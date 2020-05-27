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أثار الممثل المغربي رفيق بوبكر جدلا على مواقع التواصل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يستخدم فيه الفاظاً اعتبرها مغردون ”مهينة للإسلام والشعائر الدينية ما يمثل استهزاء بالدين الإسلامي" قبل أن يلقى القبض عليه.

حيث أوقفت السلطات المغربية بوبكر وأحالته للحراسة النظرية في مدينة دار البيضاء مساء الثلاثاء على خلفية الفيديو المتداول.

وكان بوبكر قد ظهر مرة أخرى في مقطع فيديو جديد يعتذر فيه للمغاربة عما بدر منه في اليوم السابق، قائلا إنه ”لم يكن في كامل وعيه“، وأكد على إسلامه، كما سحب الكلام الذي صدر منه وذلك عقب موجة الغضب والجدل الالكتروني.

وفتحت السلطات بحثاً تمهيدياً ” لتحديد الأفعال الإجرامية“ المنسوبة للممثل. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن ”المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات.“

تعاطف وتنديد

انقسم المغاربة بين مندد لبوبكر بسبب ”تطاوله على الدين“، وآخرون تعاطفوا معه مشيرين إلى أن الدين الإسلامي ”دين رحمة“، وليس ”دين قمع“.

وتفاعل الفنان المغربي البارز محمد الشوبي مع قضية بوبكر، معبرا عن دعمه له إذ قال ”لا ادافع عنك إلا من نفسك، ولن أقول أنك لم تخطئ، لأن كل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأنت بعد إدراك زلتك التي أوقعك فيها المتربصون الذين ألقوا بك لمطاحن الحقد والغل والجهل برميهم للفيديو الذي دار بينكم دون أن يخرج لجرح معتقدات الناس.“

كما انتقد مغردون ما اعتبروه ”حجة“ حرية التعبير، التي ”لا تبرر التلفظ بأي كلام ضد الدين“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anas_freevoice استمعت لفيديو رفيق بوبكر... والحقيقة انه شيء مقزز للغاية.

نعم اعتذر وكان سكران لكنه تحدث بقول كريه وكلام فيه سب وشتم وسخرية صريحة من الدين والمسجد والائمة..

لم نتاخر حين قام احدهم بتكفير الناس وطلبنا بمحاسبته وكذلك يجب محاسبة هؤلاء.

حرية الراي شيء والتبرهيش شيء اخر.

👎 pic.twitter.com/KlefMz9spM — Anas (@anas_freevoice) ٢٦ مايو ٢٠٢٠

وفي المقابل، قال مغردون إن ”علامات الثمالة“ كانت تبدو واضحة، واستنكروا ”المبالغة“ برد الفعل على تصريحات شخص ثمل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @K7al_L3afta واش رفيق بوبكر:

-عربط في التلفازة؟

-دخل على شي حد لدارو؟

-شد لبنادم التيليكومونض؟

-بزز على بنادم يقلب عليه ويدير بلاي؟



السيد سكران مع عشرانو في الكوان تاعهم وراه الشراب معروف شنو كايدير. Deal with it — البزخ المزﯕـيطي (@K7al_L3afta) ٢٦ مايو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lconstateur واش دابا المشكلة د المغرب كلو هي رفيق بن بوبكر؟

هدرة الشراب......تيمحيها الصباح — Le Constateur (@lconstateur) ٢٦ مايو ٢٠٢٠

ورفض آخرون رواية الثمالة كتبرير لما قاله بوبكر، مؤكدين على أن المعتقدات ”خط أحمر“.