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لم تهدأ موجة الجدل في لبنان منذ أول ظهور إعلامي لنوار مولوي، زوجة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ودعوتها اللبنانيات للعمل في المنازل بدلا من العاملات الأجنبيات.

فلم تكد المولوي تفرغ من حديثها حتى طالتها سهام النقد وانطلق نقاش متحدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فريقين: رأى الأول في كلامها "شيئا من العنصرية والاستعلاء" في حين دافع الفريق الثاني عن "الجانب الواقعي" في تصريحاتها.

ما الذي أغضب اللبنانيين؟

بدأ الجدل عندما ردت المولوي على سؤال حول الأوضاع المعيشية في لبنان وعن "رؤيتها لتحسين الاقتصاد".

فقد حثت المولوي اللبنانيين على الاعتماد على ذاتهم في كل المجالات، من الزراعة والصناعة وحتى في مجال العمل بالمنازل.

إذ رأت في ذلك خطة جيدة "لتوفير الكثير من الوظائف للبنانيين وتقليل عمليات تحويل العملة الصعبة خارج البلاد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_jiif نوار المولوي زوجة رئيس الحكومة اللبناني تثير عاصفة من الجدل بعد دعوتها لسيدات وصبايا #لبنان الى العمل في خدمة المنازل بدلاً من العاملات الاجنبيات من اجل التخفيف من حدة الازمة الاقتصادية .. pic.twitter.com/N6WcRU2bxM — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) ١٦ مايو ٢٠٢٠

ووضعت المولوي ضمانات لتشجيع اللبنانيات، وطمأنتهن إلى أن "العمل في المنازل لن يكون شبيها بنظام الكفالة التي تعمل ضمنه الأجنبيات".

ويُفرض على العاملات الأجنبيات في لبنان تسليم جواز سفرهن للكفيل، كما يمنعن من مغادرة منازل مشغليهم.

وقد سجلت السنوات الماضية حالات عنف عديدة بحق عاملات، وصلت حد القتل والانتحار.

"استعلاء وتناقض"

وردا على كلام المولوي، أطلق لبنانيون وسم "#حسان_ضب_مرتك"، الذي تصدر موقع تويتر في لبنان لساعات طويلة.

ووصف المتفاعلون مع الوسم تصريحات عقيلة دياب بالعنصرية، قائلين إنها "أخفقت في تقديم حلول جدية للمأزق الاقتصادي الذي يمر به لبنان".

ونشر الكثير منهم مقاطع فيديو طالبوا من خلاله الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها في خلق مواطن شغل ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في تدهور الاقتصاد، بدلا من تشجيع أصحاب الشهادات الجامعية على العمل في وظائف لا علاقة لها بتخصصاتهم الدراسية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amanie_geha مشكلتي مع مرتو لدياب ابعد من طبيعة الشغل لانو نعم شغل مش عيب، ومش من هلق من زمان كان لازم تتقونن هيدي الاعمال، المشكلة انو لما البلد خرب اجا حدا من يلي بيعتبر حالو بيقرر، يقرر نحنا شو فينا وشو لازم نعمل، من يلي ما بيعرف نحنا بشو قطعنا وشو اشتغلنا وما كان عنا مشكلة اساسا. — أماني جحا (@amanie_geha) ١٦ مايو ٢٠٢٠

على صعيد آخر، انخرطت ناشطات في نقاش حقوقي خالص.

فقد انتقدت كثيرات وسم "حسان ضب مرتك" واعتبرنه رمزا ذكوريا.

في حين استنكرت أخريات الصورة السائدة التي تحصر عمل المرأة في المنزل.

ورأت بعضهن أن المولوي"سقطت في فخ التنميط"، وناقضت بحديثها جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الرامية إلى تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة، كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

كما دعت أخريات إلى إلغاء نظام الكفالة الذي وصفنه بـ "الاستعبادي" قبل المطالبة الاستغناء عن العاملات الأجنبيات والتفريط في حقوقهن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @C_lebbos ولو هاشتاغ تبع "ضب مرتك"؟!! هيدا مش ذكورية وجهل؟ ليش هي شو؟ مش امرأة وعندا اسمها وكيانها؟ بتمنى ما يكونو نسوان يلي مشّو هالهاشتاغ.. بدكن تنتقدو حقكن، بس بطريقة راقية مش ذكورية. و على فكرة بفرنسا وأميركا عادي إمرأة من البلد تشتغل مساعدة منزل طالما حقوقها واصلة، مش عيب!#كارمن_لبس — Carmen Lebbos (@C_lebbos) ١٥ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @josephinedeeb حدا يخبرها لمدام دياب انه نحنا الصبايا مش ناطرينها تقلنا انه لازم ننضف بيوتنا. بس ما بدي تنهار مهنتنا ومؤسساتنا وينسرق مستقبل ولادنا ببلد منهوب حتى ال١٪ يحافظوا على ثرواتهم يلي طالعة ريحتها. فما حدا يتذاكى علينا ويخبرنا انه بدنا نرجع سنين لوراء بحجة #الشغل_مش_عيب #صباح_الخير pic.twitter.com/mVtW5K301t — Josephine Deeb (@josephinedeeb) ١٦ مايو ٢٠٢٠

"الشغل مش عيب"

وفي غمرة الانتقادات التي طالت المولوي، اضطر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي.

وأشار البيان إلى أن البعض فسر "دعوة المولوي إلى لبننة العمل بشكل خطأ" موضحا أن "حديثها ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @grandserail لفت المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إلى أنه جرى تحوير روحية كلام عقيلة رئيس #مجلس_الوزراء د. نوار مولوي بشأن لبننة العمالة عبر الإعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن، وهو نابع من الحرص على إعتمادنا على أنفسنا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) ١٥ مايو ٢٠٢٠

كما نشرت وزيرة المهجرين، غادة شريم، تغريدة عبرت فيها عن دعمها لمولوي، مقترحة تشريعا لتنظيم العمل المنزلي للبنانيات.

وختمت شريم تغريدتها بعبارة "الشغل مش عيب"، التي تحولت إلى وسم تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولا في لبنان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @chreimghada كلمة الحق يجب ان تقال نعم أموالنا منهوبة وسنستعيدها، نعم شبابنا يستحق غدا افضل ولكن هذا لايمنع من ان نقونن العمل المنزلي لصالح من يرغب من السيدات اللبنانيات والقوننة تعني ضمان وساعات عمل محددة ومكتب يحفظ الحقوق والواجبات كما في كل المجالات المهنية.#الشغل_مش_عيب — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) ١٦ مايو ٢٠٢٠

وعلى غرار الوزيرة، دافع قطاع واسع من اللبنانيين عن المولوي، داعين منتقديها إلى الإقلاع عن "الدلع" والمشاركة في تطوير اليد العاملة الوطنية.

وشارك العديد من أصحاب الشهادات العليا تجاربهم في أعمال ومهن يعتبرها البعض "أدنى مرتبة"، كنادل مطعم أو عامل في محطة وقود.

وركز مغردون آخرون على "الضمانات" التي اقترحتها المولوي على الراغبات في العمل في المنازل، مؤكدين أن الظروف تفرض هذا النوع من المهن التي لا تهين صاحبها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @georgeshayek712 ليس خطأ ما قالته زوجة حسان دياب عن ضرورة انفتاح اللبناني على كل أنواع العمل و"الشغل مش عيب" لكن العيب يا مادام دياب أن تساهم حكومة زوجك بأن يصبح المهندس والمحامي والطبيب وحاملي الشهادات نواطير وعتالين!#حسان_ضب_مرتك — Georges Hayek🇱🇧 (@georgeshayek712) ١٥ مايو ٢٠٢٠

"حلم الرفاهية واقتصاد متعثر"

من جهة أخرى، شكى البعض ضيق حالهم وعجزهم عن دفع رواتب العمال الأجانب.

وفي هذا عباس زهري "سينتهي قعد البنت التي تساعدنا الشهر المقبل. وأنا محتار كيف بدي أدفع لها متأخرات راتبها البالغة 1500 دولار؟ وكيف بدي سفرها؟ خاصة أنني التزمت أخلاقيا بدفع براتبها بالدولار مش قادر أكثر من هيك".

أما المدونة ليال الحسن فرأت أن ما يعيشه لبنان اليوم "هو نتاج اقتصاد الخدمات وتقاعس الحكومات المتعاقبة وسياسات مصرف لبنان المالية، التي أوهمت وشجعت فئة كبيرة على الاستهلاك المفرط وحياة الرفاه رغم أنها غير ثرية".

يتراوح أجر المعينة المنزلية في لبنان بين 200 و500 دولار شهرياً.

وفي ظل تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار، تعذر بالتالي على اللبناني دفع أجور العمال الأجانب بالدولار، لا سيما العاملات في المنازل، بعد أن أصبح أجرهم يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الشهري قبل الأزمة، بحسب وكالة رويترز.

وفي أبريل نيسان الماضي سجلت الليرة انخفاضا غير مسبوق في قيمتها، متخطية عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد.

كما أصبح الحصول على الدولار عسيراً إلا من السوق السوداء.

وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.