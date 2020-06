لو اتكلمت عن وانا طفل فالموضوع هيبقى زي بقيه الاطفال السمر ازاي اتقالهم سواء (بكار-شوكولاته-شيكابالا) even adults thought it's cute to call me that

وفاكر في مره في الصوره الجماعيه وانا طفل في ابتدائي فكانت الصوره مغمقاني جدا والمدرسة قالت انت وقعت في الطينه قبل الصوره ولا ايه