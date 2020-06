View this post on Instagram

#كلنا_إكرام إكرام فتاة في السادسة من العمر تعرضات للإغتصاب من طرف حيوان بشري و استدرجها من بعد مكانت تتلعب مع ولدوا بحكم الجوار....و بعد متنازلات الأسرة تحت ضغوط على الأرجح على حسب قول الأب !!!!!!!! خرج المغتصب بسراح مؤقت مع تأجيل المحاكمة الى 1 شتنبر... ألَكُمْ أن تتصورو شعور أن تخذلك عائلتك و يخدلك القانون كيف لكم ان تتخيلو حق طفلة يباع كانها لا شئ مجرد سلعة.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . #لا_لاغتصاب_الاطفال #كلنا_إكرام #justiceforikram