خالد الدوسري: سعوديون يطالبون بمقاطعة نيتفليكس بسبب "الطالب صانع القنابل"
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة كبيرة تدعو لمقاطعة نيتفليكس بعد بث الشركة فيلما يبرر سجن المعتقل السعودي خالد الدوسري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011.
وحمل الفيلم اسم "الطالب صانع القنابل"، ونشرت نيتفليكس نبذة عنه تقول: "تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا".
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على إثر ذلك وسما باللغة العربية #مقاطعه_نتفلكس_للمظلوم_خالد وآخر باللغة الإنكليزية حمل عنوان #JusticeForKhaled والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 652 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون بمقاطعة شركة نيتفليكس.
فقال خالد: "نتفلكس مسوين حلقة كاملة عن السعودي خالد الدوسري المسجون في أمريكا وأنه إرهابي وأنه كان بيسوي قنبلة نووية بأمريكا!! متخيلين ...كيف يستغلون الفرص ويكذبون ويشوهون صورة السعوديين".
واعتبر آخرون أن خالد الدوسري "مظلوم" وطالبوا بإنصافه.
فقالت فوفا: "كان يمارس حياته الطبيعية مشجعاً لكرة القدم طالباً للكيمياء حالماً بالشهادة تبخرت أحلامه وأصبح حلمه الوحيد هو الحرية والبراءة ربي إنه مظلومٌ فأنصُره".
محامي خالد الدوسري
وفي خضم التطورات الأخيرة، قال عضو مجلس منطقة الرياض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، ومحامي خالد الدوسري، سعود متعب بن قويد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "سنوضح حقيقة التسجيلات الصوتية والوثائق التي كتبت بخط خالد الدوسري وتم نشرها بقناة نيتفليكس مينا".
وأضاف بن قويد في تغريدة أخرى: "جميع ما تم نشره في نيتفليكس من مدونات كتبت من قبل خالد بخط يده وتسجيل صوتي قد لا ننكرها ولكن لها مبرراتها ففي هذا التقرير الطبي الأمريكي الذى يؤكد إصابة خالد بالمرض النفسي قبل هذه الكتابات بعدة أشهر وقد استغلت من قبل السلطات الفدرالية لإدانته".
وحول الوثيقة التي نشرتها نيتفليكس قال محامي الدوسري: "نشرت قناة نيتفليكس وثيقة تدين خالد كتبها بخط يده ولم تنشر الوثائق الأخرى التي تبرئه وتؤكد إصابته بالمرض النفسي وهذه الوثيقة التي تنشر لأول مرة وكتبها خالد بخط يده تثبت ذلك".
قضية خالد الدوسري
- ألقي القبض على الشاب السعودي خالد الدوسري عام 2011.
- وقالت وزارة العدل الأمريكية حينها، "ألقي القبض على شاب سعودي يقيم في الولايات المتحدة لأنه اشترى منتجات كيميائية ومعدات تتيح له صنع قنبلة ولأنه حدد عددا من الأهداف المحتملة منها منزل الرئيس السابق جورج بوش".
- وأضاف بيان الوزارة أن الدوسري يقيم بطريقة قانونية في تكساس في جنوب الولايات المتحدة.
- وذكر مكتب التحقيقات الفدرالية (إف.بي.آي) أن الدوسري بعث لنفسه رسالة إلكترونية عنوانها "أهداف جيدة" حددت لائحة بنوعين من الأهداف: السدود المائية الكهربائية ومحطات نووية.
- وفي رسالة إلكترونية أخرى عنوانها "بيت الطاغية"، كتب عنوان منزل الرئيس السابق جورج بوش في دالاس.
- وكان الدوسري يستهدف أيضا ناديا ليليا كان يريد التعرض إليه من خلال استخدام دمى محشوة بمتفجرات وموضوعة في حقيبة ظهر، كما تفيد الوثائق القضائية.
- وقال البيان أيضا إن الشرطة الفدرالية قامت بتفتيش منزل الدوسري وعثرت على حمض كبريتيك وحمض نيتريك مركزين وأوعية وأسلاك.