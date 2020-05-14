مصدر الصورة Getty Images Image caption تعود الخلافات الجزائرية المغربية إلى فترة الستينات منذ استقلال الجزائر

أثارت تصريحات منسوبة للقنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل، بعد وصفه دولة الجزائر بـ"العدوة".

وتداول مغردون التصريحات بشكل واسع من خلال مقطع فيديو يظهر فيه القنصل أحرضان بوطاهر، و هو محاط بمجموعة من أفراد الجالية المغربية في وقفة أمام مقر القنصلية في مدينة وهران الجزائرية.

وفي سياق حديثه مع الرعايا المغاربة العالقين في وهران، يقول القنصل: "نحن في بلد عدو".

وأثارت هذه العبارة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل، إذ طالب جزائريون بطرد القنصل من البلاد واعتذاره عن تصريحاته "العدوانية وغير المسؤولة".

واستخدموا وسم #طرد_القنصل_المغربي للتعبير عن ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamedahou20 لابد من طرد القنصل المغربي،تصريحات عدوانية،ولن نقبل كجزائريين زعم السفير المغربي بان تصريح القنصل(نحن في بلد عدو)،منعزل ومتهور،كل إناء بما فيه ينضح،تحرش عدواني غير مقبول،يديره محور فرنسا المغرب ضد موقف الجزائر الحازم من الأزمة الليبية،لابد من طرد القنصل، انه شخص غير مرغوب فيه! pic.twitter.com/0uifsiqnfX — Mohamed Dahou (@mohamedahou20) ١٣ مايو ٢٠٢٠

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بوطاهر نفى ما ورد في الفيديو، ووصفه بالـ"مفبرك".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nourhane_fk السفير المغربي يقول : "أن الجزائر عدوة " !



من الذي استغل خروجنا من الحرب و هجم علينا؟

من الذي في خرجات عديدة طعن فينا ؟

ومن الذي يدعم صفحات الفتنة؟

ومن الذي اتهم جيشنا بإرسال المرتزقة الى ليبيا ؟

وغيرها كثير ..

بعدها يقول أن الفيديو مفبرك



على مَن تضحكون!؟#طرد_القنصل_المغربي — Gazelle (@Nourhane_fk) ١٣ مايو ٢٠٢٠

"خاوة خاوة" أم "تاريخ من التهجم"؟

وتباينت آراء المغردين بين من طالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية التصريحات التي اعتقدوا أنها "تضاف إلى تاريخ طويل من التهجم"، وآخرون أكدوا على "الأخوة بين الشعبين الممتدة منذ الأزل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aliamed31 تطاول جديد يضاف للتاريخ الطويل من التهجم من طرف الجارة"الشقيقة"بلسان شخص يعتبر فالعُرف الدولي بالدبلوماسي

سبقه تصريح هجومي من الوزير الأول للدولة "الشقيقة"رداً على تصريح الرئيس الداعم لقضية الصحراء الغربية

ماذا تنتظرون أكثر لطرده؟#طرد_القنصل_المغربي

pic.twitter.com/9V7wEqtLVO — Alia_💕Med💕 (@Aliamed31) ١٣ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fatooma_dz هناك من يطالب بإغلاق السفارة المغربية وقطع العلاقات إذا لم يعتذر القنصل المغربي

صراحة أنا ضد هذا رغم أني متعصبة لبلدي،

أنا مع تأديبهم ببعض الردود وتذكيرهم بمساوئ نظامهم إن كانوا يعرفونها!😒

والأهم أننا كشعب جزائري صبرنا وصبرنا لحملات التشويه التي تطالنا يوميا

#طرد_القنصل_المغربي — فطوم🇩🇿الجزائرية👸🏻 (@fatooma_dz) ١٤ مايو ٢٠٢٠

كما رفض جزائريون تداول الفيديو من أصله "لعدم تأجيج الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @riadkaced نداء لإخواننا في المغرب الشقيق. الجزائر ليست بلد معادية ولا مجرد بلد شقيق أو بلد مؤيد، الجزائر بلدكم الثانية بعد المغرب. العصابه لا تمثلنا وقنوات العار لا تمثلنا. في الجزائر شعب لا يظلم عنده احد، أهلا وسهلا بكم. الجزائر والمغرب خاوة خاوة، واحد ما يفرقنا 🤗 pic.twitter.com/4eLf755zyM — Riad Kaced (@riadkaced) ١٣ مايو ٢٠٢٠

وعلى الرغم من وصف قطاع من المغردين تصريحات القنصل بأنها "غير أخلاقية"، إلا أنهم أكدوا على أنها "لا تمثل آراء الشعب المغربي" الذي "لا يكن أي حقد تجاه الجزائر".