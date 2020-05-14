القنصل المغربي في الجزائر: مطالبات بطرده بعد وصفه الجزائر بالـ"عدوة"
أثارت تصريحات منسوبة للقنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل، بعد وصفه دولة الجزائر بـ"العدوة".
وتداول مغردون التصريحات بشكل واسع من خلال مقطع فيديو يظهر فيه القنصل أحرضان بوطاهر، و هو محاط بمجموعة من أفراد الجالية المغربية في وقفة أمام مقر القنصلية في مدينة وهران الجزائرية.
وفي سياق حديثه مع الرعايا المغاربة العالقين في وهران، يقول القنصل: "نحن في بلد عدو".
وأثارت هذه العبارة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل، إذ طالب جزائريون بطرد القنصل من البلاد واعتذاره عن تصريحاته "العدوانية وغير المسؤولة".
واستخدموا وسم #طرد_القنصل_المغربي للتعبير عن ذلك.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بوطاهر نفى ما ورد في الفيديو، ووصفه بالـ"مفبرك".
"خاوة خاوة" أم "تاريخ من التهجم"؟
وتباينت آراء المغردين بين من طالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية التصريحات التي اعتقدوا أنها "تضاف إلى تاريخ طويل من التهجم"، وآخرون أكدوا على "الأخوة بين الشعبين الممتدة منذ الأزل".
كما رفض جزائريون تداول الفيديو من أصله "لعدم تأجيج الفتنة بين الشعبين الشقيقين".
وعلى الرغم من وصف قطاع من المغردين تصريحات القنصل بأنها "غير أخلاقية"، إلا أنهم أكدوا على أنها "لا تمثل آراء الشعب المغربي" الذي "لا يكن أي حقد تجاه الجزائر".