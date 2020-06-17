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أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارين يفصلان في نزاع بين السعودية وقطر حول حقوق بث مباريات كرة القدم، وتباينت ردود الفعل الرسمية والشعبية في كلا البلدين إزاءهما.

وكانت قطر قد رفعت شكواها في 2018، متهمة الرياض بحظر بث شبكة بي إن سبورت التابعة لها على أراضيها، ورفضها اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتوى القناة القطرية من قبل قناة بي آوت كيو.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد، يوم الثلاثاء، بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد بي آوت كيو هو خرق لقواعد المنظمة.

وقالت اللجنة في البيان: "توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية".

وقد عبّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه الكامل لتقرير منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقضية beoutQ وأقر توصيات اللجنة التي نشرته.

وطالب الاتحاد الدولي المملكة العربية السعودية باتخاذ الخطوات اللازمة، حتى تتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.

احتفال قطري

وقد احتفل قطريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار منظمة التجارة العالمية واعتبروه انتصارا لدولة قطر.

وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر صفحته الرسمية في تويتر: "أصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم حكما ضد انتهاكات السعودية‬ لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة ‪BeoutQ‬ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية" وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QatarMission_Ge اصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم حكما ضد انتهاكات #السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة #BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة" ١/٣ https://t.co/FHJvvtw5zN — Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) ١٦ يونيو ٢٠٢٠

وأضاف الوفد: "وبهذا الحكم، حققت قطر‬ مع أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم، انتصاراً تاريخياً. ويتوجب على السعودية‬ أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة ‪BeoutQ‬ وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات #BeIN".

وقالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لدولة قطر لولوة الخاطر: "يعدّ قرار منظمة التجارة العالمية والذي يدين فعل القرصنة الشائن لقنوات بي ان سبورتس‬ انتصاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية وانتصارا لنهج دولة قطر التي آثرت اتباع السبل القانونية لاسترجاع الحقوق في مواجهة السلوك غير الناضج والذي يبدو أنه اعتبر نفسه فوق المساءلة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lolwah_Alkhater يعدّ قرار منظمة التجارة العالمية والذي يدين فعل القرصنة الشائن لقنوات بي ان سبورتس @beINSPORTS_EN انتصاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية وانتصارا لنهج دولة قطر التي آثرت اتباع السبل القانونية لاسترجاع الحقوق في مواجهة السلوك غير الناضج والذي يبدو أنه اعتبر نفسه فوق المساءلة. pic.twitter.com/AMREGqEltB — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) ١٦ يونيو ٢٠٢٠

استشارات قانونية

وفي المقابل، دعمت اللجنة وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وهذا ما دفع مغردين سعوديين، إلى إطلاق وسم #منظمه_التجاره_ترفض_ادعاء_قطر الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 46 ألف تغريدة، اعتبر من خلالها المستخدمون السعوديون أن حكم منظمة التجارة جاء في صالح المملكة.

فقال المغرد السعودي منذر آل الشيخ: "نظام ‫الدوحة‬ لم يبق بابا لم يطرقه ومن خسارة إلى خسارة فبعد منظمة الطيران ها هي المنظمة التجارية تصدر حكما ضد قطر‬ في قضية بي أوت كيو وتثبت حق ‫السعودية‬ لحماية أمنها القومي من دولة داعمة للإرهاب، ألف مبروك للشعب السعودي".

وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان: "السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

كما غردت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي قائلة: "ادعاءات ساقطة ومزاعم كاذبة"، وأرفقت التغريدة بوسم #منظمه_التجاره_ترفض_ادعاء_قطر .