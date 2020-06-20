مصدر الصورة Social Media Image caption الناشطة اللبنانية كيندا الخطيب

أثار اعتقال الناشطة كيندا الخطيب غضب لبنانين، إذ احتُجزت بعد تداول منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أعاد الجدل حولة حرية التعبير و”الاعتقالات التعسفية“ في لبنان.

وكانت كيندا قد اعتقلت مساء الخميس في مدينة عكار، حيث تقطن، من قبل الأمن العام اللبناني.

وربط مغردون بين اعتقال الخطيب و”إعادة نشرها لتغريدة“ للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل. وحسب نشطاء وتقارير إعلامية محلية، فقد وجهت إلى كيندا مجموعة من التهم منها ”التخابر مع العدو“ و ”زيارة الأراضي المحتلة“.

”قضية ظلم“

دشن مغردون وسم #اطلقوا_سراح_كيندا_الخطيب تضامنا مع الناشطة، معتبرين اعتقالها ”اعتداءعلى حرية التعبير“ و ”سياسة ترهيبية لقمع أصوات الناشطين“.

وخشي مغردون من تحويل لبنان إلى ”دولة بوليسية“، على خلفية ”الملاحقات التعسفية“ في البلاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FaresSouaid لا اعرف من هي كندا الخطيب

توقيفها على خلفيّة التعامل مع اسرائيل مضحك

و الاّ قدّموا لنا الإثبات خارج "الإعترافات" السخيفة تحت الضغط

من الأفضل القول

"نحن دولة بوليسيّة نرفض الإعتراض على رئيس الجمهورية و اذا حصل نلصق بالمتهم كل الجرائم الممكنة" — Fares Souaid (@FaresSouaid) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

وأشار مغردون إلى ما وصفوه بـ ”تركيب الملفات“ ضد نشطاء عبر اتهامهم بـ ”العمالة“، إذ أعادت كيندا إلى ذاكرة مغردين قضية الفنان اللبناني زياد عيتاني، الذي سبق وألقي القبض عليه بتهمة ”التجسس لصالح إسرائيل“، بعد إطلاق سراحه ليتبيّن أن التهمة كانت مفبركة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dianamoukalled اعتقلت كندا الخطيب منذ الأمس وسريعاً ما بدأت جوقة أمنية اعلامية رخيصة تتهمها بانها "عميلة".

لا أعرف هذه الفتاة شخصياً، لكن عار علينا بعد فضيحة اعتقال وتعذيب وتلفيق تهم لزياد عيتاني أن يتكرر السيناريو.

وعار مضاعف بعد الافراج عن عملاء مثبتين أن نقبل بتلفيق تهم... — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ١٩ يونيو ٢٠٢٠

كما خرجت وقفات احتجاجية تضامنا مع كيندا في عكار، وطالب محتجون بالإفراج عنها رافضين جميع التهم الموجهة إليها.

في المقابل، دشن فريق آخر من المغردين وسم #كيندا_الخطيب_عميلة، منتقدين آراءها السياسية ”المناهضة للمقاومة“ وأحزاب لبنانية.