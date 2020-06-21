اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الأكثر تداولا اليوم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا بالأساس وفي دول أخرى.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الصورة من مشاركة السيسي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير 2019

يرتبط تداول اسم السيسي اليوم بليبيا والوضع الأمني فيها بعد الكلمة التي ألقاها أمس والتي قال فيها إن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية" وبنى ذلك على حق الدفاع عن النفس الذي تضمنته مواثيق الأمم المتحدة.

وقبل الوصول إلى هذا التصريح قال السيسي إن ما وصفه بسيطرة "القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات والمرتزقة" لم تسمح بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا وقال إنها دفعت "لانتهاك سيادة ليبيا" وتوجيه "رسائل عدائية لدول الجوار"

وقال السيسي إن قيادات هذه القوى الخارجية أمرت ما يصفها بالميليشيات والمرتزقة بالاستعداد "للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي" والتقدم شرقا في ليبيا "لتهديد حدود مصر الغربية ومصالحها بشرق المتوسط".

ووجه السيسي، من المنطقة العسكرية الغربية، إلى الضباط والجنود والقبائل رسالة بلهجة المستعد للحرب في ما وصفها باللحظة الفارقة، عدد فيها أهداف التدخل المباشر لمصر في ليبيا.

على الجانب الليبي لقيت تصريحات السيسي ترحيبا من برلمان طبرق في الشرق برئاسة عقيلة صالح والداعم لخليفة حفتر:

بينما اعتبرته حكومة الوفاق في طرابلس "إعلانا للحرب" وقال عضو مجلسها الرئاسي "محمد عماري زايد" إن المجلس "يرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ويعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي".

وعلى تويتر بدأت صفحة منسوبة للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو وأخرى للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس في مواجهة قوات حفتر قبل أشهر، وصفحاتُ داعمين بنشر وسم "#ليبيا_أكبر_من_السيسي".

السيسي وأردوغان

وارتبط اسم السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إذ أن كثيرا من المغردين تداولوا تصريحات الرئيس المصري على أنها رسالة مباشرة لنظيره التركي الذي يدعم حكومة الوفاق الليبية في طرابلس عسكريا.

بينما تُتهم الدولة المصرية بالوقوف وراء قائد قوات شرق ليبيا أو ما يعرف "الجيش الوطني الليبي"، والذي شن هجوما دام أشهرا على العاصمة طرابلس، خليفة حفتر.

النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري ترجم خطاب السيسي على أنه "رسالة تحذير مباشرة لأردوغان" كما يقول في سلسلة تغريدات:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP خطاب الرئيس السيسي اليوم أكد علي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبيه ، لا لحكومة المليشيات الإرهابيه ، لا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا ، الدعم الكامل للشرعيه ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب ، وحدة الشعب والارض ، بناء المؤسسات الليبيه ، الخطاب مثل رسالة تحذير — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @BakryMP لأردوغان ، وللمليشيات ، سرت خط أحمر ، نحن جاهزون للتدخل بمقتضي الشرعيه الدوليه ودفاعا عن أمننا القومي — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

مواقف دولية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

زاد تصريح السيسي مواقف بعض الأطراف الدولية والمحلية وضوحا وأصبح الخط الفاصل بين المعسكرات المؤيدة لهذا أو ذاك أكثر استقامة.

الحديث الآن بات واضحا وضاق مجال التأويلات.

وأكدت الدول المعلنُ دعمها لمصر موقفها مجددا.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، دعم المملكة الكامل لما قالت إنه "حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب" وألحقت التصريح الوارد على صفحتها على تويتر ببيان سابق أيدت فيه إعلان القاهرة بشأن ليبيا، في السادس من هذا الشهر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KSAMOFA #تصريح | إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش فقد أشاد بما وصفه بـ"الدعم العربي الكبير لكلمة السيسي":

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الاقليمية، الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

على الجانب الآخر نشر ياسين أقطاي، مستشار رجب طيب أردوغان كرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية على تويتر يتهم فيها الرئيس المصري بالتحجج لغزو ليبيا:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yaktay على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها عربيا و دوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري و رحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة..

فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟

مجرد سؤال — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

عاصفة التكهنات والتحليلات

ما لم يعلن السيسي بوصفه قائدا للقوات المسلحة المصرية ساعة الصفر لانطلاق عملية عسكرية مصرية في ليبيا فإن باب التكهنات والتحليل لتصريح السيسي وردود الفعل الرسمية عليه سيبقى مفتوحا.

"نظريات" كثيرة تحاول تحليل تصريح الرئيس المصري في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعضها تساؤلات مجردة لمحاولة فهم ما يحدث وبعضها مستند على اصطفاف إيديولوجي أو ميل لطرف دون آخر.

بعضها "نظريات مؤامرة" تتهم السيسي بالتآمر على ليبيا مع الدول الداعمة له لحماية مصالح اقتصادية.

وبعض النظريات جيوسياسية تقول إنه لولا الوجود العسكري التركي و"السيطرة التركية على القرار الليبي في طرابلس" لما فكر السيسي في هذه الخطوة.

ونشر الصحفي الليبي "علي أوحيدة" سلسلة طويلة من التغريدات فيها رأي وتأويل وتحليل لتصريح السيسي:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aliwahida الان سيتفاوض الجميع مع الجميع وحول كل شيء #ليبيا

الاوربيون سيباركون قيام مصر بمنع تركيا من السيطرة على النفط وفي نفس الوقت واشنطن ترحب بتقليص دور روسيا ،، لعبة الامم — Ali Wahida علي اوحيدة (@aliwahida) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

وفي إحداها اختزال "للمعركة" في حماية النفط الليبي:

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @aliwahida تغيرت المعادلة بشكل جذري وجدي وحاسم بعد ان وجهت مصر رسالة للجميع بان النفط الليبي خط احمر ،،، مغزى ومفهوم الرسالة ،، كل ما رافق ذلك مجرد كلمات للواجهة والاستهلاك المحلي. #ليبيا — Ali Wahida علي اوحيدة (@aliwahida) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

وقال الصحفي الكويتي ورئيس تحرير صحيفة السياسة، أحمد الجارالله، إن "التدخل المصري مشروع" وإن "الوضع الجغرافي يخدم مصر"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmadaljaralah التدخل المصري في ليبيا من زمان شرعي ليبيا هي الحديقه الخلفيه لأم الدنيا مصر دوله الاستقرار في جغرافيه المنطقه ولن تسمح مصر لمليشيات الارهاب التركيه أن تبقي في جوار ها الوضع الجغرافي يخدم مصر ولن تنتصر فيه تركيا وسراجها حكومه الوفاق في طرابلس تسيطر علي 15% من ليبيا فقط — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

هل يعتبر الوضع في ليبيا أولوية مصرية؟

يرى الداعمون لتصريح السيسي فيه تعزيزا لدور مصر الإقليمي والدولي وتأكيدا على سيادتها واستعدادا دائما من جيشها لمواجهة أي تهديد خارجي. وربما رسالة مقصودة لإعلان هذا الاستعداد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @maryam1001 مصر لم تهاجم أو تعتدي أو تحتل أو تتدخل أو تنهب ثروات وتستغل ضعف دولة وانهيارها

مصر أعلنت أنها ستدافع عن أراضيها



فتعالى الصياح والنواح

وكثر الندب وشق الجيوب وتمزيق الثياب في معسكر الخيانة والعمالة والأعداء#السيسي #ليبيا — مريم الكعبي (@maryam1001) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

بينما يتساءل من لا يرى في الوضع الليبي أولوية مصرية عن تأثير هذا التصريح، إذا تحول إلى فعل، على الشعب المصري الذي يرزح تحت وضع اقتصادي مترد وأزمة صحية لن تقتصر تبعاتها على فترة انتشار وباء كورونا فقط.

ويرى مصريون أن أزمة سد النهضة مع أثيوبيا والتي وصل التصعيد فيها مستوى ينذر بالخطر، أولى بتركيز الدولة واهتمامها.