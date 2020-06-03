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‏أشعلت قرارات نادي الأهلي المصري الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر والسعودية.

فقد أصدر النادي الأهلي يوم الثلاثاء 5 قرارات، وصفها كثيرون بـ"النارية"، اتخذها مجلس الإدارة بالإجماع، ومن أبرزها تعامله مع أزمة رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلغاء الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف.

وقرر مجلس إدارة النادي، رد الهدايا والتبرعات التي قدمها تركي آل الشيخ، عن طريق وزارة الشباب والرياضة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlAhly 🚨| اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب " 5" قرارات بالإجماع في جلسته اليوم لوضع النقاط فوق الحروف وحسم الجدل حول العديد من الأمور وسردها المجلس في بيان رسمي.



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/p1PQm1pGdp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) ٢ يونيو ٢٠٢٠

ومن جهتهم، رحب كثير من مشجعي النادي المصري بالقرارات الأخيرة من خلال وسم #كل_الدعم_لقرارات_الاهلي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 132 ألف تغريدة.

واعتبر بعضهم أن القرار المتعلق بتركي آل الشيخ جاء متأخرا.

كما أطلق محبو النادي وسما آخرا وهو #بيان_اهلاوي_للتاريخ الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة.

فقال حسن ناصر: "متأخر الكلام ده كان لازم رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة رؤساء شرف النادي من زمان عشان يعرف حده ويعرف أن الأهلي فوق الجميع ويعرف أن الأهلي ملك الجماهير مش ملك تركي آل الشيخ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HasSany63943533 متاخر الكلام ده كان لازم رفع اسم تركي ال الشيخ من قائمة رؤساء شرف النادي من زمان عشان يعرف حده ويعرف ان الاهلي فوق الجميع ويعرف ان الاهلي ملك الجماهير مش ملك تركي ال الشيخ!! — Ha sS an yasser (@HasSany63943533) ٣ يونيو ٢٠٢٠

وفي المقابل، وتحت عنوان "رسالتي قبل الأخيرة"، كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء أي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضى، ليبقى حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

وأضاف: "لم اتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة، ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه، وشعرت أن مكاني فعلا أن أرجع كمشجع وسط الجمهور وأنه سيكون أفضل لي وللنادي، بسبب اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبيرا".

وتابع بالقول: "لكن عندما تم رفضها وطلب مني رئيس النادي (محمود الخطيب) الرجوع مرة أخرى للرئاسة الشرفية، لم أتردد لحظة، كمحب للنادي، أن أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة الذين سأظل منهم، وأؤدي دوري على أكمل وجه دون أي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

وفي تدوينة أخرى قال آل الشيخ: "أخيراً الاستقالة أتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، يا ليت كانوا كاتبين كل حاجه بالأسماء".

واعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن المستشار تركي آل الشيخ أضاف للنادي الأهلي، وأن نجاح مجلس إدارته مرتبط برئاسة آل الشيخ الشرفية للأهلي.

فقال شادي عيسى: "محمد سراج الدين لم يكن ينجح في عضوية مجلس الأهلي إلا بسبب وجوده في قائمة الكابتن الخطيب .. والكابتن الخطيب ما كان ينجح كرئيس للأهلي إلا بدعم تركي آل الشيخ مع احترامي للجميع في مجلس الأهلي ...".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ShadyEisa محمد سراج الدين لم يكن ينجح في عضوية مجلس الاهلي إلا بسبب وجوده ف قائمة الكابتن الخطيب..والكابتن الخطيب ما كان ينجح كرئيس للأهلي إلا بدعم تركي آل الشيخ

مع احترامي للجميع ف مجلس الأهلي.. لكنكم جميعا عينكم مكسورة لمساعدة تركي لكم لتنجحوا ف الانتخابات — Shady Eisa (@ShadyEisa) ٣٠ مايو ٢٠٢٠

ومن جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، محمد سراج الدين، في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك: "سأتقدم ببلاغين ضد من هاجمني، بلاغ سب وقذف حدث أمام الجميع، وبلاغ تشهير بوالدي بدون أي وجه حق أو أي إثبات"، مؤكدا على تقديره للمملكة العربية السعودية وشعبها وحرصه على العلاقات بين البلدين.

وأعلن المحامي المصري محمد حمودة، أن تركي آل الشيخ كلفه بتقديم بلاغ إلى النائب العام المصري ضد عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج الدين، عما بدر منه من ألفاظ خارجة عن الآداب العامة تجاه المستشار، على حد قوله.

وأضاف: "كلفني أن أتابع هذه البلاغات حتى يعاقب مرتكبها محمد سراج بما يقره قانون العقوبات المصري وهو الحبس والغرامة بما يمس الشرف في جرائم القذف".