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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بخبر وفاة فتاة عمرها 15عاما، واعتراف والدها بحبسها وتعنيفها.

#المغدورة_غادين

وانتشر وسم #المغدورة_غادين كالنار في الهشيم في السعودية، ليكون من بين أكثر الوسوم انتشارا في المملكة.

وطالب المستخدمون من خلاله السلطات المختصة بالتدخل وإنزال أشد العقوبات بحقه.

فقالت المغردة: GhSaud_@: "#المغدوره_غادين الله يرحمها ويغفر لها طفلة في عمر الزهور تموت والسبب من ؟ والدها اللي مفروض يكون عونها و يدعمها في كل مواقف الحياة ،الله المستعان".

ورأى آخرون أن العنف الذي تتعرض له المرأة السعودية هو السبب الرئيسي وراء هروبها من المملكة.

فقالت مي: "ماتت "‫المغدورة غادين‬" نتيجة القتل المتعمد من والدها ... ولم تمت منتحرة، والدها قاتل يستحق الإعدام، حياة السعوديات رخيصة بيد مجرمين وتحمون القتلة لأنهم أفراد عائلتها، وتسألون عن أسباب هجرة النساء. هذي عينات من تعاملكم لأن الضحية بنته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mada8882 ماتت #المغدوره_غادين نتيجة القتل المتعمد من والدها #المجرم_محمد_عايض_مسفر ولم تمت منتحرة ، والدها قاتل يستحق الإعدام .

حياة السعوديات رخيصة بيد مجرمين وتحمون القتلة لانهم أفراد عائلتها ، وتسألون عن أسباب هجرة النساء. هذي عينات من تعاملكم لان الضحية بنته. — مي (@mada8882) ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

السلطات السعودية

‏ومن جهته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، "أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، باشر مركز شرطة محافظة طريب في يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغاً من مواطن بالعقد الخامس من العمر مفيداً عن إيذاء ابنته لنفسها شنقاً مما أدى لوفاتها - رحمها الله - وبأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @security_gov شرطة منطقة عسير توضح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها . pic.twitter.com/LzgvixMgOT — الأمن العام (@security_gov) ٢٩ أبريل ٢٠٢٠

وبحسب مصدر في النيابة العامة، لوسائل إعلام محلية، أفاد بأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر (15) عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lllxlak #المغدوره_غادين

أيش ممكن الذنب اللي أقترفته

طفلة بعمر ال١٥ سنة ؟

أو هي مذنبة لأنها بنت فقط

ولنتفرض أنها أذنبت ليه أسترخاص الروح وصل لهالمرحلة القذرة اللي حتى وأد البنات كان أرحم.

متى تنتفضون لأرواح النساء وتحمونهم

متى يهزكم قتلهم وتعذيبهم .. pic.twitter.com/6KXcfoxGd0 — Malak (@lllxlak) ٢٩ أبريل ٢٠٢٠

هيئة حقوق الإنسان

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أنها تتابع قضية الفتاة غادين المتداولة قصتها عبر مواقع التواصل، للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على "تويتر"، إنها "رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدوره_غادين ، وإنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأنه يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك".

وأضافت: "استمراراً لمتابعة الهيئة لقضية "‫المغدورة غادين‬" والإجراءات التي تمت حيالها، توضح الهيئة أنها رصدت الحالة وتقوم بموجب اختصاصها بالمتابعة مع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بحقوق الإنسان‬، وستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن".