تداول مغردون مقطع فيديو يظهر متطوعا كويتيا يعتدي بالضرب على وافد يقف في طابور توزيع وجبات رمضان في منطقة جليب الشيوخ في الكويت. وأثار الفيديو غضبا عارما عبر مواقع التواصل إذ أعاد الجدل حول أوضاع العمالة الوافدة في الكويت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlanbaKuw فيديو/ متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في المهبولة، لكنه هرب جائعا بعدما تعرض للأذى دون ان يحصل على الطعام. pic.twitter.com/8Ynx66s3Pu — نبض الكويت (@AlanbaKuw) ٩ مايو ٢٠٢٠

وتعقيبا على الحادثة، غردت وزارة الداخلية الكويتية في بيان للإعلام الأمني قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Moi_kuw تعقيبا على ما تم تداوله على وسائل التواصل



الإعلام الأمني : استدعاء احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد المقيمين و إحالته إلى الجهة المختصة pic.twitter.com/XzkFYCyQQK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٠ مايو ٢٠٢٠

"تصرف فردي" أم "تكبر كويتي"؟

اعتبر نشطاء ما حصل مخالفا للقانون وطالبوا الجهات الحكومية بمحاسبة المتطوع والالتزام بتدريب المتطوعين والإشراف عليهم من قبل مختصين لتفادي أي حوادث مشابهة "غير مقبولة"، و "تسيء" إلى العمل الخيري الكويتي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Osama11 يجب أن يتم تنظيم العمل التطوعي والإشراف على المتقدمين له وتوعيتهم بصعوبة التعامل مع مختلف الجنسيات والعقليات وحاجة العمل لقوة تحمل وصبر ومن لايستطع ضبط نفسه يوضع بمكان لايتطلب الاحتكاك بالناس ، وطبعاً محاسبة وايقاف من يسيء لهذا العمل التطوعي بعد ذلك #متطوعين_الكويت — أسامه الضاوي (@Osama11) ١٠ مايو ٢٠٢٠

كما ازداد الجدل حدة حول قضية التطوع والوافدين في الكويت، إذ تداول مغردون مقطع فيديو آخر يظهر حادثة اعتداء على وافد يعمل في محطة وقود.

ويظهر الفيديو تدخل ضابط أمن لإنقاذ الوافد.

وعلقت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم على الفيديو قائلة إن "الغرور والتكبر يؤدي إلى ذلك"، مضيفة أن المعتدي "لا يصلح للتطوع".

في المقابل، أكد مغردون على أن الفيديوهات المتداولة ليست سوى "تصرفات فردية" لا تعكس قيم المجتمع الكويتي، و"لا تمثل" باقي المتطوعين في الكويت الذين "ضحوا بوقتهم وصحتهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @adnanhassaan المقاطع المنتشرة بخصوص قيام بعض المتطوعين بتصرفات فردية لا يمثلون فيها الا انفسهم

لا يعطيك اي احقية بنسف جهود جبارة للمتطوعين منذ اليوم الاول من الازمة وحتى اليوم



رسالة الى كل متطوع :كنتم لازلتم بالخطوط الأمامية ضحيتوا بوقتكم وصحتكم واهليكم فشكراً لجميع المتطوعين تطوعكم فخر❤️ — عدنان حسن (@adnanhassaan) ١٠ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GALKHALDI1_ #متطوعين_الكويت وايد من المتطوعين بقمة الاحترام والاخلاق ويشتغلون بكل حب وإخلاص و شكرا لكل متطوع محترم وفعلا يشتغل من قلبه والي يحس نفسه مايتحمل ولا يقدر يمسك اعصابه اقعد بالبيت ارحم نفسك وارحم الناس لانك قاعد تضر غيرك وتخرب الصوره (الشر يعم .. والخير يخص). — AG𐂂 (@GALKHALDI1_) ١١ مايو ٢٠٢٠

وانتقدت "عيده" تداول مقاطع الفيديو الذي "يساعد على نشر الفتن ويشوه صور المتطوعين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EidahKW اللي موعاجبه عيال الكويت لايعيش على ارضهم باختصار سالفة الجديده كل يوم مصورين متطوعين وناس ماتدرون شلون تم الرد عليهم لا الوضع خطر لازم حزم مع كل من يشوه صوره المتطوعين وعلى فكره الكويتي لو يبي يصور طلع بلاوي لكن مونهجنا نتصيد علشان ننشر الفتن 👎🏼 الله يحفظ الكويت واميرها وشعبها🇰🇼 pic.twitter.com/UQH4R6dRSA — عيده المويزري (@EidahKW) ١٠ مايو ٢٠٢٠

وفي سياق آخر، نشر مغردون مقاطع فيديو يسخر مضمونها من ما يعتبرونه تنمرا من قبل المتطوعين بحق العمالة الوافدة.