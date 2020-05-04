مصدر الصورة Twitter Image caption الفنان المصري هشام سليم وابنته

تصدر اسم الممثل المصري هشام سليم مواقع التواصل بعد إدلائه بتصريحات اعتبرها البعض "صادمة" عبر برنامج تلفزيوني، تحدث فيها عن عملية تحول جنسي لابنته "نورا" إلى ابن يحمل اسم "نور" بعد معاناة مع اضطراب الهوية الجنسية في مجتمع "يرفض ذلك".

وقال سليم في لقاء تلفزيوني إنه لم يستغرب رغبة ابنه بالتحول، لأنه كان يشك بالأمر دائما. ووصف سليم قرار ابنه المتحول "بالشجاع والجريء".

كما ذكر سليم لحظة اعتراف ابنه (ابنته سابقا) بالاضطرابات الجندرية التي كان يمر بها، عندما كان عمرها 18 (حاليا 26 عاما) إنها "تعيش في جسد غير جسدها". كما أضاف أنه الآن في طور تحوله الجنسي الكامل إلى ذكر، مؤكدا على دعمه ودعم عائلته له لمواصلة حياته كشاب.

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موقف شجاع

قوبل موقف سليم بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مغردون حديث سليم عن رحلة ابنه مع التحول الجنسي "شجاعة نادرة" و"غير مألوفة" في المجتمع المصري، إذ لا يزال الكثير ينظرون إلى اضطراب الهوية الجنسية كمسألة أخلاقية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedelra3y تصريح شجاع من الفنان هشام سليم في برنامج "شيخ الحاره" أن إبنه عابر جنسياً من أنثى إلى ذكر وأنه يدعمه ف اختياراته، للأسف في قطاع واسع بيعتبر العابرين جنسياً وكأنهم مجرمين، من حق كل إنسان حرية الإختيار، إضافة أن مؤسسات الأزهر والكنيسة لم تحرم العبور الجنسي، وتدعمه نقابة الأطباء. — Mohamed El Raai (@mohammedelra3y) ٣ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bedo_AbdelSamad مش أڤورة والله بس نادر بجد تشوف أب مبيخافش من المجتمع وكلام الناس ومصلحة بنته وسعادتها رقم واحد عنده ومستعد يحارب أي حد عشانها، ياما بنات اتحرمت من حاجات كتير واتأذيت بسبب خوف أهلها من المجتمع وجبنهم وعجزهم عن مواجهته فيختار يتعامل مع الحلقة الأضعف اللي تحت سيطرته ألا وهي عياله. — Bedo Abd El Samad (@Bedo_AbdelSamad) ٣ مايو ٢٠٢٠

وكذلك غرد المخرج المصري عمرو سلامة مشيدا بموقف سليم وعبر عن سعادته بدعم معظم الناس ”المفاجئ“ لسليم وابنه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amrmsalama طبعا موقف أ. هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولإبنه. — Amr Salama (@amrmsalama) ٤ مايو ٢٠٢٠

من جهة أخرى، رحّبت صفحة معنية بشؤون مجتمع الميم بتصريح سليم ودعمه لابنه، الذي رأوا أنه "يشجع المتحولين ويساعد بإزالة وصمة العار عن تلك الفئات المهمشة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LGBTQarabic هشام سليم بعد خروج إبنه نور كعابر جنسياً للعالم:



"بما اني أبوه، لازم أساعده أنه يقدر يحقق عيشته اللى هو عايزها." pic.twitter.com/HBfUavL1LF — مجتمع الميم العربي (@LGBTQarabic) ٣ مايو ٢٠٢٠

تعقيدات بيروقراطية

وكان سليم قد تطرق إلى التعقيدات البيروقراطية التي تواجه ابنه لتغيير الاسم والجنس في الأوراق الثبوتية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_atly_ هشام سليم اتكلم ان نورا كانت عندها ١٨ سنة لما اعترفتله اول مرة بأنها حاسة انها ذكر مش أنثى. دلوقتي نور (بعد التحول) عنده ٢٦ سنة وبيواجه مشاكل دايمة في تجديد البطاقة، أو الاعتراف الرسمي بيه اصلا كذكر دلوقتي لدرجة انه اضطر يضبط نفسه انه بنت عشان يقبلوا يطلعوله بطاقة.. — Ozymandias (@_atly_) ٣ مايو ٢٠٢٠

ولا يوجد في القانون المصري مواد واضحة لتنظيم مسائل التحوّل الجنسي، وكيفية التعامل معها.

ويمر من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية برحلة طويلة تبدأ بالعلاج النفسي ومعايشة الدور الاجتماعي الجديد، تليها مرحلة تلقي العلاج الهرموني، وصولا لإجراء جراحة تصحيح الجنس.