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن النسخة المسربة من القانون هي "مسودة أولية فقط، ولن تعرض على الحكومة إلا بعد إجراء تعديلات".