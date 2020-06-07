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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أيام، عن إقامة دورته الـ42 والتي ستعقد في الفترة من 19 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان المهرجان قد أعلن عن تولي الناقد أحمد شوقي، لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك خلفاً للراحل يوسف شريف رزق الله.

#فضيحة_مهرجان_القاهرة

ولكن هذا التعيين لم يمر مرور الكرام على جمهور نادي الأهلي المصري، وذلك على خلفية موقف شوقي من حادثة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي المصري، في أعمال عنف أعقبت مباراته مع نادي "المصري" في بورسعيد عام 2012.

ووصف أحمد شوقي حيناها ضحايا "مجزرة بورسعيد" بـ"النافقين".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم ‏‫#فضيحة_مهرجان_القاهرة‬ وطالبوا من خلاله القيمين على الهرجان بإقالة شوقي من منصبه.

فقال أحمد سمير: "إقالة احمد شوقي بقا أمر لازم يتنفذ احتراما لجمهور الأهلي وسبه لشهداء بورسعيد حاجه مينفعش بني آدم يسكت عليها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedSa83221858 إقاله احمد شوقي بقا امر لازم يتنفذ احتراما لجمهور الاهلي وسبه لشهداء بورسعيد حاجه مينفعش بني آدم يسكت عليها#فضيحه_مهرجان_القاهره — Ahmed Samir (@AhmedSa83221858) ٣ يونيو ٢٠٢٠

أحمد شوقي

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وبعد الحملة التي شنت عليه، رد أحمد شوقي، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "تابعت الهجمةالإلكترونية التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، وكان من الضروري أن أوضح موقفي، بدايةً، لا أحد أكبر من الاعتذار عن خطأ،وأعترف أنني استخدمت في بعض الكتابات الشخصية التي ترجع لعام 2014 كلمات جارحة تخص جمهور النادي الأهلي وضحايابورسعيد، وهي كلمات أعتذر بالطبع إن كانت قد سببت ألمًا للراحلين وأهلهم".

وأضاف: "لكن عزائي أن هذه الكتابات مر عليها أكثر من ست سنوات، وهي فترة كافية لأن يراجع الإنسان مواقفه بل ويغيرها كليًا، كما أنها كانت في إطار المناوشات الكروية مع الأصدقاء في حسابي الشخصي، والمناوشات الكروية بطابعها تحمل بعض التجاوز".

وتابع قائلا: "أؤكد هنا أن موقفي لم يعدو أبدًا كوني مشجعًا مخلصًا لنادي الزمالك، وأن تعليقًا قديمًا على صفحتي الشخصية ليس له علاقة من قريب أو بعيد بعملي العام، وأكرر الاعتذار للنادي الأهلي وجمهوره عن بعض المصطلحات، وذلك مع الاحتفاظ بحقي في التعبير عن حبي ودعمي لنادي الزمالك الذي أنتمي له منذ طفولتي. وفي النهاية الكرة هي مجال للترفيه الشخصي والشد والجذب بين الأصدقاء".

وختم قائلا: "أما العمل ومنصبي في مهرجان القاهرة، فيخضع فقط لمعايير مهنية تضطلع عليها أجهزة ومؤسسات الدولة، ويشهدها الجميع من السينمائيين والصحفيين والجمهور ممن حضروا الدورات السابقة التي عملت فيها بمناصب مختلفة وشهد الجميع بنجاحها الفني والتنظيمي".

#مدير_المهرجان_متطرف

ورغم الاعتذار، واصل جمهور الأهلي هجومه على المدير الفني لمهرجان القاهرة، من خلال وسم #مدير_المهرجان_متطرف والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة اعتبر المستخدمون من خلالها أن الاعتذار ليس كافيا.

فقال أحمد التيلاتي: "ده مش اعتذار ، دي صيغة هبل، اعتذر لو كانت كلماتي جرحت بعض الأشخاص، الاعتذار لازم يكون واضح وعن الأفكار".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3Elteliety ده مش اعتذار .. دي صيغة هبل .

اعتذر لو كانت كلماتي جرحت بعض الأشخاص ، الاعتذار لازم يكون واضح وعن الأفكار #مدير_المهرجان_متطرف — Ahmed Elteliety 3 (@3Elteliety) ٥ يونيو ٢٠٢٠

وهذا ما دفع شوقي إلى حذف حسابه على موقع فيسبوك.