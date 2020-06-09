فتح أم احتلال: دار الإفتاء المصرية تثير جدلا حول القسطنطينية وأردوغان

أثارت دار الإفتاء المصرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل عندما وصفت سيطرة العثمانيين على مدينة القسطنطينية - اسطنبول التركية حاليا - بالـ"الاحتلال" قبل أن تتراجع وتصفه بأنه "فتح إسلامي عظيم"، وسط موجة من الانتقادات والاتهامات بخلط الدين والسياسة.

وكانت البداية مع بيان مطول للمؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، والذي "يندد بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" ويتهمه باستخدام "سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده".

ويتناول البيان محاور أخرى عديدة حول سياسة الرئيس التركي الداخلية وتلك الخارجية في سوريا وليبيا واليمن، متهما إياه "باستغلال الخطاب الديني" تحت مسمى "الفتاوى الأردوغانية" التي "ترسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني"، على حد تعبير البيان.

وقد أثار البيان ردود فعل كبيرة خاصة مع ذكره "احتلال العثمانيين لإسطنبول" في إشارة إلى السيطرة العثمانية على المدينة، التي كانت تعرف بالقسطنطينية في القرن الخامس عشر الميلادي، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وعقب وابل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت دار الإفتاء بيانا جديدا تقول فيه: "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".

جدل تاريخي وسياسي

وندد مغردون باستخدام دار الإفتاء وصف "احتلال"، مستشهدين بحديث منسوب إلى النبي محمد يمتدح الجيش الذي سيفرض السيطرة الإسلامية على المدينة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiShalhoub قال النبي ﷺ: "لتُفتحنَّ القسطنطينية؛ فَلَنِعمَ الأمير أميرها، ولَنِعمَ الجيش ذلك الجيش".



يوم أمس، خرجت دار الإفتاء المصرية وقالت: "فتح القسطنطينية احتلال عثماني" !!!!!!!! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ٨ يونيو ٢٠٢٠

كما ربط آخرون بين "فتح القسطنطينية" و"فتح مصر"، التي صدرت منها الفتوى، مقارنين بين محمد الفاتح وعمر بن العاص، الذي قاد جيوش المسلمين للسيطرة على مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hamza_tekin2023 إلى دار الافتاء المصرية.. بغض النظر عن كل شيء ولنسلم جدلا أن محمد الفاتح "احتل" القسطنطينية كما تقولون

فهل عمرو بن العاص أيضا "احتل" مصر؟

إذا نعم.. فأنتم تطعنون بالنبي مباشرة

وإذا لا.. فالنبي صادق بكلا البشارتين، فتح مصر وفتح القسطنطينية، وليس بإحداهما وبالتالي أنتم كاذبون — Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) ٧ يونيو ٢٠٢٠

وانتقد فريق من المغردين تراجع دار الفتاء عن البيان الأول، إذ وصفه مستشار وزير الأوقاف السابق، الشيخ محمد الصغير، بأنه "عذر أقبح من ذنب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drassagheer تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصفها لفتح القسطنطينية "بالاحتلال" واعتذرت بما هو أقبح من الذنب، وحشرت اسم الرئيس #أردوغان في الأمر ! مفصحة بذلك عن مغازلتها للنظام وتقربها بالنوافل إلى الشيطان.

هذه ثلة دخيلة على الفقه والفتوى، وجملة عارضة في تاريخ دار الإفتاء تليق بالحقبة العسكرية. — د. محمد الصغير (@drassagheer) ٨ يونيو ٢٠٢٠

وأشار آخرون إلى قضية "تسيس" دار الإفتاء، إذ يرى البعض أنه يسير وفقا لأهواء النظام الحاكم في مصر.

وفي السياق ذاته، وصفه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، بأنه "وصمة عار في جبين دار الإفتاء"، وأضاف بأنه "دليل على تسييس كافة المؤسسات الدينية في مصر لخدمة الانقلاب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k7ybnd99 دار الإفتاء المصرية تفتي بأن أردوغان يستخدم سلاح الفتاوي لتثبيت استبداده

طيب.. وهذا الذي تفوهتم به ألا يعتبر فتوى سياسية؟ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) ٨ يونيو ٢٠٢٠

في المقابل، اعتقد آخرون أن دار الإفتاء "وقعت في فخ أردوغان"، إذ بإيجادهم صلة بين النبي محمد وملوك العثمانيين، فهم استخدموا "نفس الصلة التي يعتمد عليها أردوغان اليوم في تسويق مشروعه الإخواني".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sameh_asker لو الأخوة في دار الإفتاء المصرية ما يخلطون الدين بالسياسة ما وقعوا في هذا الخطأ الفاحش باعتبار أن غزو القسطنطينية عمل ديني بشر به الرسول، وبالتالي أوجدوا صلة بين نبي الله محمد وبين وملوك العثمانيين الترك، وهي نفس الصلة التي يعتمد عليها أردوغان اليوم في تسويق مشروعه الإخواني — سامح عسكر (@sameh_asker) ٨ يونيو ٢٠٢٠

كما طالب مغردون بـ"محاسبة صاحب الخطأ"، ومن "يشوه سمعة الدار الإفتاء".