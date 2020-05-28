مصدر الصورة Twitter Image caption اللاعب المصري "شيكابالا" وزوجته

أثارت صورة لاعب كرة قدم مصري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، وذلك بعد تعرضه لحملة هجوم بسبب لون بشرته، مما أعاد فتح ملف العنصرية في عالم كرة القدم.

وكان محمود عبدالرازق المعروف باسم ”شيكابالا“، قد نشر صورة لعائلته عبر انستغرام يهنئ فيها متابعيه بمناسبة عيد الفطر. ويظهر في الصورة عبدالرازق إلى جانب زوجته وابنهما آدم.

وتعرض عبدالرازق لموجة من الهجوم الالكتروني، استهدفت شخص اللاعب ولون بشرته مقارنة بزوجته وابنه. وهذا ما دفع مغردون إلى التضامن معه، واصفين ما تعرض له بـ ”العنصرية البحتة وانتهاك الأعراض“.

ويعد عبدالرازق من أبرز اللاعبين وأكثرهم شعبية في نادي الزمالك المصري، ويلقب بـ ”الفهد الأسمر“.

”مناخ سائد في كرة القدم“

عبّر مغردون ومشاهير ونجوم كرة قدم عن دعمهم لـ ”شيكابالا“، مؤكدين رفضهم التام للتعرض لشخص اللاعب، ”حتى في حال الاختلاف معه كرويا“.

وأكد آخرون على أن العلاقات المتوترة بين ناد الزمالك وخصمه الأهلي، والمشاحنات بين الجماهير ”لا تبرر التنمر والألفاظ العنصرية“.

كما نشر مغردون عدة أوسمة للدفاع عن اللاعب، وامتزج في عدد من التغريدات التعصب لأحد قطبي الكرة مع الموقف مما حدث للاعب، حيث أشار البعض أن ما صدر من تنمر بحق اللاعب ”لا يمثل نادي الأهلي ومشجعيه“.

أما البعض فقد تخوّف من عواقب حملة الهجوم على عبدالرازق، مشيرين إلى أنها قد تؤجج الخلافات بين النوادي.

وفي سياق آخر، استنكر مغردون غياب أي قوانين تحمي لاعبي كرة القدم من الهجمات العنصرية ”المكررة“ التي يتعرضون لها.

واعتبر فريق من المغردين أن التنمر والعنصرية والشتائم ما هي إلا ”أجواء سائدة“ في كرة القدم المصرية، بسبب ”تهاون السلطات في التعامل مع الأمر“.