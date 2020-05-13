مصدر الصورة Social Media Image caption تعد هيئة تحرير الشام القوة الأكثر نفوذا في إدلب

أثارت أنباء واردة من شمال سوريا عن إعادة العمل بنظام شرطة دينية غضب واستياء سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر قطاع من السوريين قرار هيئة تحرير الشام بعودة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في محافظة إدلب "كبحا لحريات الأهالي" و"تضييقا للخناق على المدنيين باسم الدين"، خاصة في ظل الظروف المعيشية السيئة التي تعيشها المنطقة، والتي تعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عمدت هيئة تحرير الشام إلى استئناف نشاط "جهاز الحسبة" أو ما يعرف بـ "سواعد الخير"، تحت مسمى "مركز الفلاح" في مناطق نفوذها، وذلك بعد إيقافها لمدة عامين نتيجة "ضغط شعبي ومظاهرات كبيرة طالبت بإخراجهم".

وبحسب المرصد تتكون "سواعد الخير" من مجموعة دعاة وداعيات من جنسيات مختلفة، تتجول في شوارع إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، و"تتدخل في الحياة العامة للسكان وتفرض عليهم قيودا وأنماطا معينة في السلوك".

"قمع وتشويه ديني"

واستنكر سوريون تأسيس المركز الذي قالوا إنه "يتعمد مضايقة الناس ومحاسبتهم والتضييق عليهم"، مستخدمين وسم #الجولاني_عدو_الثورة ، في إشارة إلى أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام التي كانت موالية لتنظيم القاعدة قبل أن تعلن فك ارتباطها بها.

ووصف مغردون ممارسات هيئة تحرير الشام في الشمال بأنها "خيانة للثورة السورية وتشويه للدين".

وبحسب التقارير الواردة من إدلب فإن "مهام عمل" مركز الفلاح تتضمن:

منع الاختلاط في المطاعم والأماكن العامة

منع بيع الرجال للملابس النسائية

مراقبة صالات الأفراح والألعاب ومنع "المنكرات" فيها

منع المجاهرة بتدخين الأرجيلة وتصفيف الشعر بشكل "فاحش"

ووصف مغردون قيود "سواعد الخير" بأنها أشبه بـ "عودة لتنظيم الدولة"، وأنها سبق وأثارت غضبا شعبيا بين أهالي محافظة إدلب.

فقد أعادت إلى السوريين ذكريات تعرض داعيات "سواعد الخير" إلى فتيات في أسواق المدينة و"ضربهن وإهانتهن"، وحادثة اقتحام عناصر الحسبة ذاتها لمعاهد تعليمية وضرب معلمين بحجة "وجود مخالفات شرعية".

كما انتقد مغردون استخدام هيئة تحرير الشام "لاسم الدين لتبرير تحكمها بحياة الناس اليومية"، وفي ذات الوقت "تتجاهل المسلمين الذين يعانون من الجوع في المخيمات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmadal_shame قبل ما تشتري سيارات وتجيب موظفي حسبة لتأسس مركز "الفلاح" للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!

روح شوف حال رعايا المسلمين بالمخيمات، حال السيدة الي انتشرت صورها وهي عم تحصل قوت يومها من الزبالة، حال عائلة الرجال الي مات وهو عم بيع خضرا من قهره عهالواقع .. pic.twitter.com/hYxhlkdgvX — Ahmad Alshame (@ahmadal_shame) ١٠ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Odayovisky فصائل الذل والظلم والظلام والسواد والقهر والسرقة والنهب و و و.. الخ



شغلتهن وعملتهن إنه يعوفوا الناس حالهن، فوق الصعوبات الاقتصادية وعدم الأمان وتكدّس الناس فوق بعضها، هاد اللي شاطرين فيه، يطالعوا الناس عن دينهن.



ما بستغرب إذا أهالي إدلب يصير بدهن أي حدا يفوت بدل ولاد هالكلب. https://t.co/0Jz3jHZ8YU — عوداي (@Odayovisky) ١٢ مايو ٢٠٢٠

"سيف على رقاب المدنيين"

وتأتي خطوة هيئة تحرير الشام في ظل ممارسات أخرى في إدلب، أدت آخرها إلى مقتل الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش، بسبب "تدخينه سيجارة قبل موعد الإفطار"، حسب وسائل إعلامية محلية.

ولدى كدرش مسيرة فنية طويلة تميزت برسم جداريات في شوارع أدلب "تذكر بالمعتقلين"، ولوحات عديدة رفعها متظاهرون في المدينة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdullahThabit مقتل الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش، قبل أيام، خبر مؤسف. أحدهم دخن سيجارة قبل الإفطار، ليتحول المكان إلى معركة، بأسلحة نارية، بما فيها قنبلة، أودت بحياة الفنان..

يا له من صيام، حياة الآخرين فيه أرخص من سيجارة! — عبدالله ثابت (@AbdullahThabit) ١٠ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aabnour سيجارة رمضان قتلت الفنان عدنان كدرش

قُتل الفنان التشكيلي الإدلبي عدنان كدرش الذي ثار بلوحاته ورسومه على النظام السوري وذلك مساء الإثنين خلال اشتباك مسلّح بالقنابل والأسلحة المتوسطة أوقع قتلى وجرحى في حي الناعورة بمدينة إدلب.. بسبب سيجارة علنية قبل الإفطار https://t.co/Jg1rTK8UiQ — Ayman Abdel Nour (@aabnour) ٩ مايو ٢٠٢٠

ويتزامن مع ذلك تداول مغردين لمقطع فيديو، من الشمال السوري، يظهر رجلا يعرض الأموال على طفلة لارتداء النقاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahed_solipy تعليقي هذا الفيديو.. أنا زلمة مش ضد الدين بالعكس أدافع عنه.. وعندي اثنين من اخواتي منقبات.

لكن يا أخي هي الطفلة عمرها 4 سنوات حتى الحجاب مانها ملزمة فيه، وانك تذلها بهي الطريقة وتعطيها نص ما أعطيت الأخريات (يلي أيضا مانهن ملزمات) تصرف جدا بشع ومقيت والتصوير أبشع.

ربنا لا تؤاخذنا pic.twitter.com/uPLrXMQdcj — عهد الصليبي - AHED (@Ahed_solipy) ١٢ مايو ٢٠٢٠

وتعد هيئة تحرير الشام القوة الأكثر نفوذا في إدلب، وكانت تعرف سابقا بـ"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة.