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اشتعلت مواقع التواصل غضبًا في سلطنة عمان، بعد انتشار خبر حكم المؤبد الصادر عن محكمة أبو ظبي ضد الشاب العماني عبدالله الشامسي.

عبدالله الشامسي

وبحسب صحيفة أثير العمانية، فإن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قد أصدرت يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد ضد المواطن العُماني الشاب عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وتعود قضية الشاب العماني إلى عام 2018، عندما خرج من بيته ولم يعد.

وقال الناشط ‏‏الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل: "الشاب عبدالله الشامسي من أب عُماني وأم إماراتية ... يقيمون في الإمارات، وفي 18/8/2018 خرج عبدالله من منزله ولم يعد، بحث الأهل عنه وقدموا في مركز الشرطة "بلاغ تغيب"، ولم يحصلوا على أي معلومات وبقي على هذا الحال لمدة شهر كامل دون معرفة طبيعة تغيبه".

وأضاف الطويل حينها: "بعد شهر كامل من تغيب عبدالله الشامسي، وفي ظل رفض الجهاز الأمني تقديم أي معلومات بخصوص عبدالله، تفاجأ أهل المعتقل بمداهمة الأمن لمنزلهم وتفتيشه بالكامل، حيث صادروا هاتفا نقّالا وحاسبا آليا، حينها علم الأهل بأن عبدالله معتقل عند أمن الدولة الإماراتي ورفض الأمن إعطائهم أي معلومات".

وكانت والدة الموقوف عبدالله قد طلبت في عام 2019 من الشيخ محمد بن زايد العفو عن ابنها.

#الحريه_لعبدالله_الشامسي

وتصدر #الحريه_لعبدالله_الشامسي قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا في عمان.

وطالب المستخدمون من خلاله السلطات في الإمارات بالإفراج عن المواطن العماني عبدالله الشامسي.

فقال الصحفي العماني المختار الهنائي: "بكل أسف أصدرت محكمة أبوظبي الحكم المؤبد ضد الشاب العماني عبدالله الشامسي المحتجز في الإمارات منذ حوالي عامين بتهم نراها باطلة تتعلق بالتخابر مع قطر ضد الإمارات، تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن 17 عاما! نقول لكل من راهن على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان".

والدة عبدالله

وقالت أم الشاب المعتقل عبدالله الشامسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في تويتر: "أنا أم عبدالله الشامسي، أبي أوصل صوتي للسلطان هيثم سلطان عمان، اليوم صحيت على حكم مؤبد على ولدي، يوم ماسكين عبدالله كان عمره 19، والحين 21، وحاطين التهم وهو عمره 17 سنة".

وأضافت: "... لأن عبدالله مواطن عماني، لازم أهله في عمان وإخوانه هم يوصلوا صوتنا للسلطان هيثم، يعني يعفي عن عبدالله".

وختمت قائلة: "عبدالله مريض نفسي ومريض جسدي، كلية واحدة عنده بس، واليوم انصدمنا بهالخبر أن عبدالله انحكم مؤبد، يعني وين القوانين الدولية، ما يستوي شاب صغير ينحكم مؤبد".

ولم تعلق السلطات الإماراتية على يتم تداوله حتى الآن.