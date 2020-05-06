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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمناشدات تلاميذ وطلاب من مراحل تعليمية مختلفة بإلغاء اختبارات نهاية العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتزامن ذلك مع استمرار مطالبات آلاف من خريجي كليات الطب بتعيينهم، ويأتي أيضا بعد يوم من إصدار نقابة الأطباء المصرية بيانا رفضت فيه مقترحا بمعادلة الصيادلة بالأطباء، في وقت تعاني فيه البلاد نقصا في عدد الأطباء.

#مجلس_الشعب_انقذوا_طلاب_3ث

ناشد عدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر مجلس الشعب، بالتدخل لإلغاء امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين في مصر.

وحاول الطلاب من خلال وسم #مجلس_الشعب_انقذوا_طلاب_3ث الضغط على وزير التربية والتعليم لإلغاء امتحانات نهاية العام واستبدالها بامتحانات عبر الإنترنت أو اختبارات للقدرات.

كما تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في مصر حاصدًا أكثر من 170 ألف تغربدة.

فقال إبراهيم الخوزمي: "‏امتحانات إيه الي هتتعمل في الظروف الي احنا فيها ديه احنا بقينا بنزيد بال400 حالة في اليوم انتو بتفكروا ازاي نفسي أفهم؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElkhozamyKarim امتحانات ايه الي هتتعمل في الظروف الي احنا فيها ديه احنا بقينا بنزيد بال400حالة في اليوم انتو بتفكروا ازاي نفسي افهم#مجلس_الشعب_انقذوا_طلاب_3ث — Karim Elkhozamy (@ElkhozamyKarim) ٦ مايو ٢٠٢٠

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه لا يمكن إجراء أي أبحاث لطلبة الثانوية العامة وأن الأمر يتطلب امتحانات حقيقية.

وأضاف شوقي، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا بد أن يمتحن الطالب باختيارات في لجان للحصول على شهادة إتمام العام الدراسي وكذلك شهادات الدبلومات الفنية".

وقال الدكتور طارق شوقي إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يوما.

#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج

كما ظهر وسم #مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج في ذات السياق أطلقه طلبة في سنوات التخرج وظهر في أكثر من 68 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Osama21059486 بسم الله الرحمن الرحيم.

هشتاج جديد باسم طلاب مصر لسنوات التخرج لمطالبه مجلس الوزراء بالغاء الامتحانات وتطبيق البحث خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم،نتمني من كل الطلاب المشاركه معنا في الهشتاج، اعملو لايك وريتويت هنا بسرعه علشان توصل لاكبر عدد #مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج — Osama (@Osama21059486) ٦ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AsmaaMo85384489 حياتنا اهم من التعليم، احنا مش هننزل نمتحن ويجلنا كورونا علشان شهادة مش عارفين هنشتغل بيها ولا لا اصلا، الترم دا مش هو اللي هيخليني بروفشينال في المجال بتاعي لان كلنا عارفين ان كل اللي بندرسه حاجه وسوق العمل حاجه تانيه خالص.#مجلس_الوزراء_انقذ_طلاب_التخرج — Asmaa Mohamed (@AsmaaMo85384489) ٦ مايو ٢٠٢٠

#لا_لاونلاين_طب_الازهر - #طب_الازهر_يستغيث_بالامام

ومن جهتهم استغاث طلاب طب الأزهر، بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإلغاء الامتحانات الإلكترونية واستبدالها بمشروعات بحثية، لعدم توافر مقومات البنية التحتية المطلوبة، وعدم التدريب، وللمساواة مع طلاب كليات الطب البشرى بالجامعات المصرية.

وأطلق طلاب طب الأزهر #لا_لاونلاين_طب_الازهر و #طب_الازهر_يستغيث_بالامام اللذين كانا من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارًا في مصر وظهرا في أكثر من 50 ألف تغريدة.

فقال محمد إسماعيل: "اليوم هو السادس من مايو وما زلنا حتى الآن لم نعلم ما هو مصيرنا، لم يتم تحديد أي شيء فقط الاكتفاء بقرار امتحان إلكتروني لتقييم الطلاب دون اجراء تجارب أو تدريب للطلبة على هذا النوع من الامتحانات دون تحديد متى وكيف سيتم الأمر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohamed33716895 اليوم هو السادس من مايو ومازلنا حتى الان لم نعلم ما هو مصيرنا

لم يتم تحديد اي شيء فقط الاكتفاء بقرار امتحان الكتروني لتقييم الطلاب

دون اجراء تجارب او تدريب للطلبة على هذا النوع من الامتحانات دون تحديد متى وكيف سيتم الامر#لا_لاونلاين_طب_الازهر#طب_الازهر_يستغيث_بالامام — Mohamed Ismail (@Mohamed33716895) ٦ مايو ٢٠٢٠

وكان مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، قرر استبدال الاختبارات التحريرية لكليات الطب، فرق النقل، التي كان مزمع عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، بامتحانات إلكترونية عن بعد، مع توفير كل ما يلزم للطالب.

#العدل_للباقين_للاعاده

من جهة أخرى أطلق طلاب وسم #العدل_للباقين_للاعاده الذي ينادي بمساواة "طلاب الإعادة" بغيرهم من الطلاب المستجدين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nourhanelfeky3 #العدل_للباقين_للاعاده



ليه نستثنى جزء زى الباقون للاعادة والمحولون من دفعة كاملة ؟ مهو الدفعة الجديدة فيها عدد كان ممكن يرسب بردو لو حصلت امتحانات



معظم الطلاب الراسبين بيبقى بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم مفيش حد دخل طب وهو مش بيذاكر او فاشل — Nourhan elfeky (@Nourhanelfeky3) ٦ مايو ٢٠٢٠

#٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومه_الصحيه - #أطباء_تكليف_مارس_2020

وفي سياق متصل، طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة والسكان بحل مشكلة 7 آلاف طبيب حديث التخرج، وقالت إن الأطباء خارج المنظومة الصحية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وأصحاب الأزمة يتساءلون لماذا ترفض الوزارة تكليفهم.

ونشرت نقابة الأطباء، فيديو لها عن أطباء التكليف دفعة أذار/مارس 2020، تسائل من خلاله الأطباء لماذا ترفض الوزارة تكليفهم، وهم يمتنعون عن التسجيل في نظام التكليف الجديد.

وأطلق الأطباء وسم #٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومه_الصحيه ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حاصدا أكثر من 34 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون وزارة الصحة بتكليفهم.

فقالت الآء: "في كل مكان ف العالم بيكرموا الدكاترة ويكافئوهم ع شغلهم لكن الوزارة عندنا بتحاربنا كل يوم وبتقلل مننا وعايزين يبينوا ان مالناش لزمة مع انهم محتاجينا بياخدوا قرارات كيدية والمظلوم هو المريض"

وصاحبه أيضا وسم #اطباء_تكليف_مارس_2020 الذي ظهر في 11 ألف تغريدة.

معادلة الصيادلة بالأطباء

من جهة أخرى، رفضت نقابة الأطباء المصريين مقترحا لتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة الدفاع بدراسة إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على شهادة معادلة، بهدف تعويض العجز في أعداد الأطباء، لا سيما مع مواجهة البلاد أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء في مصر، الدكتور إيهاب الطاهر، أنه لن يسمح بتطبيق هذا المقترح (تحويل الصيادلة إلى أطباء)، بأي شكل من الأشكال، لأنه غير منطقي من الناحية العملية أو العلمية.

وأثار المقترح غضبا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

فقال رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان: "صدق أو لا تصدق، السيسي يطلب تحويل الصيادلة إلى أطباء ممارسين ومنحهم شهادات مزاولة للمهنة، ونقابة الأطباء ترد بأن هذا يعرض صحة المواطنين للخطر الشديد ويدمر سمعة مصر الطبية لأنه طلب لا شبيه له في تاريخ الطب الحديث".