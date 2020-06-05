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لقيت أنثى فيل حامل مصرعها بولاية كيرالا في الهند، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم.

ويحقق مسؤولو الحياة البرية في الهند، بحادثة وفاة أنثى فيل حامل أكلت أناناسًا يحتوي على مفرقعات نارية.

وكانت إدارة الغابات الحكومية قد قالت في وقت سابق إنه لا يوجد "دليل قاطع" يربط الموت بالمفرقعات النارية، لكن معظم الخبراء يعتقدون أن أنثى الفيل أكلت ما يسمى "مفرقعات الخنازير"، التي تهدف إلى تخويف الخنازير البرية بعيدًا عن المحاصيل.

وقال مسؤول لبي بي سي: "يتم استجواب اثنين من المشتبه بهم، ولكن لم نقم بعد بأي اعتقالات حتى الآن".

وأثار الحادث غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، فقال راتان تاتا، وهو رئيس شركة تاتا سونز، وأحد رجال الأعمال البارزين في الهند، "يجب أن تسود العدالة".

ووصف لاعب الكريكيت فيرات كوهلي عملية القتل يـ "العمل الجبان".

وتفاعل عدد كبير من المغردين العرب مع الحادث، من خلال وسم #انثى_الفيل_الحامل الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية كالكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 37 ألف تغريدة ندد من خلالها المستخدمون بما حدث لأنثى الفيل وجنينها.

فقالت سيدرا: "عجبي على أُناس ماتت الرحمة في قلوبهم ،أُناس أصبحت الحيوانات أكثر حنيه وأكثر رحمه منهم!!! عجبي منكم أيها البشر كيف تقتلون وتسرقون حياة كائن حي لا يستطيع إيذاء نمله، من أين لكم كل هذه القسوة وكيف تريدون من الله أن يبعد عنكم هذا الوباء وأنتم أكثر إيذاء منه".

وفي المقابل نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعبيرية للحادث، تظهر الألم الذي شعرت به أنثى الفيل قبل مصرعها.

يبدو أن أنثى الفيل البالغة من العمر 15 عامًا، والتي كانت حاملاً، ضلت طريقها إلى قرية بالقرب من حديقة وادي سايلنت الوطنية في منطقة بالاكاد الأسبوع الماضي وأكلت الأناناس.

وفي تعليق على فيسبوك، قال مسؤول الغابات، موهان كريشنان، إن الألعاب النارية انفجرت في فم الحيوان، وسارت أنثى الفيل لعدة أيام قبل أن تموت في 27 أيار/مايو.

وقال كريشنان لبي بي سي: "عندما رأيتها كانت تقف في النهر دون إحداث أي ضجيج، ربما كانت تحصل على بعض الراحة من خلال غمر فمها في الماء".

وقال مسؤول كبير في الغابات المحلية إن أنثى الفيل وقفت في الماء لمدة أربعة أيام قبل أن تموت.

وقال ك. ك. سونيل كومار لبي بي سي: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لإنقاذ حياة الأم والطفل، لكننا فشلنا".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت أنثى الفيل قد أُطعمت فاكهة الأناناس أو أكلتها عن طريق الخطأ.