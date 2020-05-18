أثار رفع علم المثلية في بغداد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل، وذلك بعدما رفعته سفارة الاتحاد الأوروبي في مقرها لإحياء "اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية" الذي يوافق 17 من أيار /مايو من كل عام.

وكانت بعثات الاتحاد الأوروبي قد رفعت علم قوس قزح للحراك المثلي في جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على "حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس".

كما شاركت السفارتان البريطانية والكندية في بغداد في إحياء هذا اليوم.

"مساس بالعقائد الدينية" أم "دفاع عن حريات فردية"؟

وقد أثارت القضية ردود فعل سياسية وبرلمانية وشعبية واسعة.

وانقسم عراقيون بين رفض تام لرفع راية قوس قزح، معتبرينه "انتهاكا صارخا للقيم العراقية الإسلامية"، وبين منتقد لذلك الرفض على اعتبار أنه "يتجاهل الانتهاكات الحقيقية الحاصلة في العراق" وأن فيه "تمييزا ضد الأقليات".

وعبّر الرافضون لرفع الراية عن آرائهم عبر وسم #كلا_لعلم_المثليين_بالعراق .

كما أعربوا عن استيائهم من الإقدام على تلك الخطوة "خاصة في شهر رمضان الفضيل وذكرى استشهاد الإمام علي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulhssein11 أقل مايقال عن رفع علم المثليين لايليق بالدول الأوربية وشعاراتهم بإحترام حقوق الإنسان للأسف تصرف انفعالي وغير مدروس وتجاوز كبير على الشعب العراقي .#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق — عبد الحسين عبطان (@abdulhssein11) ١٧ مايو ٢٠٢٠

في المقابل، استغرب مغردون الجدل القائم حول "راية قوس قزح"، ومستنكرين صمت الآخرين حين "ترفع أعلام عشرات الميليشيات فوق العلم العراقي".

واعتبر قطاع من المغردين أن رد الفعل "مبالغ بأمره"، خاصة في ظل "الفساد والأحوال المعيشية المتردية" في العراق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @XXNkWTcnmvqvx87 لماذا يثير خبر رفع علم المثليين ردود فعل اكبر من خبر نسبة الفقر المرتفعة جدا في العراق؟ — فؤاد مهدي (@XXNkWTcnmvqvx87) ١٨ مايو ٢٠٢٠

كما دافع آخرون عن حقوق "الأقليات الجنسية" التي قالوا إنها "تتعرض لقمع ديني واجتماعي بشكل متواصل"، ودعوا العراقيين بدورهم إلى "مراقبة سرقات الحكومة" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gasV3aGl3LN4DUL 📌يابعض العراقيين.

راقبوا ميول الحكومة للسرقات

ولذة أهل الدين في نشر الفقر بالخرافات

بدلاً من مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية



📌سينتصر كل المضطهدين لم يعد لاساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق pic.twitter.com/wW4JzO4DBw — علي (@gasV3aGl3LN4DUL) ١٧ مايو ٢٠٢٠

وفي سياق مختلف، أشار مغردون إلى "استباحة" المجتمع الدولي للحكومة العراقية.

وقال إياد جمال الدين، السياسي العراقي ورجل الدين البارز، إن رفع علم المثليين هو "احتقار وازدراء للعراق كدولة وشعب"، مضيفا أن "أي دولة تستطيع أن تفعل ما تشاء في العراق .. لأنه في العراق لا توجد دولة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ayadjamaladdin 2💥



في بغداد فقط..رفعوا علم( المثليين)!



السبب هو / إحتقار وازدراء العراق ك دولة وشعب.



لم يجرؤ الإتحاد الأوربي على رفع علم( المثليين) في أيّة دولة إسلامية..



إِلَّا في بغداد.. بغداد ( حايط نصيّص)..



أي دولة تستطيع أن تفعل ما تشاء في العراق.. لأّنه في العراق لا توجد

دولة🔴 — اياد جمال الدين (@Ayadjamaladdin) ١٧ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmadabdulsada قيام بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارتي بريطانيا وكندا برفع علم المثليين في العراق يؤكد أمراً واحداً فقط وهو استخفافها بالحكومة العراقية، وذلك لأنه من غير المعقول أن تجهل تلك الجهات حساسية هذا الموضوع في بلد مسلم وشرقي في الوقت الذي يرفضه الفاتيكان ومعه الكثير من الجهات بالعالم الغربي — احمد عبد السادة (@ahmadabdulsada) ١٧ مايو ٢٠٢٠

ردود فعل رسمية

من جهتها، شجبت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، رفع بعثة الاتحاد الأوروبي لعلم المثلية، وقالت إن في ذلك"مساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية".

كما ذكرت بضرورة "التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي".

وكذلك عقّب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر على قرار البعثة، ووصفه بأنه "تصدير للمعصية من المجتمعات الغربية".

واستخدم الصدر مصطلح "الشذوذ الجنسي"، مضيفا أن المثليين "مرضى نفسيون يحتاجون إلى العلاج والهداية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها الصدر على المثلية الجنسية، إذ سبق وأثار الجدل عندما ربط انتشار فيروس كورونا بزواج المثليين، ودعا الحكومات لإلغائه.

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي قد حذفت التغريدة التي تظهر علم المثلية مرفوعا فوق مقرها، بعد الإدانة التي تعرضت لها رسميا وشعبيا.