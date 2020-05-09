مصدر الصورة Getty Images Image caption توكل كرمان

أثار اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس خاص، مهمته الإشراف على محتوى فيسبوك، جدلا وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حيادية وشفافية المنصة.

وعبّرت توكل كرمان عن سعادتها بالانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك، معتبرة أن احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات لم يعد ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TawakkolKarman يسعدني الانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى Facebook و Instagram . لم يعد احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

أنضم إلى مجلس الإشراف للمساعدة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير.-١- https://t.co/4mXrunekOH — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ٦ مايو ٢٠٢٠

وأضافت: "أنا في مجلس الإشراف العالمي على فيسبوك وإنستجرام للمساهمة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @TawakkolKarman Facebook عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي ، ترغب الأنظمة الاستبدادية في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة . أنا في مجلس الاشراف العالمي على فيسبوك وانستجرام للمساهمة في حماية وتمكين اصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ٦ مايو ٢٠٢٠

ويهدف المجلس الذي أعلنت فيسبوك عن تشكيله يوم الأربعاء الماضي، إلى "اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا كان يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وإنتساغرام".

حيادية فيسبوك

ومع انتشار خبر تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك، انقسمت آراء مستخدمي وسائل التواصل بين الفرح والفخر باختيار امرأة عربية في هذا المنصب والتشكيك بحيادية المنصة الاجتماعية الأكبر في العالم.

وقال مجلس فيسبوك في بيان أصدره فور إنشائه إن آراء بعض الأعضاء قد لا تتوافق مع آراء العديد من الناس، لكن اختيار أعضاء المجلس تم على مبدأ تمثيل وجهات نظر وخلفيات متنوعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OversightBoard We understand people will identify with some of our Members and disagree passionately with others. Board members were chosen to represent diverse perspectives and backgrounds that can help with addressing the most significant content decisions facing a global community. pic.twitter.com/B9Ts0yXhr5 — Oversight Board (@OversightBoard) ٦ مايو ٢٠٢٠

واعتبر معارضون أن اختيار كرمان في مجلس فيسبوك لم يكن موفقا كونها "تحمل آراءً حزبية ولا تتقبل الرأي الآخر".

وظهرت دعوات إلى مقاطعة فيسبوك وإلغاء الحسابات فيها.

واعتبر محمد آل الشيخ أن تعيين توكل كرمان في فيسبوك يوجب على السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والمصريين الانسحاب من المنصة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alshaikhmhmd يجب ان ينسحب السعوديون والاماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد ان تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً في الفيس بوك .. pic.twitter.com/kUq0s00BcE — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ٩ مايو ٢٠٢٠

ورأت مها بنت شعلان أن "تعيين توكل كرمان في إدارة المحتوى على فيسبوك وإنستغرام سوف يُسهم في توغل الإخوان وفكرهم في تشكيل المحتوى.

في المقابل عبر كثيرون عن فخرهم باختيار توكل كرمان، وكونها الاسم العربي الوحيد في مجلس فيسبوك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abo_Baqrr من نجاح الى نجاح للعرب ككل واليمن خاصه

نبارك للإكليلة اليمانية توكل كرمان على اختيارها في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيس بوك وأنستقرام

طبعا هي العربية الوحيدة من بين 20 شخصية عالمية تم اختيارها



الف مبروك استاذه توكل@TawakkolKarman pic.twitter.com/oe1EGzCKAd — د/أبو عثمان🇾🇪🖋️ (@Abo_Baqrr) ٨ مايو ٢٠٢٠

وتمنى يوسف بشر أن تساهم هذه الخطوة في إيجاد "حرية أكبر على مواقع التواصل بعيدا عن قيود الحكومات الدكتاتورية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Yousef_Beshr7 مبروك للسيدة النوبلية توكل كرمان انضمامها إلى مجلس الإشراف العالمي المستقل لمحتوى Facebook و Instagram ضمن عشرين شخصية عالمية ستدير المجلس.. وهي أول شخصية عربية وشرق أوسطية تنضم للمجلس، نتمنى أن نرى حرية أكبر في مواقع التواصل بعيدا عن قيود الحكومات الدكتاتورية.@TawakkolKarman pic.twitter.com/PvDLiqU3DK — Yousef Beshr (@Yousef_Beshr7) ٩ مايو ٢٠٢٠

وقال صلاح المليكي إنه قد يختلف البعض مع توكل كرمان سياسيا، "لكن وصولها إلى هذا المكان هو فخر لكل يمني و يمنية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @I8hGIag0ZZuSs9u أُشفق على كل الذين تهجموا على السيدة توكل كرمان بسبب تعينها في مجلس الاشراف العالمى لمحتوى فيسبوك و انستغرام ، و كونا العربية الوحيدة في هذا المجلس .. ما هذا الحقد ؟

نختلف سياسيا معها ، نعم ، لكن وصولها إلى هذا المكان هو فخر لكل يمني و يمنية .. توكل هي من حملت اسم اليمن في كل https://t.co/HjUzlVCq0L — صلاح المليكي (@I8hGIag0ZZuSs9u) ٩ مايو ٢٠٢٠

من هي توكل كرمان؟

توكل كرمان هي صحفية وناشطة حقوقية يمنية فازت بجائزة نوبل للسلام لدورها في المظاهرات في اليمن إبان انتفاضات ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.

وفي فبراير عام 2018 قرر حزب التجمع اليمني للإصلاح تجميد عضوية كرمان، بعد انتقادها للتحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.