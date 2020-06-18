مصدر الصورة Netflix

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة كبيرة تدعو لمقاطعة نيتفليكس بعد بث الشركة فيلما يبرر سجن المعتقل السعودي خالد الدوسري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011.

وحمل الفيلم اسم "الطالب صانع القنابل"، ونشرت نيتفليكس نبذة عنه تقول: "تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على إثر ذلك وسما باللغة العربية #مقاطعه_نتفلكس_للمظلوم_خالد وآخر باللغة الإنكليزية حمل عنوان #JusticeForKhaled والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 652 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون بمقاطعة شركة نيتفليكس.

فقال خالد: "نتفلكس مسوين حلقة كاملة عن السعودي خالد الدوسري المسجون في أمريكا وأنه إرهابي وأنه كان بيسوي قنبلة نووية بأمريكا!! متخيلين ...كيف يستغلون الفرص ويكذبون ويشوهون صورة السعوديين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khlved #مقاطعه_نتفلكس_للمظلوم_خالد

نتفلكس مسوين حلقة كاملة عن السعودي خالد الدوسري المسجون في امريكا و انه ارهابي و انه كان بيسوي قنبلة نووية ب امريكا !! متخيلين قذارتهم و وصاختهم و كيف يستغلون الفرص و يكذبون و يشوهون صورة السعوديين اقسم بالله مافينا خير اذا ما رفعنا الهاشتاق ترند pic.twitter.com/IBjpG5yzzz — خالد (@Khlved) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

واعتبر آخرون أن خالد الدوسري "مظلوم" وطالبوا بإنصافه.

فقالت فوفا: "كان يمارس حياته الطبيعية مشجعاً لكرة القدم طالباً للكيمياء حالماً بالشهادة تبخرت أحلامه وأصبح حلمه الوحيد هو الحرية والبراءة ربي إنه مظلومٌ فأنصُره".

محامي خالد الدوسري

وفي خضم التطورات الأخيرة، قال عضو مجلس منطقة الرياض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، ومحامي خالد الدوسري، سعود متعب بن قويد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "سنوضح حقيقة التسجيلات الصوتية والوثائق التي كتبت بخط خالد الدوسري وتم نشرها بقناة نيتفليكس مينا".

وأضاف بن قويد في تغريدة أخرى: "جميع ما تم نشره في نيتفليكس‬ من مدونات كتبت من قبل خالد بخط يده وتسجيل صوتي قد لا ننكرها ولكن لها مبرراتها ففي هذا التقرير الطبي الأمريكي الذى يؤكد إصابة خالد بالمرض النفسي قبل هذه الكتابات بعدة أشهر وقد استغلت من قبل السلطات الفدرالية لإدانته".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @SaudBinQwaid جميع ماتم نشره في @NetflixMENA من مدونات كتبت من قبل خالد بخط يدة وتسجيل صوتي قد لاننكرها ولكن لها مبرراتها ففي هذا التقرير الطبي الأمريكي الذى يؤكد أصابة خالد بالمرض النفسي قبل هذه الكتابات بعدة أشهر وقد أستغلت من قبل السلطات الفدرالية لإدانته #JusticeForKhaled pic.twitter.com/HT07Ppwjzq — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) ١٧ يونيو ٢٠٢٠

وحول الوثيقة التي نشرتها نيتفليكس قال محامي الدوسري: "نشرت قناة ‪نيتفليكس وثيقة تدين خالد كتبها بخط يده ولم تنشر الوثائق الأخرى التي تبرئه وتؤكد إصابته بالمرض النفسي وهذه الوثيقة التي تنشر لأول مرة وكتبها خالد بخط يده تثبت ذلك".

قضية خالد الدوسري