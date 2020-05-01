فيديو لا تتجاوز مدته 15 دقيقة يتحول إلى حديث الساعة ويستأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية في منتصف الليل، والسبب ظهور رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وأحد أقارب بشار الأسد. فلماذا أثار ظهوره كل هذا الجدل؟

مصدر الصورة facebook Image caption رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

في أول ظهور له منذ نحو تسع سنوات، نفى رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الاتهامات الموجهة له بالتهرب الضريبي.

وقال في مقطع مصور نشره عبر صحفته على فيسبوك إن الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات "سيريتال" التي يمتلكها.

وبدت لهجة الاستجداء واضحة على مخلوف، الذي قال إن شركته تدفع كل عام حوالي عشرة مليارات ليرة سورية، مضيفا أنه "سيدفع قيمة الضرائب البالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية، لأن الدولة أمرت بذلك بتوجيه من الرئيس".

وتابع مخلوف بأن "المبلغ سيتحول إلى هبة من الرئيس للفقراء".

لكنه ألمح إلى استعداده مقاضاة الحكومة قائلا إن "الدولة السورية فرضت دفع مبالغ غصبا عنا" .

ثم ختم المقطع مناشدا الأسد التدخل لجدولة الضرائب لكي يحمي شركته من الانهيار.

صراع بين أبناء السلطة

أعاد المقطع تسليط الضوء على الدائرة المقربة من الرئيس السوري، وانبرى مدونون سوريون في تحليل الظهور المفاجئ لرامي مخلوف.

فقد فتح ظهوره الباب أمام قراءات مختلفة ومتباينة.

بعض المعلقين اعتبروا ما يحدث مجرد "مشكلة عائلية سببها حساسيات وحسابات اقتصادية بسيطة" في حين عدها آخرون دليلا على بداية صراع سياسي على السلطة متصل بالمحورين الروسي الإيراني للسيطرة على البلاد.

ورأى الكاتب السوري، ماهر شرف الدين، أن لجوء مخلوف إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليخاطب الأسد يعني أنه "بات مرفوضا بعد أن أقفلت كل السبل أمامه للقاء ابن عمته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahersharafeddi النقاط الأهم التي يمكن استخلاصها من فيديو #رامي_مخلوف:

النقطة الأولى أنه بات عاجزاً عن التواصل المباشر مع بشار الأسد، بدليل أنه اضطر لمخاطبته عبر الإعلام.

النقطة الثانية أنه يرغب بإخراج ورطته مع أسماء للعلن بصورة رسمية، وليس عبر التسريبات فقط، لتشكيل نوع من الإحراج الإعلامي لها. — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

أما الصحفي "معن الخضر" فوصف ما يحدث بأنه صراع من نوع آخر بين أبرز تيارين في الاقتصاد السوري الأول تمثله أسماء الأسد والثاني عائلة رامي مخلوف، على حد قوله.

في حين قال الكاتب إبراهيم كابن إن "دخول أقطاب النظام في مرحلة التصادم الإعلامي العلني مؤشرا على وصوله إلى مرحلة التآكل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmadal01378265 برأيي ما قاله رامي مخلوف على السوشيال ميديا ما هو إلا مسرحية من أنتاج جديد وأبطالها نفسهم لأستعطاف الشارع المؤيد وشرعنة أموال الشعب المنهوبة وظهور رامي كرجل أفنى حياته لخدمة الشعب والجمعيات الخيرية.هذه ليست مسرحية هذا استغباء للشعب وبنفس الوقت مرحلة للتنازل وبداية التساقط والرضوخ pic.twitter.com/3k6b6GOF6N — Ahmad Al Ahmad. أحمد محمود الأحمد (@Ahmadal01378265) ١ مايو ٢٠٢٠

وفي الوقت الذي عبر فيه مدنون عن صدمتهم لرؤية مخلوف في تلك الحالة، مبدين تعاطفهم معه، سخر آخرون منه ووصفوا المقطع بالمسرحية.

بعض المغردين فسروا خروج مخلوف الأخير على أنه محاولة لتبرئة نفسه أمام الرأي العام، قائلين إن انكساره وتوسلاته لن تنسي الشعب السوري مرارة القهر والشتات التي ذاقها خلالها السنوات الماضية بسبب ما وصفوه بـ "فساد النظام والمقربين منه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @binaasorya كلنا شركاء :

شقيقة الاستاذ المؤمن رامي مخلوف السيدة كندة زوجة ايهم الاسد تعلق على فيديو المظلمة بالقول : يبعد عنك أولاد الحرام بجاه هذا الشهر الفضيل " pic.twitter.com/6EfiZR8nmz — Ahmad Hassan (@binaasorya) ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

من هو رامي مخلوف؟

ويعد رامي أكبر رجل أعمال سوري وهو الابن الأكبر لرجل الاقتصاد محمد مخلوف الذي كان يدير المصرف العقاري أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وقد جمعت علاقات تجارية قوية بين عائلتي الأسد ومخلوف، فضلا عن علاقة مصاهرة. واعتبرت مثالا واضحا لزاوج السلطة برأس المال.

وفي أواخر 2019، كشفت منظمة "غلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد أن عائلة مخلوف تتحكّم في 60 بالمئة من الاقتصاد السوري.

ويملك مخلوف أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد سيريتال، كما يملك العديد من شركات البناء والنفط.

عدا ذلك، فإنه يملك عقارات في العاصمة الروسية موسكو تقدر بـ 40 مليون دولار، وفق منظمة "غلوبال ويتنس".

مخلوف ما بعد 2011

وقبل أن تظهر شعارات إسقاط النظام بالظهور على الساحة السورية عام 2011، ردد محتجون هتافات ضد مخلوف وأحرقوا مكاتب شركته سيريتال في مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة الأحداث.

وفي خطوة لاحتواء الغضب الشعبي، صرح رجل الأعمال السوري في 16 يونيو/حزيران 2011 بأنه سيترك العمل في التجارة ويتفرغ للأعمال الخيرية.

كما نقل التلفزيون السوري عن مخلوف قوله إنه سوف يطرح جزءا مما يملكه من أسهم في شركة سيريتال للاكتتاب العام، لخلق فرص عمل ودعم ذوي الدخل المحدود.

وفي عام 2011، أدرج الاتحاد الأوروبي مخلوف على لائحة عقوبات تضمنت منعه من دخول أراضيه وتجميد أمواله.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على مخلوف في 2008، ضمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين قالت إنهم على صلة بمحاولات تقويض الحكم في العراق ولبنان.

قيد الإقامة الجبرية

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت عدة تقارير صحفية عن خلافات عميقة بين مخلوف وبين ابن عمته بشار الأسد.

وقد جاء الفيديو الأخير ليؤكد الشكوك خاصة بعد أنباء عن وضع مخلوف قيد الاعتقال والإقامة الجبرية.

وبحسب مواقع سورية، فقد وجه لمخلوف إنذار بتسديد أكثر من 150 مليار ليرة، قبل من 5مايو/ أيار المقبل، أو نقل حصته من شركة الاتصالات سيرتيل لصالح مؤسسة الاتصالات الحكومية.

وشهد الاقتصاد السوري تراجعا كبيرا، تجلت أبرز مظاهره في انهيار قيمة العملة المحلية، إذ بلغ سعر الصرف خلال الفترة الحالية حوالي 1300 ليرة للدولار، بعد أن كان 40 ليرة للدولار قبيل اندلاع الأزمة.