مصدر الصورة سارة حجازي

لايزال خبر انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي يشغل حيزا هاما من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

فقد أثارت وفاتها تساؤلات عديدة ودفعت كثيرين للنبش في تفاصيل حياتها وما مرت به من تحولات، ومن ثم ما يتعلق بموتها وفقد أثارت وفاتها تساؤلات عديدة ودفعت كثيرين للنبش في تفاصيل حياتها وما مرت به من تحولات، ومن ثم ما يتعلق بموتها وحتى دفنها .

وأعلن حقوقيون، الأحد 14 يونيو/حزيران، انتحار سارة المقيمة في كندا، تاركة رسالة مقتضبة تتحدث فيها عن "قسوة تجربتها الحياتية التي لم تتحمل مقاومتها".

وانتشرت تلك الرسالة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

من هي سارة؟

تنحدر سارة بحسب كلام أصدقائها من أسرة محافظة من الطبقة الوسطى، وهي الشقيقة الكبرى بين أربعة إخوة.

وبعد وفاة والدها، أستاذ العلوم، ساعدت والدتها في رعاية أشقائها الصغار، وعملت كإخصائية في تكنولوجيا المعلومات.

وفي 2013، انضمت سارة إلى "حزب العيش والحرية" الذي يتمسك بشعرات ثورية تطالب بتحقيق الديمقراطية التشاركية وبالقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع.

وتشبه بذلك الكثير من أبناء وبنات جيلها، الذين آمنوا بالثورة وقيمها.

وما زاد الجدل حولها هو اعتقالها 22 سبتمبر / أيلول 2017 بعد أن لوحت بعلم قوس قزح الذي يرمز إلى المثليين في حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" في القاهرة.

كما أطلقت سارة حجازي فعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أدعم الحب"، دعت فيها المجتمع إلى مناقشة المثلية، الأمر الذي جر عليها كثيرا من الانتقادات والأذى.

وعانت سارة كثيرا خلال فترة الاعتقال وتعرضت للتحرّش الجنسي والضرب من السجينات، بحسب ما قالته لمحاميها آنذاك.

وبعد خروجها من السجن ظلت تعاني من حالة من التحقير الاجتماعي، واضطرت بعدها للسفر إلى كندا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DimaSadek سارة انحبست وتعرضت للتحرش لأنهارفعت علم الرينبو بحفلة مشروع ليلى 2017 بالقاهرة وضلت مهددة ومطاردة لحد ما هربت على كندا. امها ماتت وهي هونيك وما قدرت ترجع تشق عليها بسبب مطاردتها من النظام المصري بسبب خيارها الجنسي.

سارة انتحرت وحيدة بكندا اليوم#سارة_حجازي#المثلية_مش_جريمة pic.twitter.com/aUX3JRUyrc — Dima ديما صادق (@DimaSadek) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

ويبدو أن تلك التفاصيل دفعت مغردين إلى البحث أكثر في مراحل حياتها، حتى تداولوا صورا قالوا إنها ترجع إلى بدايات الألفية وتظهر سارة مرتدية حجابا وزيا "محافظا".

ويرى مغردون أن تلك التفاصيل كانت كفيلة لتحول موتها من شأن يهم عائلتها ومعارفها والمهتمين بمجال حقوق الإنسان إلى نقاش أيديولوجي وديني واسع عبر مواقع التواصل.

رثاء ودفاع

وبمجرد إعلان خبر وفاتها حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الوسوم. بعضها نعاها والبعض الآخر انتقد ميولها الجنسية.

فالمتعاطفون معها وصفوها بـ "المناضلة الاشتراكية" وبـ "الجميلة الشجاعة".

كما يرون أنها دفعت حياتها ثمن شجاعتها ودفاعها المستميت عن الحق والحريات السياسية والفردية.

ولم يتخلف مؤسسو حزب "العيش والحرية" عن رثاء رفيقة دربهم فوصفوها في بيان عبر فيسبوك بأنها "كانت أكثرهم جسارة وإخلاصا في الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها مهما بلغت حساسيتها، مثل قضايا التنوع الجنسي والجندري".

وانخرط نشطاء سياسيون من مختلف التوجهات السياسية في نعي سارة مؤكدين على جلالة الموت وحرمته ومستنكرين الانتقادات الموجهة لها.

ودعوا هؤلاء إلى الترحم عليها واستعانوا بمصطلحات مرتبطة بشعائر إسلامية لتأبين الناشطة، وهو أثار حفيظة قطاع آخر المعلقين ممن رأوا في استخدام الدعاء للناشطة والصلاة عليها تعديا على مقعداتهم الدينية والثقافية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALIZALAT أستغرب جدا ممن تعرض لظلم ألا يستنكر أي ظلم يتعرض له المخالف له في الرأي بل و المعتقد.

من أطلق عليك الرصاص و أنت ساجد لا يتورع عن قتل من يخالفك المعتقد في ماسبيرو أو في حفل عام، و خلافكم لا يعطي لأي منكم مبرر قتل الآخر.

عدوكم واحد وسلبكم شيئ واحد: حريتكم!

رحم الله #سارة_حجازي — Ali Zalat (@ALIZALAT) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @witchdraft العالم اللي حاسب سارة حجازي بسبب علم رينبو، والنظام يلي سجنها في ربيع عمرها وزاد وصمة العار عليها، والثقافة يلي دفعتها للإنسلاخ من مجتمعا ومحيطها وتضطر تطلب لجوء في بلد غريب.. كله مسؤول.

الانتحار ابعاده السياسية مهمة جداً. اهتموا بيلي لسة ما تركونا. — ڤي (@witchdraft) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

استنكار وتنديد

واستنكر عدد من المعلقين تعاطف البعض مع الناشطة المتوفاة، وترحمهم عليها قائلين إنها لم "تكن لا تؤمن بالله".

وجادل عدد منهم بأن قراءة القرءان والدعاء للمتوفي له ضوابط فقهية لا تتوفر في سارة، حسب تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReemMohsen95 واحدة وأصبحت بين ايد ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء رحمها، وان شاء عذبها. لكن لو سمحتهم ماتصورهاش انها بطلة، وماتستغلوش موتها لمكاسب سياسية قذرة، خصوصاً وأنتوا عارفين ان الفكر اللي كانت بتدعوا له بيخالف كافة الأديان وثقافة مجتمع بحاله.#سارة_حجازي — Reem Mohsen (@ReemMohsen95) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalafawy_2050 أيوه إحنا متعاطفين مع #ساره_حجازي علشان اتعذبت واغتصبوها فى السجن وحرضوا عليها المساجين ومع أى مظلوم حتى لو حرامى أو قاتل

بس مش معنى كده إحنا مع مبدأ الشذوذ نفسه أو القتل أو السرقة..الخ!

مش فاهم أى لازمة علم الشواذ اللى مغطى السوشيال ميديا

أيه الدماغ دى! — khalafawy (@khalafawy_2050) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

في المقابل، يرى المتعاطفون مع سارة على أن الموقف العقائدي هو شأن خاص لا دخل لأحد به.

وهو ما لم يقبل به آخرون قائلين إن "انتحارها وميولها الجنسية تتنافى مع تعاليم الرسائل السماوية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M0_R_E الانتحار ماشي مش موضوعنا اصلا ..

احنا بنتكلم عن الالحاد والكفر اصلا 😂 — M (@M0_R_E) ١٥ يونيو ٢٠٢٠

وأطلق هؤلاء وسما مناهضها للمثلية الجنسية وتداولوا نصوصا وأحاديث لأئمة يحرمون فيها الانتحار ليرد عليهم آخرون بوسوم تنتصر للمثليين وتدعو إلى تقبل الاختلاف.

وتصاعد الجدل بعد أن نشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة تشير فيها إلى أن الانتحار:" كبيرة من الكبائر" مضيفة أن المنتحر مريض نفسي وليس بكافر".

ورأى مغردون في تلك التغريدة إشارة غير مباشرة إلى موضوع سارة، رغم أن دار الإفتاء لم تأت على ذكرها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EgyptDarAlIfta الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.#لا_للانتحار — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

وفي الوقت الذي قلل فيه مغردون من أهمية نشاطات سارة السياسية والحقوقية ودعوا إلى الالتفات إلى المعتقلات السياسيات و إلى "القضايا الأساسية"، يرى آخرون أن المبادئ والحريات لا تتجزأ ويشيدون بـ "ما قدمته سارة من أجل ملف الأقليات والحريات الفردية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElBaradei قضية #سارة_حجازي تثير قضايا عامة شائكة لم تطرح بوضوح في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة: العلاقة بين القيم المجتمعية والقانون؛ ترسيم الحدود بين المجال العام والخاص؛ التطبيق العملي لحرية العقيدة وحرية التعبير؛ معنى قبول المختلف. مواجهة وحسم ماسبق لاغنى عنه للعيش المشترك — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٥ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AyaEsam63272174 انا ماعرفهاش ولما شوفت التريند قريت قصتها استغربت جدا لما شوفت كمية الناس اللى بيدافعوا عنها وبيترحموا عليها

شكيت ف نفسي🙄 انا غلط طب انا فهمت الموضوع غلط طب هو انا كده قسيه ومنعدمه الانسانيه لما ماصعبتش عليا !!

لما قريت الكلام ده الحمد لله اطمنت على نفسي#سارة_حجازي #دين_جديد pic.twitter.com/lMLGKvt77U — Aya Esam (@AyaEsam63272174) ١٥ يونيو ٢٠٢٠

وقد أعادت قضية سارة للأذهان الجدل الذي أثير عقب وفاة الناشطة نورهان نصار. واشتهرت نورهان عام 2012 كناشطة في المجال الدعوي الإسلامي لتعلن بعدها تبنيها لما وصفته بـ "الأفكار العلمانية المتحررة".

وقد أثارت وفاتها انقساما كبيرا بين فريقين يحاول كل واحد منهم فرض رؤيته للموت والمعايير الأخلاقية للتعامل مع هذا الحدث الجلل.

ويرفض البعض تحويل الطقوس الدينية إلى رموز علمانية يستعملها كل من هب ودب، على حد تعبيرهم.

في حين يؤكد آخرون أن المعتقدات الدينية للموتى تدخل ضمن الحيز الخاص وأن ما يهم هو إكرام الميت بدفنه واحترام اختياراته في حياته.