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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار فيديوهات لأحد مشاهير تيك توك، وهو يقوم بتقبيل فتيات قاصرات موثقا ذلك بكاميرا هاتفه.

فأطلق مستخدمو مواقع التواصل في المملكة وسم #مشهور_يستغل_القاصرات والذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة، طالبوا من خلالها السطات المختصة بإلقاء القبض عليه ومعاقبته.

فقالت إحدى المغردات: "أتمنى اسمع تم القبض عليه لأن مو لهدرجة وصلت فيه إنه يستغل القاصرات ويصورهم..."

ولم يقتصر طلب المستخدمين على محاسبته وحسب، وإنما طالبوا بالتشهير به، ناشرين صورته وبياناته الشخصية ورقم المحمول الخاص به.

وفي المقابل طالب آخرون بمحاسبة الفتيات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة.

فقالت سوزان: "حتى البنات اللي يطلعون بث المفروض معاقبه لهم وش هالمسخرة".

كما تساءل مغردون عن غياب دور أسر القاصرات في متابعتهن وحمايتهن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sattam_al_saud ما يقوم به هذا الشخص مع القاصرات يستحق عليه العقاب ليكون عبرة لغيره أما رسالتي للأب والأم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أين أنتم من متابعة الأبناء وإرشادهم للطريق الصحيح#مشهور_يستغل_القاصرات — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) ١٨ يونيو ٢٠٢٠

مطالبات بحجب تيكتوك

وطالب كثيرون السلطات المختصة بحجب تطبيق تيك توك في السعودية، وذلك لمدى خطورته على الأطفال.

فقال أبو عائد: "‏أناشد السلطات السعودية بحظر برنامج التك تك لخطورته على الأطفال، ورسالتي إلى أولياء الأمور راقبوا أطفالكم أي طفل تحت سن 21 سنة راقبه لا تقول كبر لأن هذا الزمن لا يكشف خفاياه إلى متأخر"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aboo3aed #مشهور_يستغل_القاصرات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أناشد السلطات السعودية بحظر برنامج التك تك لخطورة على الإطفال لنشئ صالح

ورسالتي إلى أولياء الأمور راقبوا أطفالكم

أي طفل تحت سن ٢١ سنة راقبة لاتقول كبر لأن هذا الزمن لا يكشف خفاياه إلى متأخر — ּمۘــڅۡــٰا̍وٰيٌُ ا̍ڷــڵــٻۧــڵ🌹 (@aboo3aed) ١٨ يونيو ٢٠٢٠

لكن مغردين آخرين قدموا نصائح للآباء عن كيفية تقييد المحتوى غير المناسب في تطبيق تيك توك.

كما أشار آخرون إلى أن تيك توك، كغيره من التطبيقات، يمكن توظيفه في أغراض نافعة، وفضلوا مشاركة مقاطع فيديو تظهر أعجبتهم في التطبيق.

شرطة مكة توقف الجاني

وفي وقت لاحق أعلنت شرطة منطقة مكة في تغريدة توقيف مقيم من "جنسية عربية" لاستدراجه قاصرات واستغلالهن.

لكن مغردين تساءلوا عن السبب وراء حجب جنسية الموقوف وعلقوا على التغريدة بصور تظهر صورته وبياناته الشخصية وجنسيته. ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك البيانات بشكل مستقل.