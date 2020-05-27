منة عبدالعزيز وتطبيق تيك توك: قضية جديدة وجدل متواصل

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اعتقلت السلطات المصرية "فتاة تيك توك" المصرية منة عبدالعزيز، وذلك بعد ظهورها في مقطاع فيديو اتهمت في واحد منها شابا "بالاعتداء عليها واغتصابها"، وظهر واضحا آثار كدمات على وجهها قبل أن تعود وتتراجع عن الاتهام بالتراجع عن الاغتصاب.

وألقت قوة من مباحث الجيزة القبض على عبدالعزيز بالتنسيق مع مباحث الآداب، بعد أن تم ترحيلها إلى قسم شرطة الطالبية؛ تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان اسم عبدالعزيز قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لها نشرته عبر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة ، ما أذكى الجدل القائم حول مشاهير التطبيق وما يمثله بالنسبة للمجتمع المصري

إلا أنه وفي المقابل نفى الشاب، ويدعى مازن إبراهيم، الاتهامات ما حفز البعض لإلقاء اللوم عليها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaifTarek20 طب الواحد يصدق مين ؟!

في الاخر كلكم أشكال وسخة عاوزة الحرق و اخواتنا و اهالينا مظلومين وسطكم أنهم يعيشوا في مجتمع فيه امثالكم و يشوفوا القذازة بتاعكم دي

و لو في قانون فعلا فهيظهر الحق و هينصف المظلوم#حق_منه_عبد_العزيز#القبض_على_المغتصب_مازن_ابراهيم pic.twitter.com/bMUSe7TyLC — ♔ ســـــيفو بـاشـــا ♔ (@SaifTarek20) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

ثم عادت منة عبد العزيز ونشرت مقطعا قصيرا قالت فيه إن ما حصل كان ناتجا عن "سجال" بينها وبين الشاب وإن "الخلاف انتهى"، وتضيف "نعم ضربني مازن لكنه لم يغتصبني".

ولم يضع حديث منة نهاية للنقاش في الفضاء الإلكتروني، حيث رأى البعض أن الفتاة " تبدو رهينة ومجبرة على الكلام" مستشهدين بملامح وجهها الذي لا تزال الكدمات ظاهرة عليه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @angrymisandry #حق_منه_عبدالعزيز

هاد آخر فيديو لمنة بتحكي فيه انه ما صار اغتصاب وانه كانت مشكلة عادية، البنت حرفيا بترج وهي عم تحكي ولغة جسمها جدا مريبة، أنا حاسة انه في اشي غلط بالموضوع وأنها عم تتهدد خصوصا انها حكت انه مازن هددها انه رح يدبحها لو حكت اشي، أنا يناشد السلطات بحمايتها pic.twitter.com/SKEvAllH1R — ريم 🇵🇸🇯🇴 (@angrymisandry) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

ومن الجدير بالذكر أن ”منة“ ومعظم المعنيين في القضية هم من القصر.

وفي حين انقسم مغردون بين مدافع عن ”منة“، رافضين توجيه "أي تهام للضحية“، وآخرون يرون بأنها ”مخطئة“، قام فريق ثالث بإلقاء اللوم على تطبيق ”تيك توك“، مطالبين بحجبه ومعتبرينه ”سلعة غربية تدعو إلى الفسق“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tamerelbeisy #تيك_توك لا يلائم عاداتنا ولا تقاليدنا لذا يتحتم مراقبته من الجهات الرقابية لمسائلة كل ساقط عن عادتنا وتقالدينا للمحافظة على ابنائنا مستقبلا واتمنى اصلا حظره الا اذا كُنتُم عادين الناس كلها تصبح عارضين لانفسهم بشكل سمج للغاية ونلغي بقى الدراما والسينما🤔 — Tamer El-beisy🇪🇬🇦🇪🇲🇦🇸🇦 (@tamerelbeisy) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

حالات متكررة

لم تكن هذه الحالة الأولى التي تثير فيها نجمات "تيك توك" جدلا في مصر، حيث تم مساءلة بعضهن أمام القضاء قبل أن يتم حبسهن في إطار التحقيق في تهمة "الفجور والتحريض على الفسق".

فعلى سبيل المثال وجه إلى حنين حسام (٢٠ عاما)، تهمة ارتكاب" جريمة الاتجار بالبشر"، وذلك بسبب منشور "يشجع النساء على بث مقاطع فيديو مقابل المال".

وكذلك واجهت "مودة الأدهم" والراقصة "سما المصري" تهما مشابهة بسبب نوع المحتوى الذي "اخترقن فيه العادات والتقاليد المجتمعية" عبر الانترنت.

ورفض مغردون الدعوات لحظر "تيك توك"، متهمين الدولة بشكل أساسي بـ "التحريض على الاعتداء على المشاهير ونجوم السوشيال ميديا باسم قيم المجتمع وأخلاقياته".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EslamYousefTWT الدولة هي المحرض الاساسي على جرايم الاغتصاب و الاعتداء ع مشاهير السوشيال ميديا، الناس رعاع و المجتمع خنازير تمام متفقين تقوم رايح مطاوعهم عادي و تزايد عليهم باسم قيم المجتمع و اخلاقياته و متوقع تكون إيه النتيجة؟#القبض_على_المغتصب_مازن_ابراهيم #حق_منه_عبد_العزيز #تيك_توك — Eslam Yousef (@EslamYousefTWT) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlhaithamMoussa مش معني ان اي محتوي فيديو مش بيعجبك توصل انك تغتصب الناس في بيوتها او تقبض عليهم وتعمل بلاغات كيديه وتحبسهم انتو مش الاله في الارض ده انتو غلبتوا الارهابيين في فجرهم وانتو مال امكم جاتكم القرف ربنا ينتقم منكم كلكم!!#حق_منه_عبدالعزيز #تيك_توك — Alhaitham Gamal (@AlhaithamMoussa) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

فالمستخدم ”ريان“ استنكر توجيه اللوم على ”تطبيق مثل أي تطبيق في الانترنت“، مضيفا أن ”الإساءة على مسؤولية المستخدم فقط“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @raljidani الجرائم التي تحدث في مختلف الدول لا تتحمله وسائل التواصل الاجتماعي.



تطبيق #تيك_توك (@TikTokArab) مثل أي تطبيق إلكتروني موجود في الأنترنت، والإساءة والجريمة تكون على مسؤولية المستخدم فقط.



لست مع فكرة حجب #تيك_توك_عرب أو أي تطبيق ترفيهي في أي دولة عربية.



العلة في مُستخدم التطبيق — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

أما الحقوقي المصري المعارض هيثم أبو خليل فقال إن ”غياب القدوة ومحاربة مظاهر التدين“ هم سببا بما آلت إليه الأمور في مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haythamabokhal1 طفا العالم السفلي لمصر علي السطح

حضرتك مصدوم؟

مصر بتتغير للأسوأ بسرعةالصاروخ

في ظل غياب القدوة والتضييق علي الأزهر ومحاربة مظاهر التدين وعدم وجودإعلام وتعليم وثقافة

ده خلاف تجميد دور منظمات المجتمع المدني

البلد بقت خرابة#تيك_توك#القبض_على_المغتصب_مازن_ابراهيم#حق_منه_عبدالعزيز — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

ما هو تطبيق تيك توك؟

انطلق تطبيق تيك توك لتداول مقاطع الفيديو القصيرة عام ٢٠١٦ على يد الصيني تشانغ يي مينغ (٣٧ عاما).

وتقوم فكرة التطبيق على نشر مقاطع مصوّرة يعيد فيها المستخدمون تمثيل مشاهد درامية أو سينمائية مع مؤثرات صوتية وبصرية بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام.