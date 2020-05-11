متطوع كويتي يضرب وافدا قبل الإفطار يثير جدلا عبر مواقع التواصل
تداول مغردون مقطع فيديو يظهر متطوعا كويتيا يعتدي بالضرب على وافد يقف في طابور توزيع وجبات رمضان في منطقة جليب الشيوخ في الكويت. وأثار الفيديو غضبا عارما عبر مواقع التواصل إذ أعاد الجدل حول أوضاع العمالة الوافدة في الكويت.
وتعقيبا على الحادثة، غردت وزارة الداخلية الكويتية في بيان للإعلام الأمني قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".
"تصرف فردي" أم "تكبر كويتي"؟
اعتبر نشطاء ما حصل مخالفا للقانون وطالبوا الجهات الحكومية بمحاسبة المتطوع والالتزام بتدريب المتطوعين والإشراف عليهم من قبل مختصين لتفادي أي حوادث مشابهة "غير مقبولة"، و "تسيء" إلى العمل الخيري الكويتي.
كما ازداد الجدل حدة حول قضية التطوع والوافدين في الكويت، إذ تداول مغردون مقطع فيديو آخر يظهر حادثة اعتداء على وافد يعمل في محطة وقود.
ويظهر الفيديو تدخل ضابط أمن لإنقاذ الوافد.
وعلقت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم على الفيديو قائلة إن "الغرور والتكبر يؤدي إلى ذلك"، مضيفة أن المعتدي "لا يصلح للتطوع".
في المقابل، أكد مغردون على أن الفيديوهات المتداولة ليست سوى "تصرفات فردية" لا تعكس قيم المجتمع الكويتي، و"لا تمثل" باقي المتطوعين في الكويت الذين "ضحوا بوقتهم وصحتهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا".
وانتقدت "عيده" تداول مقاطع الفيديو الذي "يساعد على نشر الفتن ويشوه صور المتطوعين".
وفي سياق آخر، نشر مغردون مقاطع فيديو يسخر مضمونها من ما يعتبرونه تنمرا من قبل المتطوعين بحق العمالة الوافدة.