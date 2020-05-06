محمد محمود الطبلاوي: رحيل "آخر عمالقة قراءة القرآن"

Image caption يعد الطبلاوي أحد أبرز قراء القرآن في العالم العربي

شيع المصريون يوم الأربعاء الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما. وقد أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في مصر وفاة القارئ المعروف مساء الثلاثاء.

كما نعته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EgyptDarAlIfta إنا لله وإنا إليه راجعون

ننعى بقلب راض بقضاء الله

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر

اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا. pic.twitter.com/EzBthfcZJD — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) ٥ مايو ٢٠٢٠

كما نشر مدونون مقاطع فيديو من جنازته.

ونشر بعض أقاربه صورا تجمعهم به.

”صوت لم تسكت أصداؤه“

ونعى شيوخ ومشاهير ومدونون الشيخ الراحل ووصفوه بأنه "آخر عمالقة القرآن الكريم في الأمة الإسلامية".

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على المكانة الكبيرة التي يحتلها الشيخ الطبلاوي "في قلوب وعقول المسلمين"، ووصف الشيخ الراحل بأنه "علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة الحديث".

كما أجمع مغردون على أهمية صوته "الشجي ونبرته الفريدة" والتي تسكن في "قلوب وذكريات كل مسلم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedFa37562471 سمعناه وعشقناه في شهر رمضان ...صوته عذب ونبرته فريدة من نوعها ...ممتع في القراءات العشر ...رحم الله شيخنا الجليل محمد محمود الطبلاوي وغفر له ...نعم الميتة في رمضان ...البقاء لله وحده — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) ٥ مايو ٢٠٢٠

وشارك مغردون ذكرياتهم الأولى مع الاستماع لتلاوة القرآن بصوت الشيخ الراحل، وما يمثل صوت الطبلاوي بالنسبة لهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ammaralihassan في حقلنا جلست صغيرا أنصت إلى صوت جارنا الذي كان يكبرني بعامين وهو يقلد بإتقان صوت الطبلاوي.

كان هذا قبل سنين من التعلق بحناجر المقرئين العظام التي أطلقت "ألحان السماء" تلاوة وترتيلا.

رحل الطبلاوي، وحال الوباء دون توديعه بما يليق بصوته الساكن في وجدان جيلنا، فاللهم ارحمه وأكرمه. pic.twitter.com/6jwmHzIxse — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) ٥ مايو ٢٠٢٠

من هو الشيخ الطبلاوي؟

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر تشرين الثاني عام 1934 في محافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية.

ويذكر أنه أتم حفظ القرآن وتجويده في العاشرة.

وقد حرص الشيخ الطبلاوي على مجالسة مشاهير القراء والاستماع إليهم مباشرة وعن طريق الإذاعة.

وكان أثير الراديو أحد أبرز عوامل شهرة الطبلاوي، إذ وصلت تلاوته إلى بيوت ملايين المسلمين عبر الإذاعات المصرية في فترة الستينات.

واحتل مكانة مرموقة بين قراء مصر، حيث أحيى مناسبات دينية ومراسم عزاء لشخصيات بارزة ومعروفة.

وتميز بأسلوبه المميز في تلاوة القرآن الذي جعله يحظى بشهرة واسعة في مصر والعالم الإسلامي.

وشغل الطبلاوي مناصب عدة كان آخرها تعيينه نقيبا لقراء ومحفظي القرآن في مصر.

كما سافر إلى بلدان عديدة ونال تكريم رؤساء وحكومات حول العالم.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن الشيخ الطبلاوي أن لديه 8 أبناء و5 بنات.

وقد سار ابنه محمد على نهجه في تجويد القرآن كما تفوقت حفيدته آية في الإنشاد الديني.