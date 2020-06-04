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طالب عدد كبير من العراقيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة بلادهم بالكشف عن مصير الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية بين عامي 2014 و 2017.

وأطلق ناشطون عراقيون وسم #وينهم ، الذي تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ناشدوا من خلاله حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير "المغيبين والمخفيين قسرا".

فقال الناشط مصعب عدنان نصري: "شارك معنا في حملة ‫#وينهم‬ لإيجاد المغيبين قسراً والمختطفين، هذه الحملة وطنية يشارك فيها المئات من الناشطين والإعلاميين من داخل وخارج العراق، لتسليط الضوء وللوقوف مع معاناة عشرات الآلاف من أهالي وعوائل المختطفين، الذين غيبوا قسراً ولا زال مصيرهم لغاية اللحظة مجهولاً".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gma78nsqaDkLI9s شارك معنا في حملة #وينهم لايجاد المغيبين قسراً والمختطفين

هذه الحملة وطنية يشارك فيها المئات من الناشطين والاعلاميين من داخل وخارج العراق لتسليط الضوء وللوقوف مع معاناة عشرات الالاف من اهالي وعوائل المختطفين الذين غيبوا قسراً ولازال مصيرهم لغاية اللحظة مجهولاً #وينهم pic.twitter.com/mbZuTTA3u1 — Mosaab M.Adnan Nasri (@gma78nsqaDkLI9s) ٣٠ مايو ٢٠٢٠

ونشر كثيرون صورا لأقاربهم الذين اختفوا خلال الحرب، وتحدثوا عن معاناة أمهات وزوجات اعتقل أزواجهن وأولادهن، ولا يعرفون مصيرهم منذ سنوات.

فقال علي المكدام: "أكثر من 4 آلاف مغيب قسرا في صلاح الدين، وأكثر من 1800 مغيب في سامراء ومثلهم أضعاف ببقية المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش. ما بين سجون الدولة وما بين سجون الميليشيات التي تتغذى على الطائفية والقتل واللعب بالأرواح ‫#وينهم‬ ردوهم لأطفالهم وعوائلهم ردوهم لحظن أمهاتهم. دلونا بيهم ووينهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_almikdam اكثر من ٤٠٠٠مغيب قسرا في صلاح الدين

اكثر من ١٨٠٠مغيب في سامراء

ومثلهم أضعاف ببقية المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش.

مابين سجون الدولة ومابين سجون الميليشيات التي تتغذى على الطائفية والقتل واللعب بالارواح #وينهم ردوهم لاطفالهم وعوائلهم ردوهم لحظن أمهاتهم

دلونا بيهم ووينهم pic.twitter.com/QVjyGZ6yv8 — علي ألمكَدام - Ali Al_Mikdam (@ali_almikdam) ٢٩ مايو ٢٠٢٠

"مغيبون" أم "محاربون"؟

وفي المقابل اعترض ناشطون موالون للحكومة العراقية على حملة "وينهم" معتبرين من أسمتهم الحملة بـ "المخفيين أو المغيبين" هم أشخاص "باعوا العراق لتنظيم الدولة الإسلامية وتمت محاسبتهم".

فقال ماهر الحسني: "يجب محاسبة كل شخص كان يقف ويتفرج على قتل الجندي، هؤلاء الذين باعوا أعراضهم للسعودي والأفغاني والشيشاني يريدون أن يعرفوا مصير هؤلاء الذين كانوا يكفروننا ويحللون قتلنا...".

وقال أبو مصطفى: "الذين أثاروا قضية "المغيبين" وأطلقوا هاشتاك #وينهم‬ في تويتر عليهم أولاً أن يسألوا أنفسهم: أين ذهب آلاف العراقيين السنة الذين انضموا لداعش الإرهابي؟ إن الذين يصفونهم بـ"المغيبين" هم أفراد قاتلوا مع داعش ضد الدولة العراقية وقُتلوا في معارك التحرير. وينهم ستجدونهم في مقابر داعش".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @262n2d1egS8mzOB #وينهم

يجب محاسبة كل شخص كان يقف ويتفرج على قتل الجندي

هؤلاء الكلاب الذين باعو اعراضهم للسعودي والافغاني والشيشاني

يريدون ان يعرفو مصير هؤلاء الذين كانو يكفروننا ويحللون قتلنا

👈والله لو تدورون السجون كلهه ما تلكوهم تتم تسفير هؤلاء الأنذال إلى جهنم

يمكن تلكون عظامهم بعد 100 سنه pic.twitter.com/hV7OXlnkBX — ماهر الحسني (@262n2d1egS8mzOB) ٣ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ikxlEJxJEtW1bww الذين أثاروا قضية "المغيبين" وأطلقوا هاشتاك #وينهم في تويتر عليهم أولاً أن يسألوا أنفسهم: أين ذهب آلاف العراقيين السنة الذين انضموا لد١عش الإرهابي؟

إن الذين يصفونهم بـ"المغيبين" هم أفراد قاتلوا مع د١عش ضد الدولة العراقية وقُتلوا في معارك التحرير.

وينهم؟

ستجدونهم في مقابر داعش — ابو مصطفى (@ikxlEJxJEtW1bww) ٢ يونيو ٢٠٢٠

منظمة العفو الدولية

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا عام 2019 تحت عنوان "الاختفاء القسري".

وقالت المنظمة في التقرير: "تعرَّض عدد من النازحين العراقيين، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، للاختفاء القسري عقب اعتقالهم على أيدي قوات الأمن العراقية المركزية عند نقاط التفتيش، وفي مخيمات النازحين داخلياً، وفي مناطقهم الأصلية التي عادوا إليها. ووقع كثير من عمليات القبض في المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" أو يُعتقد أنها كانت من معاقل ذلك التنظيم".

وأضاف التقرير: "ظل في طي المجهول مصير آلاف الرجال والصبية الذين قُبض عليهم ثم اختفوا قسرياً على أيدي قوات الأمن العراقية المركزية، بما في ذلك قوات" الحشد الشعبي"، أثناء فرارهم من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الفترة ما بين عامي 2014 و2018. وكان من شأن اختفاؤهم أن يجعل كثيراً من النساء معيلات للعائلات، وقد عانى أولئك النساء من وصمة افتراض انتمائهن إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"".

وختمت المنظمة بالقول: "في سبتمبر/أيلول، دعت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق البرلمان إلى إقرار مشروع قانون قُدِّم أول الأمر في عام 2015 لإدراج أحكام "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، التي صادق عليها العراق في عام 2010، في التشريعات الوطنية. ولم يكن مشروع القانون قد أُقّر بحلول نهاية العام".