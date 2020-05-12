مصدر الصورة Twitter Image caption اجتاحت الاحتجاجات العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي برمته

أثار مقتل الناشط العراقي أزهر الشمري موجة غضب عبر مواقع التواصل، إذ تداول مغردون آخر ما كتبه الشمري على صفحاته "متنبئا موته" بسبب كتاباته.

وكان مسلحون قد أطلقوا النار على الشمري يوم السبت مما أفضى إلى وفاته في مدينة الناصرية، الواقعة في محافظة ذي قار العراقية، حسب وسائل إعلامية محلية.

"ندري نموت"

نعى مغردون ونشطاء وفاة الناشط البارز أزهر الشمري عبر مواقع التواصل، معبرين عن سخطهم من "الاستهداف المباشر" للمحتجين في العراق.

وتداول مغردون بشكل واسع آخر منشور للشمري في نفس يوم إصابته، إذ شارك صورا لمتظاهرين يبكون وأرفقها بعبارة #ندري_نموت .

وهذا ما أثار حزن العراقيين الشديد، الذين اعتبروه من أبرز الناشطين والمتظاهرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ بدأها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما عقب رئيس الوزراء السابق إياد علاوي على اغتيال الشمري وقال إنه "يكشف نوايا مبيتة لمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطؤ الأجهزة الأمنية"، وأكد على "وقوفه مع أبناء الشعب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AyadAllawi اختطاف الشيخ علي اللامي في #بغداد ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري في #الناصرية، يكشف نوايا مبيتةلمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطئ الاجهزة الامنية

وصلت شكاوانا الى المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل وقوفنا مع ابناء شعبنا حتى تتحقق مطالبه المشروعة — Ayad Allawi (@AyadAllawi) ١٠ مايو ٢٠٢٠

"تطاول على خامنئي" أم "رفض للهيمنة الإيرانية"؟

وبعد مقتل الشمري، تصدر وسم #اشتعلت_روحك_خامنئي مواقع التواصل في العراق.

وكان الناشط العراقي قد استخدم هذه العبارة أيضا في إحدى منشوراته قبيل مقتله، مع صور تظهر حريقا لمزارع ومحاصيل عراقية.

ويعتقد مغردون أن هذه العبارة كانت سبباً في اغتيال الشمري، الذي كان دائما يعبر عن رفضه لما سماها "الهيمنة الإيرانية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azalalsayab الان فهمت اكثر لم اغتالوك ولم يعتقلوك او يخطفوك لانك لست ثائرا فقط ويرعبهم صوتك فأنت افعالك وحبك لوطنك وترجمتك لذلك الحب ازعجهم جدا وهذا لن يتغير مع اعتقال او اختطاف فاختصروها وقتلوك وخطفوا عمرك لينتهي ذلك الازعاج.

الجنة مثواك ايها البطل #أزهر_الشمري واعلموا ان روح ازهر ستلاحقكم pic.twitter.com/3rdDk2HzMw — ازل السياب (@azalalsayab) ١٠ مايو ٢٠٢٠

في المقابل، اعترض قطاع من المغردين على استخدام الوسم الذي اعتبروه "استهدافا مباشرا" و"تطاولا" على للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

واستخدموا وسم #روحنا_الخامنئي للتعبير عن ذلك.

أما البعض فقد استنكر استخدام كلا الوسمين، إذ اعتبروهما "إلهاء" عن المشاكل الحقيقية التي تواجه العراق حاليا، مثل تطبيق الإصلاحات وإقرار قانون انتخابي جديد.