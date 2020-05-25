”ساعة إضافية“ تربك مغاربة في أول أيام العيد

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ارتبك الكثير من المغاربة صباح اليوم الأول من عيد الفطر بعد التغيير المفاجئ للتوقيت على هواتفهم، إذ أضيفت ساعة كاملة في تحديث تلقائي من قبل شركات الاتصالات ليعود الجدل حول ”الخطأ المتكرر“ في البلاد.

وكانت السلطات المغربية قد قررت حذف ساعة من التوقيت الرسمي والعمل بتوقيت غرينيتش خلال شهر رمضان فقط، بدءا من 19 أبريل/ نيسان حتى نهاية الأسبوع الذي يلي عيد الفطر في 31 مايو/ أيار 2020.

ولكن تمت زيادة الساعة الإضافية قبل أسبوع من الوقت المحدد ”بالخطأ“.

”الساعة المشؤومة“

ولجأ مغاربة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من التوقيت الصحيح ومشاركة تجاربهم مع بقية المستخدمين، إذ تباين التوقيت بين هواتف أفراد العائلة الواحدة.

وعبّر مغردون عن استيائهم من تكرار النقاش السنوي حول الساعة والتغيير ”غير المبرر“ للتوقيت، والذي يتسبب بـ ”إرتباك كبير واضطرابات لحياة الناس“.

ووصفها ”يوسف“ بـ ”المهزلة“، متسائلا عما كان سيحل بالمسافرين لو كانت الرحلات قائمة بشكل طبيعي عوضا عن حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما لجأ البعض إلى السخرية وتحدثوا عن رجوعهم للساعات التقليدية لمعرفة الوقت.

ومن الجدير بالذكر إن المغرب اعتمد التوقيت الصيفي بشكل مستمر منذ 2018، باستثناء تغيير التوقيت القانوني خلال شهر رمضان.