"مرزوقة" أم "أبو قحط": قصة صورتين أشعلتا تويتر

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تداول مغردون ومشاهير ولاعبو كرة قدم اسمي "مرزوقة" و"أبو قحط" بشكل غير مسبوق على تويتر، وانقسموا إلى فريقين كل يهلل ويشجع أحدهما. ولكن ما القصة؟

بدأ مغرد سعودي مسابقة تصوير بسيطة وشروطها واضحة، إذ حدد ثلاث جوائز مالية زهيدة لصاحب "أفضل صورة" تنال أكبر عدد من تفاعل "الإعجاب"، شريطة أن تكون من تصويره فقط.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MansHFC 🚨 -

عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة "

كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..

راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم

- المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال

- المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠

- الفائز بالتقييم ٢٥٠



الشروط : متابعة @Ulefif — منصور (@MansHFC) ١٧ مايو ٢٠٢٠

وما إن شارك مئات آلاف المغردين بأصواتهم، حتى انحصرت المسابقة بين فريق "مرزوقة" وفريق "أبو قحط"، وتحولت إلى تحد واسع بين "الرجال والنساء".

وتظهر صورة مرزوقة مشروبين من القهوة مع خلفية لغروب الشمس وأشجار النخيل.

كما تتضمن لاصقة على الصورة تظهر أحرف "BFF" أي: "أفضل صديقة للأبد".

أما صورة أبو قحط فتظهر نارا مشتعلة وحولها أباريق شاي.

وبعد ساعات من المنافسة الشرسة والتي شارك بها نجوم عرب واستقطبت اهتمام العالم، فازت صورة مرزوقة بالتحدي وحظيت على أكثر من 1.3 مليون إعجاب. أما صورة أبو قحط فقد حصلت على ما يقارب 800 ألف إعجاب.

ومن المشاهير الذين شاركوا في التصويت الفنانة اللبنانية إليسا، وهيفاء وهبي، وبلقيس، وأحلام، ونادين نسيب نجيم، ولاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس وزوجته اللبنانية دانيلا سمعان، والممثل المصري محمد هنيدي، والحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بالعربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghonim طيب هو لو أبو قحط كسب مرزوقة، هيبقى ناوي على ايه بعديها عشان نبقى فاهمين بس؟ — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) ١٨ مايو ٢٠٢٠

وأعاد مغردون نجاح صورة مرزوقة للرسالة التي تحملها والتي تعبر عن "القوة النسائية والصداقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaifaWehbe ربحت مرزوقة💃صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف:

💜BFF💜 BestFriendForever

يعني افضل صديقة للابد👭القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا

شكرا لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب 💋 اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات😉@mrz_4l pic.twitter.com/x96ZH49CtS — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) ١٨ مايو ٢٠٢٠

وعبر مغردون عن سعادتهم بما جاءته المسابقة من مرح ودعابات بعيدا عن أجواء الكورونا التي خيمت على وسائل التواصل والإعلام بشكل كامل لأشهر.