مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت عدة ولايات أمريكية تخريب عدد من تماثيل كولومبوس

تتسع مظاهرات "حياة السود مهمة" لتلقي بظلالها على ما وصفه مغردون برموز للعنصرية والرق والاستعمار من أفلام وتماثيل ومعالم تذكارية حول العالم، وكان آخرها إزالة تمثال للمستكشف كريستوفر كولومبس في الولايات المتحدة.

وتعدت القضية حدود أمريكا لتشعل جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إزالة التماثيل الخاصة بتجار الرقيق والشخصيات الجدلية التاريخية، إذ تساءل مغردون عن دلالة استئصال هذه النصب الرمزية، وإن كانت تعد طريقة فعالة لمحاربة العنصرية.

تماثيل شهيرة حطمت في العراق وسوريا

وفي العالم العربي، أعادت مشاهد إزالة التماثيل لذاكرة رواد مواقع التواصل لحظات "تاريخية" قال مغردون إنها "تعيش في ذاكرة كل عربي"، مثل تحطيم تمثال صدام حسين عام 2003.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IAmTarq تدري من ألوم على تدمير التماثيل؟ ألوم إدارة بوش لأنهم اعطوا تمثال صدام وإسقاطه رمزية حتى صار الكل يقلدهم بها (شف حرفياً إسقاط التماثيل بكل مكان الآن بالغرب بنفس الطريقة) كان يمكن إزالة تمثال صدام من مكانة بغير الطريقة اللي ازالوها بها واللي اعطت هؤلاء فكرة بأن هذا هو النهج الجديد — آرق (@IAmTarq) ١١ يونيو ٢٠٢٠

وكذلك "تحطيم وتدنيس" تماثيل لحافظ الأسد في سوريا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fathalabrat التاريخ يعيدنفسه

محتجين يسقطون التمثال التاريخي لجورج واشنطن ...

كأننا بالأمس القريب فبل 15 سنة حينما أسقط الجيش الأمريكي تمثال صدام حسين ببغداد.

التاريخ يعيد نفسه. — فائض العبرات (@fathalabrat) ٩ يونيو ٢٠٢٠

وفي السودان، طالب مغردون بتغيير أسماء شوارع لأشخاص قالوا إنه كان لهم دور في تجارة الرق في القرن التاسع عشر.

"طمس للتراث" أم "تصحيح للتاريخ"؟

وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يظهر إزالة تمثال كولومبس في ولاية فيرجينا الأمريكية، حيث رفع متظاهرون لافتات تحمل عبارة "كولومبوس يمثل الإبادة الجماعية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Joyce_Karam Protestors have now toppled Christopher Columbus statue outside Minnesota State Capitol.



Organizers were from American Indian Movement & footage from moments ago: pic.twitter.com/nZIb780wva — Joyce Karam (@Joyce_Karam) ١٠ يونيو ٢٠٢٠

كما تداولوا صورة لتمثال آخر لكولومبوس في مدينة بوسطن، ولاية ماساتشوستس، تظهر المستكشف مقطوع الرأس في حديقة تحمل اسمه، ويبدو العلم الأمريكي يلوح خلفه.

وانقسم المغردون بين من اعتقد أن إزالة تمثاله "غير مجدية" وأن ذلك يمثل "تجاهلا" لتاريخ هو جزء من حاضرنا، ومن رأى أن إبقاء التماثيل "تكريم" لفعل العبودية نفسه، واحتفاء "بمرتكبي جرائم ضد الإنسانية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @underwhelmedmee اللي بيحصل دلوقتي مهم بشكل اكبر من تصورنا المبدئي عنه، لما تلاقي شعب يبدا اعادة تأهيل كاملة تاريخيا، وان ناس كتير تقر بانها عاشت حياتها ماتعرفش كل ده، وفي كل الاتجاهات تطلع القصص الوسخة عن الشخصيات دي اللي بعد ما كانت مبتخرجش بره دواير المهتمين بالتاريخ. — A.S. (@underwhelmedmee) ١٠ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salbarghouthi بس هذا يعني قلب حقبة تاريخية كاملة ، الحضارة تراكمات ولا تنسخ حقبة ما قبلها، كيف سيعرف الانسان اليوم خطورة ما كان ليواصل الحفاظ عليه ويستمر في تقدمه للامام — في المنزل Samar Al-Barghouthi Ph.D. (@salbarghouthi) ١٠ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hany1978H بعض البشر تمتلك قدرة غريبة علي تشويه/ سرقة رموز تاريخية/ حضارية نكاية في الحكومات وقت الاضرابات و الشغب!

الصورة لتمثال كريستوفر كولومبوس في بوسطن.

فكرتني بسرقة المتحف المصري وقت احداث يناير. https://t.co/feMeCSfACo — HANY (@Hany1978H) ١٠ يونيو ٢٠٢٠

من هو كريستوفر كولومبوس؟ ولماذا يعتبر شخصية جدلية؟

يعد كريستوفر كولومبوس أحد أشهر المستكشفين الأوروبيين

اشتهر كولومبوس بالرجل الذي اكتشف أراض جديدة تسمى الأمريكيتين.

ولد عام 1451 في إيطاليا

تحتفل الولايات المتحدة الأحد بيوم كولومبوس الموافق لـ 12 تشرين أول/أكتوبر من كل عام، وهو يوم عطلة وطنية. كما تحتفل بهذا اليوم أيضا العديد من دول أمريكا اللاتينية.

كان كولومبوس بحارا وأراد السفر إلى الصين والهند، بحثا عن الثروات هناك.

كانت الهند والصين في الشرق، لكن كولومبوس اعتقد أنه سيكون من الأسرع الذهاب إلى الغرب.

في عام 1492، أبحر كولومبوس واعتقد أنه وصل إلى جزر الهند. لكنه كان مخطئا، إذ وجد جزءا جديدا من العالم للأوروبيين.

في هذا العصر، تختلف آراء الناس حول كولومبوس. يقول البعض إنه كان بطلًا شجاعًا. ويقول آخرون إن اكتشافه لأمريكا تسبب في بؤس للناس. وكان بداية غزو الأجانب لسكان البلاد الأصليين، الذين عاملوا السكان المحليين بقسوة، واتخذوا بعضهم عبيدا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BinNassema صورة أيقونية لقلع رأس تمثال المستعمر كريستوفر كولومبوس في مدينة بوسطن، يحتفل الأمريكيون سنوياً في الـ12 من شهر أكتوبر بما يسمونه يوم كولومبوس و هو تاريخ وصول أو ما يسمونه زيفاً "اكتشاف" أمريكا أو جزيرة السلحفاة -الإسم الأصلي بالنسبة لعديد من قبائل الهنود الحمر- من قبل الأوروبيين. pic.twitter.com/sugJWxUTwS — موسى (@BinNassema) ١٠ يونيو ٢٠٢٠